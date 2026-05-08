UAE 국영 석유공사 ADNOC, 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협을 몰래 통과해 원유 수출

UAE 국영 석유공사 ADNOC은 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협을 몰래 통과해 원유를 한국·말레이시아·오만 등에 수출하고 있다는 보도가 나왔다. ADNOC는 4월 한 달간 유조선 4척에 UAE 중질유인 어퍼자쿰 원유 400만 배럴, 다스 원유 200만 배럴 등 총 600만 배럴을 실어 해협 밖으로 내보냈다. 해협을 빠져나온 뒤 다른 유조선에 원유를 옮겨 싣는 선박 간(STS) 환적을 거쳐 동남아 정유소로 보내거나 오만 항구 저장시설에 하역하거나 한국 정유소로 직접 향하는 방식으로 수출했다.

지난 4일 호르무즈 해협 인근 이란 반다르에 정박한 선박들. 로이터=연합뉴스 아랍에미리트( UAE )가 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 을 선박자동식별장치(AIS)를 끈 채 몰래 통과해 원유를 한국·말레이시아·오만 등에 수출하고 있다고 로이터 통신이 7일(현지시간) 보도했다.

업계 소식통과 에너지 리서치 업체 케이플러 및 신맥스 자료에 따르면 UAE 국영 아부다비국영석유공사(ADNOC)는 4월 한 달간 유조선 4척에 UAE 중질유인 어퍼자쿰 원유 400만 배럴, 다스 원유 200만 배럴 등 총 600만 배럴을 실어 해협 밖으로 내보냈다. 해협을 빠져나온 뒤 다른 유조선에 원유를 옮겨 싣는 선박 간(STS) 환적을 거쳐 동남아 정유소로 보내거나 오만 항구 저장시설에 하역하거나 한국 정유소로 직접 향하는 방식으로 수출했다.

케이플러 자료를 보면 초대형유조선(VLCC) 하페트호는 지난달 7일 어퍼자쿰 원유 200만 배럴을 싣고 같은달 15일 해협을 빠져나와 그리스 국적 VLCC 올림픽럭호에 환적해 말레이시아 펭거랑 정유소로 운반했다. 다스 원유 200만 배럴을 실은 VLCC 알리아크몬I호는 지난 2일 해협을 빠져나와 오만 라스마르카즈 저장터미널에 하역했다. 수에즈막스급오데사호와주주N호는어퍼자쿰 원유 각 100만 배럴씩을 싣고 한국을 향해 항행 중이다. ADNOC는 위험을 감수한 만큼 값도 후하게 받았다.

어퍼자쿰 원유 일부는 ADNOC 공식 판매가보다 배럴당 20달러 높은 사상 최고 프리미엄에 팔린 것으로 전해졌다. ADNOC은 지난달 말 일부 고객사에 5월부터 후자이라·오만 소하르 등 걸프만 외부 항구에서 STS 방식으로 원유를 선적할 수 있다고 통보하고 아시아 정유사들과 추가 판매 협의를 이어가고 있다. 앞서 이란이 지난 2월28일 시작된 미국·이스라엘의 공격에 맞서 자국 원유를 제외한 호르무즈 해협 통과를 사실상 봉쇄함에 따라 이라크·쿠웨이트·카타르는 수출을 중단하거나 가격을 크게 낮췄고 사우디아라비아는 홍해 경유 수출만 이어가고 있다.

이로 인해 전 세계 석유·가스 공급량의 5분의 1이 묶였다. 장구슬 기자 jang.guseul@joongang.co.k





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