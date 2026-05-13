UAE-이스라엘 군사 동맹의 가시화와 이란 본토 타격의 지정학적 파장

UAE가 이스라엘과 공조하여 이란의 정유 시설을 직접 타격하며 안보 협력을 강화함에 따라, 아브라함 협정 이후 중동의 안보 지형이 외교적 정상화를 넘어 군사적 연대로 급격히 재편되고 있습니다.

최근 중동 지역의 안보 지형이 급격하게 변화하고 있는 가운데, 아랍에미리트( UAE )가 이란을 상대로 직접적인 군사 행동에 나섰다는 충격적인 보도가 전해지며 국제 사회의 이목이 집중되고 있습니다.

블룸버그 통신을 포함한 주요 외신들의 보도에 따르면, UAE는 지난달 이란 본토를 향해 최소 두 차례의 정밀 군사 공격을 감행한 것으로 알려졌습니다. 이는 단순한 외교적 마찰을 넘어 UAE가 이스라엘과의 군사적 밀착을 본격적으로 가시화한 사례로 평가받으며, 중동 내의 세력 균형이 근본적으로 재편되고 있음을 시사합니다. 특히 이번 공격은 이란이 UAE 내의 전략적 자산인 보루즈 석유화학단지를 먼저 타격한 것에 대한 직접적인 보복 조치로 분석됩니다. 이는 과거의 소극적인 방어 전략에서 벗어나 적의 공격에 대해 즉각적이고 치명적인 타격을 가하는 공세적 방어 전략으로의 전환을 의미합니다.

구체적인 작전 내용을 살펴보면, 이번 공격은 이란의 에너지 심장부라고 할 수 있는 정유 시설들을 정밀하게 겨냥했습니다. 4월 6일에는 이란 남부의 핵심 에너지 거점인 아살루예 정유 시설에 대한 공격이 이루어졌으며, 이 과정에서 이스라엘이 작전을 주도하고 UAE가 긴밀하게 협력하는 형태의 고도화된 군사 공조가 이루어진 것으로 파악되었습니다. 이어 8일 오전에는 UAE와 지리적으로 인접한 라반섬의 정유 시설이 피격되어 대규모 화재가 발생했습니다. 당시 이란 당국은 이를 적의 소행이라고 규정하며 강력히 비난했으나, 구체적인 공격 주체에 대해서는 명확히 밝히지 않았습니다.

하지만 이번 사건을 통해 UAE와 이스라엘의 협력이 단순한 정보 공유 단계를 넘어 표적 선정, 공격 실행, 그리고 요격 및 탐지라는 실전적 군사 파트너십 단계로 진입했음이 드러났습니다. 이러한 급격한 관계 변화의 뿌리는 2020년 9월 체결된 아브라함 협정에 있습니다. 당시 UAE와 이스라엘은 국교 정상화를 통해 경제적, 문화적 교류를 확대하기로 합의했으나, 최근의 상황은 이러한 외교적 정상화가 군사적 동맹 수준으로 확장되었음을 보여줍니다.

셰이크 무함마드 빈 자예드 알나하얀 UAE 대통령이 이란의 공습 시점에 맞춰 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이례적인 통화를 나누며 연대를 과시한 점은 두 국가가 이제는 공동의 안보 위협에 맞서는 전략적 동반자 관계가 되었음을 상징합니다. 이는 이란의 팽창주의 정책에 대응하여 수니파 아랍 국가들과 이스라엘이 결속하는 새로운 안보 축이 형성되고 있다는 분석을 뒷받침합니다. 반면, 이란은 UAE의 이러한 행보를 두고 극심한 배신감과 분노를 표출하고 있습니다.

이란 정부는 UAE 내에 설치된 미군 기지가 자국을 공격하는 전초 기지로 활용되고 있다는 강한 의혹을 제기하며, 이를 명백한 주권 침해이자 적대 행위로 규정했습니다. 이란의 관영 매체들은 과거 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자가 강조했던 서방 세력의 개입에 대한 비판 연설을 다시 방영하며 내부 결속을 다지는 한편, UAE를 향해 선린우호 원칙을 심각하게 위반했다며 맹렬히 비난하고 나섰습니다. 이에 대해 UAE 측은 국가의 안보를 지키기 위한 방위 협력은 타국이 간섭할 수 없는 독점적인 주권 사안이라는 입장을 고수하며 팽팽한 대립각을 세우고 있습니다.

결과적으로 이번 사태는 중동의 에너지 안보와 지정학적 안정성에 심각한 변수로 작용할 전망입니다. 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등이 심화되고, 정유 시설이라는 핵심 국가 기반 시설이 직접적인 타격 대상이 됨에 따라 국제 유가 변동성 또한 커질 가능성이 높습니다. 또한 미국이 중동 내에서의 역할을 조정하는 사이, 지역 국가들이 스스로의 생존을 위해 새로운 군사 동맹을 구축하는 현상이 가속화될 것으로 보입니다.

UAE와 이스라엘의 밀월 관계가 깊어질수록 이란은 이에 대응하기 위해 더욱 공격적인 비대칭 전력을 강화하거나 다른 지역 동맹과의 결속을 다질 가능성이 크며, 이는 중동 지역의 긴장 수위를 더욱 높이는 악순환으로 이어질 위험이 있습니다





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