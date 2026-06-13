TV 시장, 화질·크기 경쟁서 콘텐츠 플랫폼 전쟁으로 급변

TV 제조사들이 운영체제 기반 플랫폼 사업에 집중하며 무료 광고 스트리밍 서비스 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다. LG전자는 LG채널을 통해 독점 예능 프로그램을 선보이고 아이하트 미디어와 제휴해 오디오 채널을 확대했으며, 삼성전자도 삼성 TV 플러스를 전 세계에 확장 중이다. 하드웨어에서 서비스 플랫폼으로의 전환은 안정적 수익 창출과 사용자 락인 효과를 노린 전략이다.

글로벌 TV 시장은 화질과 크기 중심의 하드웨어 경쟁에서 운영체제 기반 플랫폼 비즈니스로 빠르게 변화하고 있다. 하드웨어 사업은 가전 시장의 업황에 따라 매출 변동성이 크지만, 독자 플랫폼 서비스는 지속적이고 안정적인 수익을 창출할 수 있어 TV 제조사들에게 새로운 성장 동력으로 주목받고 있다.

LG전자는 자체 무료 광고 기반 스트리밍 서비스인 'LG채널'을 통해 차별화된 콘텐츠를 선보이며 미국 시장에서 입지를 강화하고 있다. 올여름 월드컵 시즌에 맞춰 공개한 이색 예능 'LG채널 월드펍(LG Channels World Pup)'은 미국, 멕시코, 영국 등 각국을 대표하는 견종들이参加하는 토너먼트 형식 프로그램으로, 48마리의 유기·구조견이 축구 대결을 펼친다. 총 4부작으로 구성된 이 프로그램은 미국에서 시작해 캐나다, 영국, 브라질 등으로 송출 지역을 확대할 예정이며, 유기견 입양 인식 제고라는 공익 메시지를 담아 시청자들의 감성적 참여를 유도한다.

아울러 LG전자는 미국 최대 오디오 미디어 기업 '아이하트 미디어'와 제휴해 무료 오디오 스트리밍 서비스 'LG 라디오 플러스'의 채널을 대폭 확장했다. 이 협업을 통해 webOS 이용자들은 아이하트 라디오의 850개 이상의 라이브 채널과 다양한 팟캐스트를 무료로 이용할 수 있게 되었다. 아이하트 미디어는 매월 수억 명의 청취자를 보유한 영향력 있는 미디어 기업으로, LG전자는 대형 미디어 브랜드를 플랫폼에 유입시켜 사용자 이탈을 방지하는 '락인 효과'를 노리고 있다.

LG전자 관계자는 webOS 기반으로 다양한 콘텐츠를 쉽게 즐길 수 있도록 서비스를 확대해 나가며, 영상과 오디오를 아우르는 콘텐츠 생태계 강화에 주력할 것이라고 밝혔다. 삼성전자 역시 자체 운영체제 '타이젠'을 기반으로 FAST 서비스 '삼성 TV 플러스'를 전 세계 30개국에서 운영 중이다. 약 4300개 채널과 6만 6000여 편의 VOD를 무료로 제공하며 플랫폼 저변을 넓히고 있다. TV 제조사들이 독점 콘텐츠 확보에 힘을 쏟는 이유는 무료 스트리밍 서비스 시장이 급성장하기 때문이다.

넷플릭스 등 유료 OTT의 구독료 인상에 피로감을 느낀 소비자들이 광고를 시청하는 대신 무료 콘텐츠를 즐기러 FAST 채널로 이동하면서, 차별화된 킬러 콘텐츠가 플랫폼 경쟁력의 핵심 요소로 부상했다. 업계 전문가들은 TV 제조사들이 하드웨어 중심 사업 구조에서 서비스 플랫폼 기업으로 전환하고 있다고 진단한다. 전 세계에 보급된 스마트 TV를 기반으로 한 광고 및 콘텐츠 수익은 가동 시간 내내 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있어, 하드웨어 판매보다 수익 모델이 더욱 견고하다는 분석이다.

한 관계자는 스마트 TV 플랫폼 시장이 제조사의 새로운 캐시카우로 자리잡았으며, 독점 콘텐츠 확보와 글로벌 미디어 기업과의 파트너십이 향후 시장 주도권을 결정할 핵심 변수가 될 것이라고 전망했다





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