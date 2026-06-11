TSMC의 사상 최대 월간 매출 기록, AI 데이터센터 투자 경쟁 영향

TSMC가 사상 최대 월간 매출 기록을 다시 썼으며, 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 경쟁이 지속되면서 최첨단 반도체 수요가 폭증한 영향이었습니다. 10일 대만 중앙통신사에 따르면 TSMC의 지난 5월 매출은 4169억7500만 대만달러로 집계됐으며, 전월 대비 1.5%, 전년 동기 대비 30.1% 증가한 수치입니다. 특히 지난 3월 기록했던 종전 최고치인 4151억9100만 대만달러를 넘어선 것으로 월간 기준 역대 최대 실적입니다.

TSMC 가 사상 최대 월간 매출 기록을 다시 낸 것은 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 경쟁이 지속되면서 최첨단 반도체 수요가 폭증한 영향이었습니다. 10일 대만 중앙통신사에 따르면 TSMC 의 지난 5월 매출은 4169억7500만 대만달러로 집계됐으며, 전월 대비 1.5%, 전년 동기 대비 30.1% 증가한 수치입니다.

특히 지난 3월 기록했던 종전 최고치인 4151억9100만 대만달러를 넘어선 것으로 월간 기준 역대 최대 실적입니다. 올해 들어 성장세도 가파르며, TSMC의 1~5월 누적 매출은 1조9618억 대만달러로 지난해 같은 기간보다 30% 증가했습니다. 시장에서는 AI 반도체 수요가 TSMC 실적을 견인한 것으로 보고 있습니다. 챗GPT를 비롯한 생성형 AI 확산 이후 글로벌 빅테크 기업들은 데이터센터 구축과 AI 인프라 투자에 공격적으로 나서고 있습니다.

이에 따라 AI 가속기와 고성능 반도체 생산을 맡고 있는 TSMC의 수주도 급증하는 추세입니다. 실제로 엔비디아, AMD, 애플, 퀄컴 등 주요 고객사들은 첨단 공정을 활용한 AI 반도체 생산을 TSMC에 맡기고 있습니다. 특히 AI 서버에 탑재되는 고성능 그래픽처리장치(GPU) 수요가 폭발적으로 증가하면서 최첨단 3나노·5나노 공정 가동률도 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 알려졌습니다. TSMC는 이 같은 흐름이 당분간 이어질 것으로 전망했습니다.

회사는 올해 2분기 매출이 최대 402억달러(약 61조4000억원)에 달할 것으로 예상했습니다. 이는 전년 동기 대비 32% 증가한 수준입니다. TSMC는 AI 관련 수요 강세와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장 성장에 힘입어 올해 달러 기준 연간 매출 증가율이 30%를 웃돌 것으로 내다봤습니다. 업계에서는 TSMC의 이같은 실적 호조가 AI 산업 성장세가 여전히 현재진행형이라는 점을 보여준다고 평가합니다.

일각에서 AI 투자 과열 우려도 제기되고 있지만, 실제 반도체 주문과 생산 실적은 오히려 확대되고 있기 때문입니다. 반도체 업계 관계자는 ‘AI 인프라 투자 확대가 메모리뿐 아니라 파운드리와 반도체 장비 업계 전반으로 확산되고 있다’며 ‘TSMC의 사상 최대 매출은 글로벌 AI 투자 사이클이 아직 꺾이지 않았다는 신호로 볼 수 있다’고 말했습니다





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