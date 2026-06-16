[사건] '응급실 뺑뺑이' 사망사고 관련 의사 2명 검찰 송치

2023년 대구에서 17세 여학생이 추락 사고를 당한 후 여러 병원에서 환자 수용을 거부당해 숨진 '응급실 뺑뺑이' 사건과 관련해, 경찰이 당시 응급실 의사 2명을 응급의료법 위반 혐의로 검찰에 송치했다. 약 3년에 걸친 수사 결과, 의료진이 기본적인 응급조치를 거부할 정당한 사유가 없었다고 판단했다. 이 사건은 응급의료체계 전반에 대한 비판을 촉발시켰다.

2023년 3월, 대구에서 17세 여학생이 4층 건물에서 추락하는 사고가 발생했다. 119 구급대는 학생을 지역 응급의료센터인 대구파티마병원으로 긴급 이송했다. 그러나 응급실 의료진은 중증도 분류를 제대로 하지 않은 채 정신건강의학과 진료가 필요해 보인다며 다른 병원으로 이송할 것을 권유했다.

이후 구급대는 경북대병원과 대구가톨릭대병원 등 여러 의료기관에 환자 수용을 요청했지만, 의료진 부족 등을 이유로 거절당했다. 적절한 응급치료를 받지 못한 환자는 이송 과정에서 심정지가 발생했고 결국 숨졌다. 이 사건은 일명 '응급실 뺑뺑이' 사건으로 불리며 사회적 충격과 분노를 일으켰다. 대구경찰청은 사건 발생 이후 약 3년에 걸쳐 병원 관계자와 의료진을 대상으로 장기간 수사를 진행했다.

경찰은 2026년 1월 16일, 응급의료법 위반 등의 혐의로 당시 환자 수용을 거부한 지역 대형병원 소속 의사 2명을 불구속 상태로 검찰에 송치했다고 밝혔다. 경찰은 피의자들이 신경외과 전문 진료가 어렵다는 이유 등을 들었지만, 당시 응급환자에 대한 기본적인 응급조치를 거부할 정당한 사유가 없었다고 판단했다. 또한 정부가 당시 환자 수용을 거부한 의료기관들에 대해 보조금 지급 중단 등의 행정처분을 내린 점도 수사 과정에서 고려됐다고 설명했다. 이번 사건은 응급실 과밀화와 의료인력 부족 문제가 사회적 논란으로 이어지는 계기가 되었다.

특히 중증 외상 환자가 여러 병원에서 수용을 거부당한 끝에 숨졌다는 사실이 알려지면서 응급의료체계 전반에 대한 비판이 제기됐다. 경찰은 약 3년에 걸친 수사 끝에 응급의료법상 응급환자 진료 의무를 위반했다고 판단해 관련 의료진 2명을 사법처리했다. 향후 검찰 수사와 재판 과정에서 당시 의료진의 조치가 법적으로 정당했는지 여부가 주요 쟁점이 될 전망이다. 이 사건은 우리 사회의 응급의료 시스템이 위기상황에서 얼마나 취약한지 드러내는 대표적인 사례로, 응급환자에 대한 체계적이고 의무적인 수용 체계 마련의 필요성을 다시금 일깨워주고 있다





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응급실 뺑뺑이 응급의료법 위반 환자 수용 거부 대구 사망사고 의사 검찰 송치

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