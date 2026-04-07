USTR 대표 “韓 대미 투자, 지연 있었지만 해결…미·중 무역 ‘안정적’”

제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표가 한국의 대미 투자 이행 상황에 긍정적인 평가를 내리고, 미·중 무역 관계의 안정을 강조했다. 사라 로저스 미 국무부 차관은 한국의 정보통신망법 개정안 관련, 한미 양국 간 협력을 낙관적으로 전망하며 표현의 자유 억압 가능성에 대한 우려를 표명했다.

제이미슨 그리어 미국무역대표부( USTR ) 대표는 7일(현지시간) 허드슨연구소 대담에서 한국의 대미 투자 이행 상황과 관련, “한국이 필요한 조치를 취하는 데 약간의 지연이 있었지만 현재는 해결돼 넘어갔다”고 밝혔다. 그리어 대표는 한국과의 무역 및 투자 현안과 관련해 “몇 가지 구체적인 무역 이슈도 마무리 짓는 중”이라고 덧붙였다. 이는 한국 국회가 지난달 ‘한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법)’을 통과시켜 대미 투자 사업이 본격화될 수 있게 된 상황을 언급한 것이다. 트럼프 전 대통령은 지난 1월 한국 국회의 한·미 무역 협정 이행 지연을 이유로 한국에 대한 상호관세와 자동차 관세를 인상하겠다고 위협한 바 있다. 그리어 대표는 일본과 한국의 대미 투자 이행 속도 및 진척 상황에 대한 질문에, 트럼프 대통령이 대미 투자 의 신속한 집행을 원하지만 항상 기대대로 일이 진행되는 것은 아니라는 점을 강조했다.

그는 한국과 일본이 미 상무부와 대미 투자 분야 등을 협의하고 있으며, 복제약, 반도체 등 핵심 분야에 초점을 맞추고 있다고 설명했다. 미국이 안정적 공급망 확보를 중요시하는 전략 분야에 대미 투자 논의가 집중되고 있으며, 대만도 비슷한 투자 약속을 했다고 언급했다. 대미투자특별법 통과 이후 한국 정부는 대미투자 이행위원회를 두고 예비 검토 및 협의를 진행하고 있으며, 반도체, 의약품, 핵심광물, 에너지, 인공지능(AI), 양자컴퓨팅 등이 전략적 산업 분야로 꼽힌다. \그리어 대표는 또한, 오는 5월 예정된 트럼프 대통령의 중국 방문 및 미·중 정상회담 준비 상황과 관련해 “현재 미국과 중국의 경제·무역 관계는 ‘안정적’이라고 평가하고 있다”고 말했다. 그는 “우리가 원하지 않는 것은 대대적인 대치나 그와 유사한 상황”이라며, 중국산 제품에 대한 관세 유지를 통해 중국과 안정적인 관계를 구축해 왔다고 설명했다. 이는 중국과 다시 싸우고 싶다는 의도가 아니라, 미국 내 막대한 무역 적자라는 구조적인 문제에 기인한 것이라고 덧붙였다. 그리어 대표는 미·중 정상회담을 앞두고 희토류의 안정적 공급 문제에 대한 논의가 있었으며, “우리는 중국으로부터 희토류를 계속 공급받을 수 있도록 보장하기를 원한다”고 밝혔다. \한편, 사라 로저스 미 국무부 공공외교담당 차관은 한국 정부의 정보통신망법 개정안 관련, 한·미 양국 간 협력을 낙관적으로 전망한다고 밝혔다. 로저스 차관은 한국 정부와 매우 생산적인 대화를 나눴으며, 특히 관여에 초점을 맞춘 구체적인 조항들과 관련해 향후 협력을 기대한다고 말했다. 정통망법 개정안은 플랫폼 사업자들에게 허위·조작 정보 삭제 및 차단을 의무화하는 내용을 담고 있으며, 오는 7월 시행을 앞두고 있다. 로저스 차관은 공익의 정의에 대한 모호성으로 인해 과도한 검열이 발생할 수 있다는 우려를 표명하며, 표현의 자유 억압을 제한하기 위해 정부와 기업 간의 소통이 필요하다고 강조했다. 그는 한국 방송통신위원회의 권한이 기업의 표현을 과도하게 규제하는 유인을 만들지 않을지 궁금해하며, 시행 과정에서 지속적인 협의를 기대한다고 밝혔다. 로저스 차관은 정통망법 개정안이 미국의 대(對)한국 무역 정책에 미칠 영향에 대해서는 미국무역대표부(USTR)에 답변을 위임했다





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