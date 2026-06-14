[에세이] 김홍도 '만월대잡경도' 속 잔치에서 현대 차 문화까지, 열정과 휴식의 차 시간

국립중앙박물관에서 열린 단원 김홍도 특별전을 찾은 필자는 대작 '만월대잡경도'를 관람하며 그림 속 수백 명의 인물들이 펼치는 생생한 잔치 장면에 감탄한다. 필자는 자신이 '국제차문화대전'에서 차를 대접하던 경험과 오버랩시키며, 치열한 노동과 따뜻한 인간 관계가 공존하는 현대판 만월대를 발견한다. 전시회를 마친 후 홀로 마시는 차의 고요함 속에서 김홍도의 또 다른 작품 '황묘농접도'를 떠올리며, 차 생활의 두 얼굴인 '잔치의 차'와 '휴식의 차'를 대비시키고, 극한의 맛 페어링을 통해 열정과 휴식의 조화를 성찰한다.

[ 국립중앙박물관 에서 열린 '단원 김홍도 ' 특별전을 다녀온 필자의 감상 에세이 . 필자는 김홍도 의 대표작 ' 만월대잡경도 '를 비롯한 여러 작품을 직접 관람하며 그림 속 인물들의 생생한 모습과 시대를 초월한 에너지에 감탄한다.

특히 64명의 원로와 237명의 시종, 구경꾼들이 등장하는 대작의 디테일과 잔치판의 노동하는 이들의 모습에서 현대인으로서의 공감을 느낀다. 필자는 이어 '국제차문화대전'에서 차를 대접하던 경험을 통해 그림 속 '잔치'와 자신의 상황을 오버랩시킨다. 수많은 사람을 상대하며 봉황단총을 우려내던 시간은 육체적 피로 속에서도 깊은 충만함을 가져다주었다. 전시회가 끝난 후 홀로 마시는 차는 고요한 휴식의 순간이며, 이때 필자는 김홍도의 다른 작품 '황묘농접도'를 떠올린다.

나비와 고양이의 평화로운 장면은 소란스러운 잔치와 대비되며, 차 생활의 두 측면을 상징한다. 마지막으로 필자는 쌉싸름한 봉황단총과 솔티드 캐러멜을 페어링하는 실험을 통해 극한의 맛 조화를 경험하며, 열정과 휴식의 균형에 대한 깨달음을 얻는다.





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