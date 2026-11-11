TV조선, 11월 'A매치' 중계 포기…지상파 3사가 급선승범

TV조선이 내부 사정으로 11월 A매치 2연전 중계를 포기했다. 이에 대한축구협회와 지상파 3사가 대책을 마련하였고, 이번 결정이 한국 축구의 인기 하락과 시청률 감소와 연계해 논의되고 있다.

한국 축구국제선수대표팀은 9월 수원월드컵경기장에서 에콰도르 와의 평가전에서 골 세리머니를 남겼다. 하지만 그 시점에서 TV조선 이 11월 A매치 2연전 중계를 포기함으로써 국내 스포츠 방송 전경이 다시 논란에 휩싸였다.

중계 포기 배경과 내부 사정

TV조선은 2025년부터 대한축구협회와 10년 장기 계약을 맺어 A매치를 전담해 왔다. 그러나 2023년 10월 튀니지전 시청률 9.4% 이후, 2024년 9월 에콰도르전 시청률은 3.2%로 급감했다. 내부적으로는 '경기 수를 줄일 수 있는지' 등 방송 제작 비용이 크게 증가하면서 가치를 재조정해야 한다는 요구가 있었다.

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한 관계자는 "TV조선은 수익률을 끌어올리기 위해 장기 계약 종료를 제안하고 있었다. 하지만 내부 사정으로 11월 A매치 2연전을 온전히 중계하기 어려웠다"라며 해명을 보냈다. 이에 대한축구협회는 11일 언론에 "TV조선이 내부 사정으로 '11월 A매치 2연전 중계가 어렵다'고 통보해 왔다"며 다시는 손을 뗏다는 입장을 밝혔다.

지상파 3사의 긴급 대처와 시청 접근성

코리아 풀(지상파 3사)과 협회가 별도 중계 계약을 맺은 결과, 이번 원정 2경기 중계권 수익은 지상파 3사에게 돌아가지 않았다. 그럼에도 불구하고 3사는 '보편적 시청권'에 해당하는 75% 이상 가구가 시청할 수 있도록 긴급 편성을 결정하였다.

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지상파 3사는 "중계권료가 발생하지 않으므로 긴급 편성에 참여했다"라며, 'TV조선이 손해를 줄이려 방송을 포기했다'는 판단이 있었음을 밝혔다. 이는 한국 시청자들이 고정된 시간대에 A매치를 시청할 수 있도록 보장하려는 목적이기도 하다.

미래 전망과 축구 인기 하락 문제

이번 포기는 전방위적 문제를 반영한다. 감독 로베르트 모레노가 이끄는 대표팀은 13일 오후 11시 30분 카타르 도하에서 사우디아라비아와 첫 경기를, 17일 같은 시간에 카타르와 두 번째 원정 평가전을 치른다. 그러나 심야 시간대의 경기는 시청률이 더욱 낮아질 것으로 예상된다.

전문가들은 저조한 경기력과 선수단 내분이 팬들의 관심을 식게 만들었고, 이는 역시 'A매치'라는 콘텐츠의 상품 가치 급락으로 이어졌다고 분석한다. TV조선의 중계 포기가 한 번에 그치지 않을 가능성이 커지면서, 한국 축구의 시청률 추락과 수익 구조 재정비가 시급해졌다.