유명 베이커리 구매 후 거리에서 즐기는 Z세대 '길빵' 문화가 SNS와 일상 속에서 확산되며, 공간 선택의 자유로움과 즉흥성이 새로운 여가 트렌드로 자리 잡고 있습니다.

빵을 구매하고도 매장이 아닌 거리 벤치나 계단에서 여유를 즐기는 '길빵(길거리 빵)' 문화가 Z세대 사이에서 주요 여가 트렌드로 급부상하고 있다. 이는 단순한 간식 섭취를 넘어, 유명 베이커리를 방문하는 ' 빵지순례' 열풍과 맞물려 SNS 콘텐츠 및 일상 속 특별한 추억으로 자리 잡고 있다.

전국 81% 경험한 빵지순례 열풍

시장조사 전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 지난 5월 전국 만 19~69세 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과, 지역 기반 빵집을 방문한 경험이 있다고 응답한 비율은 81.1%에 달했다. 이는 빵 지향적 소비가 광범위하게 확산되었음을 보여준다.

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또한 '빵으로 유명한 지역이라면 빵지순례를 떠나보고 싶다'는 응답도 55.3%를 기록해, 유명 빵집과 지역을 직접 찾아가는 소비에 대한 관심이 적지 않음을 입증했다. 서울 연남동에서 만난 대학생 유지희 씨는 '빵지순례'를 빵을 테마로 한 여행에 비유했다.

그는 '길빵'을 여행지에서 만나는 특별한 추억으로 정의하며, 낯선 동네에서 친구와 빵을 나누며 주변을 구경하는 과정에서 계획에 없던 순간들이 자신만의 기억으로 남는다고 설명했다. 이는 빵을 사 먹는 행위가 단순한 구매를 넘어 하나의 여가 활동으로 진화했음을 시사한다.

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공간 제약 없는 자유로운 consumption 형태

'길빵'이 인기를 끄는 핵심 요인 중 하나는 빵 자체가 이동 중 먹기 적합한 음식이라는 점이다. 별도의 식기 없이 손에 들고 먹을 수 있어, 포장해 주변을 걷다가 즐기는 것도 어렵지 않다.

또한 장소를 선택하는 데 제약이 거의 없다. 카페나 식당에서는 정해진 공간에 머물러야 하지만, '길빵'은 소비자가 먹을 장소를 자유롭게 선택할 수 있다. 직장인 김은나래 씨는 빵 구매에는 집중하되, 이후의 시간과 장소는 나만의 방식으로 선택한다고 밝혔다.

그녀는 '약속 시간이 애매해 카페에 머물기엔 빠듯할 때도, 빵집에 들른 뒤 주변을 산책하면 별다른 계획 없이도 시간을 알차게 보낼 수 있다'며, 중요한 것은 빵이지 공간이 아니라는 점을 강조했다. 이러한 자유로움은 모든 순간을 SNS 속 하나의 콘텐츠로 남길 수 있는 장점으로 작용한다.

다양한 먹거리로 확장되는 거리 문화

빵을 들고 거리로 나서는 풍경은 다른 먹거리 문화로도 빠르게 확장되고 있다. '길스시', '길모찌', '길맥주'처럼 음식을 들고 거리에서 즐기는 콘텐츠가 등장했으며, 노량진수산시장에서 회를 포장해 한강공원에서 먹는 '회크닉'도 대표적인 예시다.

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먹거리를 찾아 특정 장소에 갔다가, 음식을 들고 다른 공간으로 옮겨 즐기는 형태다. 해외에서도 비슷한 움직임이 나타나 미국 샌프란시스코에서 시작된 '케이크 피크닉'은 참가자들이 각자 케이크를 가져와 공원에서 나눠 먹는 모임으로, 뉴욕과 런던 등 세계 여러 도시로 번지며 야외 어울림 문화가 자리 잡았다.

계획 없는 즉흥성이 주는 매력

이 흐름에는 거리 특유의 자유롭고 꾸밈없는 분위기를 향한 선호가 깔려 있다. 잘 정돈된 카페나 상업 공간보다 우연히 마주친 풍경, 투박하지만 자연스러운 장면에서 매력을 발견하는 이른바 '길거리 감성'이 젊은 층의 취향과 맞닿아 있다.

이영혜 트렌드 웹진 크리에이터는 '거리는 더 이상 목적지로 이동하기 위해 지나치는 공간에 머물지 않는다. 무엇을 할지 스스로 정하고, 일상의 공간을 자신만의 방식으로 활용하면서 새로운 경험을 만들어내는 무대가 되고 있다'고 분석했다.

김지영 소비심리학 박사는 '거리나 공원은 상대적으로 자유롭게 활용할 수 있고, 별다른 계획 없이도 자신만의 경험을 만들 수 있다. 이런 자유로움과 즉흥성이 젊은 세대에게 매력으로 작용한다'며, 앞으로 정형화된 공간보다 개인의 취향과 창의성을 발휘할 수 있는 공간에 대한 관심이 커질 것으로 내다봤다.