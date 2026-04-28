UAE, OPEC 및 OPEC+ 탈퇴 선언… 국제 유가 시장에 파장 예고

아랍에미리트연합(UAE)이 석유수출국기구(OPEC) 및 OPEC+에서 탈퇴를 공식 선언했습니다. UAE는 석유 생산 쿼터 불만과 국가 이익을 이유로 탈퇴를 결정했으며, 국제 유가 시장에 미치는 영향에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

2017년 오스트리아 빈 석유수출국기구( OPEC ) 본부에서 열린 기자회견 당시 OPEC 로고가 새겨진 깃발이 눈에 띄었습니다. 연합뉴스는 EPA를 통해 이 장면을 보도했습니다. 아랍에미리트연합( UAE )은 28일(현지 시간) 세계 최대 석유 카르텔인 석유수출국기구( OPEC )와 주요 산유국 협의체인 OPEC +에서 공식적으로 탈퇴를 선언했습니다.

UAE는 그동안 OPEC의 석유 생산 쿼터가 자국의 국익에 부합하지 않는다고 지속적으로 불만을 제기해왔습니다. 로이터 통신에 따르면 UAE 에너지부는 다음 달 1일부터 OPEC 및 OPEC+ 회원 자격을 포기한다고 밝혔습니다. UAE 에너지부는 이번 결정이 생산 정책과 현재 및 미래의 생산 능력에 대한 심도 있는 검토를 거쳐 내려진 것이며, 국가의 이익을 최우선으로 하고 시장의 시급한 수요에 효과적으로 대응하기 위한 조치라고 설명했습니다. UAE는 OPEC 회원국으로서의 의무에서 벗어나 석유 생산 정책 운영에 있어 더욱 큰 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

UAE 측은 OPEC 탈퇴 결정과 관련하여 사우디아라비아를 비롯한 다른 회원국들과 사전에 직접적인 협의를 진행하지 않았다고 밝혔습니다. UAE는 페르시아만과 호르무즈 해협의 불안정성을 포함한 단기적인 지정학적 요인들이 공급망에 영향을 미치고 있지만, 장기적인 관점에서 글로벌 에너지 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망했습니다. UAE는 오랫동안 OPEC의 회원국별 생산 쿼터가 자국의 석유 수출량을 불공정하게 제한하고 있다고 주장해왔으며, 이러한 불만을 바탕으로 OPEC 탈퇴 가능성을 꾸준히 시사해왔습니다.

UAE는 장기적으로 세계 석유 수요가 감소할 가능성에 대비하여 석유 수출량을 확대하고자 하는 전략적 목표를 가지고 있습니다. UAE의 일일 석유 생산량은 쿠웨이트와 비슷한 250만 배럴로, 사우디아라비아(1000만 배럴), 이라크(430만 배럴), 이란(350만 배럴)에 비해서는 낮은 수준입니다. 현재 미국과 이란 간의 긴장 고조로 인해 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 가능성이 제기되고 있는 상황에서, UAE가 OPEC에서 탈퇴하더라도 즉각적으로 석유 생산량을 늘릴 수 있을지는 미지수입니다.

하지만 UAE는 호르무즈 해협을 거치지 않고도 오만만을 통해 유조선을 수출할 수 있는 푸자이라 항구를 보유하고 있으며, 푸자이라 항구를 통해 아시아 지역 등으로 석유를 수출할 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다. 에너지 분석업체 리스타드에너지의 호르헤 레온 분석가는 로이터와의 인터뷰에서 UAE의 탈퇴는 OPEC에 상당한 변화를 가져올 것이라고 평가했습니다. 그는 UAE가 사우디아라비아와 함께 상당한 수준의 예비 생산 능력을 보유한 몇 안 되는 회원국 중 하나라고 지적했습니다.

레온 분석가는 호르무즈 해협의 불안정성으로 인해 UAE의 OPEC 탈퇴가 단기적으로 미치는 영향은 제한적일 수 있지만, 장기적으로 OPEC의 구조적인 약화를 초래할 것이라고 전망했습니다. 또한, 그는 UAE가 OPEC에서 탈퇴함으로써 생산량을 늘릴 동기와 능력을 모두 갖추게 되었다고 덧붙였습니다. UAE의 OPEC 탈퇴는 도널드 트럼프 미국 대통령에게 긍정적인 소식으로 해석될 수 있다는 분석도 있습니다. 트럼프 대통령은 과거 OPEC이 유가를 인위적으로 부풀려 전 세계를 착취하고 있다고 비난한 바 있습니다.

이번 UAE의 탈퇴는 트럼프 대통령의 이러한 주장에 힘을 실어주는 동시에, 국제 유가 안정에 대한 미국의 영향력을 강화할 수 있는 계기가 될 것으로 예상됩니다. UAE의 결정은 국제 에너지 시장의 역학 관계에 상당한 변화를 가져올 것으로 보이며, 향후 OPEC의 역할과 국제 유가에 미치는 영향에 대한 면밀한 분석이 필요합니다. 특히, OPEC 회원국들의 추가적인 탈퇴 가능성과 이에 따른 국제 유가 변동성에 대한 주의 깊은 관찰이 요구됩니다.

또한, UAE가 푸자이라 항구를 활용하여 석유 수출을 확대할 경우, 중동 지역의 에너지 공급망에 미치는 영향과 주변 국가들과의 관계 변화에 대한 심층적인 연구가 필요합니다. 마지막으로, UAE의 OPEC 탈퇴가 국제 에너지 정책과 기후 변화 대응 노력에 미치는 장기적인 영향에 대한 지속적인 모니터링이 중요합니다





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