Z세대, AI에 대한 분노와 체념 속에서도 미래를 준비… 일자리 위협 인식

스마트폰 사용에 익숙한 Z세대가 AI 기술 발전에 따른 일자리 위협을 느끼며 분노하지만, 미래를 위해 AI 활용 능력을 습득하려는 노력을 멈추지 않고 있다. 갤럽의 조사에 따르면, AI에 대한 기대감은 줄어든 반면, 분노는 증가했으며, 이들은 AI가 미래의 필수적인 요소임을 인지하고 적극적으로 준비하고 있다.

스마트폰과 함께 성장한 ‘ 디지털 네이티브 ’ 세대, Z세대 가 인공지능 (AI)의 부상에 일자리 위협을 느껴 분노와 체념을 동시에 경험하고 있다. 역설적이게도, 이들은 다가올 미래를 위해 가장 철저하게 준비하는 세대이기도 하다. 최근 조사 결과에 따르면, Z세대 는 AI에 대한 긍정적인 기대감이 감소한 반면, 일자리 감소에 대한 위협을 느껴 분노하는 비율이 크게 증가했다. 이들은 향후 진학과 취업을 위해 AI 활용 능력이 필수적이라는 현실을 체념하듯 받아들이면서도, 이를 위한 준비에 적극적으로 나서고 있다.\악시오스 보도에 따르면, Z세대 가 AI를 바라보는 시각은 지난 1년 사이 급격하게 변화했다. 신기술에 대한 기대감은 줄어들고, 부정적인 감정, 특히 분노가 크게 증가한 것이다. 기업과 교육 기관들이 AI 도입을 적극적으로 추진하는 것과는 대조적으로, Z세대 는 AI가 자신들의 학습과 직업적 역량에 미칠 영향에 대해 깊은 회의감을 느끼고 있다.

월튼 패밀리 재단, GSV 벤처스, 갤럽의 공동 여론조사 결과, AI에 대한 기대감은 1년 만에 36%에서 22%로, 희망적인 전망은 27%에서 18%로 감소했다. 반면, 분노를 느낀다는 응답은 22%에서 31%로 급증했다. 갤럽의 수석 교육 연구원은 이러한 분노의 증가는 AI로 인한 신입 및 초급 근로자의 취업 시장 전망 악화 때문이라고 분석했다. 특히, Z세대 내에서도 연령대가 높은 그룹에서 분노 수치가 가장 높게 나타났다. 디지털 네이티브인 Z세대는 AI의 파급력을 기성세대보다 훨씬 더 민감하게 인지하고 있으며, 이는 AI 사용 빈도와도 밀접한 관련이 있다. 매일 AI를 사용하는 사용자들은 그렇지 않은 사용자들보다 더 높은 기대감과 희망을 보였지만, 이들조차 지난해에 비해 긍정적인 감정이 줄어든 것으로 나타났다. 인식 악화에도 불구하고 AI 활용도는 작년과 비슷한 수준을 유지하고 있다. Z세대의 절반 이상이 매일 또는 매주 AI를 사용하며, 이는 AI 기술이 미래 삶의 일부가 될 것이라는 현실을 ‘마지못해 수용’하는 것으로 해석된다.\AI에 대한 불안감 속에서도 Z세대는 AI 활용의 중요성을 인식하고 있으며, 미래를 위한 준비를 게을리하지 않고 있다. 초중고 학생의 과반수가 대학이나 수업을 위해 AI 사용법을 배워야 한다고 생각하며, 이는 작년보다 증가한 수치이다. Z세대는 AI 기술 도입을 반기지는 않지만, 이를 다뤄야만 하는 현실을 분명하게 직시하고 있는 것이다. 역설적으로, 가장 회의적인 세대가 가장 적극적으로 준비하는 세대가 되었다. 설문 대상 학생의 절반 이상이 고등학교 졸업 후 일상적으로 AI를 사용할 수 있는 기술적 역량을 갖추게 될 것이라고 응답했는데, 이는 작년 대비 큰 폭으로 증가한 수치이다. 이러한 결과는 Z세대가 AI의 위협과 기회를 동시에 인지하고, 미래 사회에서 경쟁력을 갖추기 위해 끊임없이 노력하고 있음을 보여준다. 그들은 AI가 가져올 변화에 대한 두려움을 느끼면서도, 이를 극복하고 적응하기 위한 노력을 멈추지 않고 있다. 이는 디지털 시대를 살아가는 Z세대의 강인함과 유연성을 보여주는 단면이며, 앞으로 이들이 AI 시대를 어떻게 개척해 나갈지 주목할 만하다





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Z세대 AI 인공지능 일자리 미래 디지털 네이티브 취업

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