TSMC와 한국 반도체의 밸류에이션 격차, 단순 이익 규모를 넘어선 구조적 원인 분석

삼성전자와 SK하이닉스가 TSMC보다 훨씬 높은 순이익을 기록하고 있음에도 불구하고 주가수익비율(PER)에서 큰 격차가 발생하는 이유를 수익성 변동성, 자본시장 접근성, 지분 구조의 관점에서 심층 분석합니다.

글로벌 반도체 시장의 패권 다툼이 치열한 가운데 한국의 삼성전자 와 SK하이닉스 가 거두는 절대적인 이익 규모가 대만의 TSMC 를 압도하고 있음에도 불구하고 시장이 부여하는 기업 가치 평가인 밸류에이션에서는 상당한 격차가 발생하고 있다는 분석이 제기되었습니다.

신한투자증권의 최신 보고서에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 순이익은 약 508조 원에 달하며 이는 TSMC의 순이익인 123조 원보다 4배 이상 높은 수준입니다. 하지만 주가수익비율을 의미하는 PER의 경우 TSMC가 24.4배에 달하는 반면 한국의 두 반도체 기업 합산 PER은 6.7배에 불과한 것으로 나타났습니다. 심지어 한국 증시 특유의 지주사 중복 집계 문제인 더블카운팅 요소를 제거하여 가치를 보정하더라도 한국 반도체의 PER은 7.2배 수준에 머물러 TSMC와의 격차는 여전히 3배 이상으로 크게 벌어져 있습니다.

이러한 현상은 단순한 실적의 우위가 반드시 주가 프리미엄으로 이어지지 않는다는 점을 시사하며 그 배경에는 수익성의 안정성, 자본시장의 접근성, 그리고 지분 구조라는 세 가지의 구조적인 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 가장 핵심적인 원인으로 지목되는 것은 이익의 변동성, 즉 실적의 가시성 문제입니다. 외국인 투자자들은 기업의 현재 이익 규모보다 그 이익이 얼마나 지속 가능하고 안정적인지에 더 큰 가치를 둡니다. 실제로 2023년 1분기 이후의 분기 영업이익률 표준편차를 살펴보면 TSMC는 5.2%라는 매우 낮은 수치를 기록하며 극도로 안정적인 수익 구조를 보여주었습니다.

반면 삼성전자는 11.1%, SK하이닉스는 무려 40.6%라는 높은 변동성을 보였습니다. 특히 SK하이닉스의 경우 메모리 반도체 업황의 급락기에 영업이익률과 자기자본이익률이 마이너스로 추락했다가 AI 붐과 HBM 수요 폭증으로 급격히 회복하는 전형적인 시클리컬 산업의 패턴을 보였습니다. 시장은 이러한 변동성을 근거로 한국 반도체 기업들을 성장주가 아닌 경기 민감주인 시클리컬 주식으로 분류하고 있으며, 이것이 밸류에이션 할인의 결정적인 이유가 되고 있습니다.

반면 TSMC는 일관된 수익성을 유지하며 단순한 제조사를 넘어 글로벌 AI 생태계의 필수 플랫폼으로서 프리미엄 성장주의 지위를 굳혔다는 평가입니다. 자본시장 구조와 투자자 접근성 또한 무시할 수 없는 요인입니다. TSMC는 이미 1997년에 미국 뉴욕증권거래소에 ADR 형태로 상장하여 전 세계 투자자들이 매우 쉽게 접근할 수 있는 경로를 확보했습니다. 실제로 TSMC ADR의 일평균 거래대금은 대만 본토 주식 거래대금의 약 1.7배에 달하며, 전체 지분의 약 20% 이상이 이 경로를 통해 보유되고 있습니다.

이는 글로벌 거대 자금들이 환전이나 복잡한 계좌 개설 과정 없이도 즉각적으로 TSMC에 투자할 수 있음을 의미합니다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 시장에 ADR이 상장되어 있지 않아 글로벌 자금이 반드시 한국 시장을 거쳐야만 투자가 가능합니다. 이는 투자 장벽을 높여 장기적인 기업가치 형성 과정에서 구조적인 불리함으로 작용하고 있습니다. 또한 MSCI 코리아 ETF와 같은 글로벌 지수 펀드의 수급 구조 역시 비대칭적입니다.

