UAE, OPEC 탈퇴 선언…중동 산유국 각자도생 시대 개막

이란 전쟁의 영향으로 글로벌 에너지 시장이 불안정한 가운데, 아랍에미리트(UAE)가 OPEC과 OPEC+에서 탈퇴를 선언하며 중동 산유국들의 각자도생 시대가 시작될 것으로 예상됩니다. 이는 세계 에너지 판도와 중동 지역 안보에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

이란 전쟁 으로 인해 세계 에너지 시장 이 불안정해지는 가운데, 중동 산유국 들이 각자의 길을 가기 시작하는 중요한 신호가 나타났습니다. 아랍에미리트( UAE )가 다음 달 1일부터 석유수출국기구( OPEC )와 OPEC +(플러스)에서 탈퇴하기로 결정하면서, 사우디아라비아 주도로 국제 유가를 통제해온 OPEC 에 큰 타격을 줄 것으로 예상됩니다.

이는 세계 에너지 판도뿐만 아니라 중동과 미국 간의 안보 관계에도 영향을 미칠 수 있습니다. UAE는 성명을 통해 이번 결정이 장기적인 전략 및 경제 비전, 그리고 변화하는 에너지 구조를 반영한 것이라고 밝혔습니다. OPEC은 1960년 주요 산유국들이 석유 정책을 조절하기 위해 설립된 국제기구로, 사우디, UAE, 쿠웨이트 등 13개 회원국이 산유량을 할당받아 원유 생산을 제한해 왔습니다. 이는 공급 조절을 통해 국제 유가를 관리하기 위한 목적이었습니다.

UAE의 탈퇴 배경에는 석유를 ‘더 비싸게’ 팔고 싶은 사우디와 ‘더 많이’ 팔고 싶은 UAE의 이해관계 충돌이 있습니다. UAE는 OPEC 내에서 세 번째로 큰 산유국으로, 이란 전쟁 이전에는 하루 340만~360만 배럴의 원유를 생산하여 OPEC 생산량의 10% 이상을 차지했습니다. 그러나 UAE는 산유량을 하루 500만 배럴까지 늘리고 싶어했지만, 사우디가 주도하는 OPEC의 제약으로 인해 증산에 어려움을 겪었습니다.

파이낸셜타임스는 사우디가 감산을 통해 유가를 유지하려는 반면, UAE는 더 많은 원유를 시장에 내놓기를 원했다며, 2027년까지 생산량을 500만 배럴로 늘리겠다는 UAE의 요구가 받아들여지지 않아 불만이 누적되었다고 분석했습니다. UAE는 탈석유 시대를 대비하여 무역, 관광, 운송 등 경제를 다변화해 왔으며, 현재 GDP의 약 70%를 비석유 부문에서 창출할 수 있게 되었습니다. 이러한 변화 덕분에 UAE는 유가 변동에 더욱 유연하게 대응할 수 있게 되었고, 유가가 낮더라도 석유를 최대한 많이 판매하여 수익을 늘리는 것이 중요해졌습니다.

UAE의 탈퇴 결정에 영향을 미친 또 다른 요인은 사우디와의 외교적 갈등 심화입니다. 양국은 과거 이란을 공동으로 견제해온 협력국이었지만, 최근 몇 년 동안 역내 패권 다툼으로 인해 관계가 악화되었습니다. 특히 예멘 내전에서 양국은 서로 다른 세력을 지원하며 사실상의 대리전을 벌이기도 했습니다. 이란 전쟁은 UAE의 탈퇴를 가속화하는 결정적인 계기가 되었습니다.

UAE는 이번 전쟁에서 이란으로부터 가장 많은 공격을 받았지만, 주변 국가들이 공동 대응에 나서지 않는 모습을 보면서 걸프국 공동 안보 체제에 대한 회의감을 느꼈습니다. 전문가들은 이번 사태를 사우디-UAE 관계 변화의 정점으로 보고 있으며, UAE가 사우디의 영향권에서 벗어나 미국 및 이스라엘과의 연대를 통해 새로운 질서를 모색하고 있다고 분석합니다. UAE의 탈퇴는 OPEC의 영향력을 약화시킬 것으로 예상되지만, 다른 국가들의 연쇄 탈퇴를 촉발하지 않는 한 OPEC에 치명적인 타격을 주지는 않을 것이라는 전망도 있습니다.

한국은 UAE와 ‘특별 전략적 동반자 관계’를 맺고 있으므로, 이러한 변화를 면밀히 주시하고 다층적인 외교 전략을 수립해야 할 것입니다





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