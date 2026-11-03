UNMINURSO 서사하라 임무 연장 부결, 유엔 평화유지단 철수 확정

유엔 서사하라임무단(MINURSO)의 임무 연장이 미국과 러시아의 대립으로 무산됨에 따라 유엔 평화유지군이 단계적으로 철수한다. 서사하라 지역의 안보 공백과 지역 갈등 격화가 우려되는 상황이다.

유엔 사무총장 대변인 스테판 뒤자리크 는 2일(현지시간) 가진 브리핑을 통해 유엔 서사하라임무단 ( MINURSO)의 청산이 단계적으로 진행될 것이라고 공식 밝혔다. 이는 지난달 30일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 열린 안전보장이사회 회의에서 임무 연장 결의안이 부결된 직후 이루어진 조치이다.

미·러 대립에 임무 연장 결의안 무산

유엔 안전보장이사회는 지난달 30일 MINURSO의 임무 기간을 연장하는 데 실패했다. 미국은 모로코가 제안한 서사하라 자치안을 협상 방안으로 포함하는 결의안을 제출했으나, 러시아가 거부권을 행사하며 이를 저지했다. 러시아가 제안한 기존 임무의 단순 연장안 역시 찬성표 부족으로 부결되었다.

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이로 인해 1991년 휴전 감시와 주민투표 준비를 위해 창설된 유엔 평화유지 활동은 35년 만에 중단되는 수순을 밟게 되었다. 스테판 뒤자리크 대변인은 이번 결정이 서사하라 주민들의 양도할 수 없는 권리를 소멸시키는 것이 아니라고 강조하며, 모든 당사자에게 주민 권리 존중을 촉구했다.

유엔 인력 감축 및 시설 폐쇄 계획

UNMINURSO는 단계적 철수 계획에 따라 군사 감시 요원 약 160명을 본국으로 송환할 예정이다. 또한 민간인 등 관련 인력 180명을 감축하고 현지 시설 13곳을 폐쇄하기로 했다. 모로코 정부는 이번 유엔 임무단의 철수를 환영하는 입장을 밝혔다.

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안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 철수 과정에서 서사하라 주민의 권리가 침해되지 않도록 주의를 기울일 것을 요구했다. 그러나 모로코와 서사하라 독립을 요구하는 폴리사리오 전선, 그리고 이를 지원하는 알제리 간의 대립 구도가 명확히 드러나면서 향후 행보가 주목된다.

안보 악화 우려 및 알제리 개입 가능성

영국 BBC 방송에 따르면 모로코 국제관계 전문가 이삼 라루시는 임무단 철수로 서사하라의 취약한 안보 환경이 악화될 수 있다고 경고했다. 국제구호단체 옥스팜도 유엔 임무단의 감시 및 긴장 완화 기능이 사라지면 지역 안정이 훼손되고 민간인 피해가 발생할 수 있다고 우려했다.

특히 폴리사리오 전선과 알제리가 어떻게 대응하느냐에 따라 무력 충돌이 격화할 수 있다는 분석이 나온다. 알제리가 분쟁에 휘말릴 경우 서사하라 사태는 더 큰 지역 갈등으로 비화할 가능성이 있다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 모로코와 알제리가 지난해 군사비 지출을 크게 늘렸다고 분석하며, 이들을 불안 요인으로 지적했다.

역사적 배경 및 모로코 자치안 추진

서사하라 분쟁은 1975년 스페인의 식민 통치 종료 후 모로코와 모리타니가 행정권을 넘겨받으면서 본격화되었다. 모리타니는 1979년 영유권 주장을 철회했으나 모로코는 현재까지 서사하라 대부분을 통제하고 있다. 1976년 폴리사리오 전선은 사라위 아랍민주공화국(SADR) 수립을 선포하고 무장투쟁을 벌였다.

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약 16년간 이어진 충돌은 1991년 유엔 중재로 휴전되었으나, 주민투표 자격 문제로 인해 투표를 실시하지 못한 채 현재에 이르고 있다. 모로코는 2007년 서사하라에 자치권을 부여하는 방안을 제시했으나, 폴리사리오 전선과 알제리는 이를 거부하고 주민투표를 통한 독립 선택을 고수해 왔다.

2020년 11월 폴리사리오 전선이 무장투쟁 재개를 선언한 이후 산발적인 충돌이 이어져 왔다. 미국은 2020년 모로코의 서사하라 주권을 인정했고, 프랑스도 2024년 모로코의 자치안을 지지하면서 국제사회에서 모로코에 우호적인 흐름이 확산되고 있다. 모로코는 이번 철수를 자치안에 대한 국제적 지지 확대 계기로 삼을 전망이다.