한국 ETF의 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 이미 상한선에 근접해 있어 기업 가치가 더 커지더라도 추가 자금 유입보다는 리밸런싱으로 인한 매도 압력이 발생할 수 있는 구조인 반면, 대만 ETF 내 TSMC의 비중은 상대적으로 여유가 있어 추가적인 자금 유입 가능성이 더 높습니다. 마지막으로 주주 구성의 질적인 차이가 밸류에이션 격차를 심화시키고 있습니다. TSMC의 주주 명부를 보면 대만 국가발전기금을 비롯해 싱가포르의 GIC, 노르웨이의 노르게스뱅크와 같은 글로벌 국부펀드와 뱅가드, 블랙록 등 초거대 장기 기관자금이 포진해 있습니다.

이러한 자금들은 단기적인 주가 등락에 일희일비하기보다 기업의 장기적인 성장성과 현금흐름에 집중하는 특성이 있어 주가 하방 경직성을 확보하고 프리미엄을 유지하는 기반이 됩니다. 반면 한국 반도체 기업들은 외국인 지분율 자체는 높지만, 단기 수익을 추구하는 헤지펀드나 패시브 자금의 비중이 상대적으로 높아 변동성에 더 취약한 구조입니다. 결국 한국 반도체 산업이 코리아 디스카운트를 극복하고 재평가를 받기 위해서는 두 가지 전략적 방향이 필요합니다.

첫째는 HBM과 같은 고부가가치 제품의 비중을 늘리고 고객사와 장기 공급 계약(LTA)을 확대하여 메모리 특유의 극심한 사이클 진폭을 줄이고 이익의 안정성을 확보하는 것입니다. 둘째는 ADR 상장 등 자본시장 채널을 다변화하여 글로벌 장기 자금이 더 쉽게 유입될 수 있는 환경을 조성하는 것입니다. 이러한 구조적 개선이 이루어질 때 비로소 한국 반도체 기업들도 TSMC와 같은 성장주로서의 가치를 인정받을 수 있을 것입니다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TSMC 삼성전자 SK하이닉스 PER 코리아디스카운트

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SK그룹, AI 빅4와 협력 … 최태원 회장 '글로벌 생태계 구축'SK AI 서밋 4~5일 개최엔비디아·TSMC·오픈AI·MS글로벌 빅4 수장 메시지 전해젠슨 황 '하이닉스 HBM은무어의 법칙 뛰어넘는 진보'나델라 MS CEO '협업 필수'

Read more »

“삼성 반도체 투자 선순환 안 되고 있어...반도체 클러스터에 교육 기능 필수”소부장미래포럼 세미나 “대만 TSMC 성장, 강력한 국가 지원 바탕” “직접 보조금·인재 양성 등 정부 역할 필요” TSMC 성공 요인으로 ‘서비스업’ 정신 꼽아

Read more »

“TSMC엔지니어들, 밤새도록 굴러요”…주52시간제, 반도체만큼은 안된다는데30년간 TSMC 전문기자로 활약한 린훙원 인터뷰 엔비디아 반도체 연구원들 새벽에도 늘 젠슨황과 대화 세계 1위 TSMC R&D 인력 24시간 3교대로 업무 집중 삼성 반도체 ‘초격차’ 위해선 엔지니어 양성에 힘 쏟아야

Read more »

1등 TSMC에 ‘열등생 인텔’ 얹는다····트럼프의 반도체 시장개입 ‘새판짜기’ [★★글로벌]반칙왕 트럼프의 인텔 지분 투자 계획 인텔·TSMC 간 ‘파운드리 합작’ 빌드업 위기의 인텔 살리기 최적 해법은 TSMC 반도체 고율 관세로 ‘합작 참여’ 압박↑

Read more »

'24시간 가동' TSMC가 이끈 4만弗 고지 … 소비까지 끌어올렸다대만 TSMC 생산기지 '신주과학단지' 가보니여의도 5배 '대만의 실리콘밸리'TSMC 등 근로자 수만 16만명AI 특수에 자정에도 작업 한창주변 상인 '상권 갈수록 커져'대만 정부, 반도체 전폭적 지원2040년까지 700조원 투입 계획

Read more »

트럼프, TSMC 요점과 TSMC 지분 인수를 언급 '인텔 보호했을 때 TSMC와 TSMC 지분 행각'도널드 트럼프 미국 대통령은 인텔 안보 관세 부과가 TSMC와 TSMC 지분 인수에서 과거와는 다른 상황을 만들었으며, 인텔이 TSMC와 TSMC 지분을 보유한 한국을 protege 될 수 있었을 것이라고 주장했습니다.

Read more »