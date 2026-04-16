TSMC, AI 훈풍 타고 1분기 사상 최대 실적… 테슬라 자체 AI 칩 ‘AI5’ 삼성·TSMC서 생산

글로벌 1위 파운드리 TSMC가 AI 서버 투자 확대에 힘입어 1분기 사상 최대 실적을 기록했다. 테슬라는 자체 개발한 AI 칩 ‘AI5’의 설계 완료를 발표하며 삼성전자와 TSMC에 생산을 맡긴 것으로 알려졌다.

글로벌 1위 파운드리 ( 반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC 가 올해 1분기 시장 기대치를 웃도는 사상 최대 실적을 기록했다. 이는 지난해 2분기 이후 4개 분기 연속 최대 실적을 경신한 것으로, 인공지능(AI) 서버 투자 확대에 따른 반도체 슈퍼사이클의 온기가 지속되고 있음을 보여준다. TSMC 는 16일 발표한 1분기 실적에서 매출 1조1341억대만달러(약 53조원)를 기록하며 전년 동기 대비 35.1% 증가했고, 순이익은 58.3% 급증한 5725억대만달러(약 26조원)에 달했다. 이는 시장 예상치(5433억대만달러)를 크게 상회하는 수치이다.

TSMC의 2분기 전망 역시 긍정적이다. 웬들 황 TSMC 최고재무책임자(CFO)는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 1분기 실적이 최첨단 공정 기술에 대한 강력한 수요에 힘입어 달성되었으며, 이러한 추세는 2분기에도 지속될 것이라고 밝혔다. 이는 AI 반도체 시장의 견고한 성장세를 재확인하는 발언이다. TSMC는 올해 연간 매출이 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 전망하고 있다. 이러한 반도체 슈퍼사이클의 긍정적인 기류는 글로벌 소재·부품·장비(소부장) 업체로 확산되고 있다.

세계 1위 반도체 노광 장비업체인 네덜란드 ASML 역시 전날 발표한 1분기 실적에서 시장 전망치를 웃도는 호실적을 기록했다. ASML은 1분기 매출 87억6700만유로(약 15조2400억원), 영업이익 31억5800만유로(약 5조4900억원)를 달성했다. 비록 계절적 비수기의 영향으로 전 분기 대비 매출은 9.8% 감소했지만, 전년 동기 대비로는 13% 성장했으며 영업이익 역시 15.3% 증가했다. 특히 ASML은 AI 관련 인프라스트럭처 투자가 확대됨에 따라 반도체 산업의 성장세가 더욱 굳건해질 것으로 보고 올해 연간 매출 가이던스를 360억~400억유로로 상향 조정했다. 흥미로운 점은 전체 노광 장비 시스템 매출 중 한국으로의 수출 비중이 직전 분기 22%에서 두 배 이상 높아져 최대 고객으로 부상했다는 것이다.

한편, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자체 개발한 차세대 AI 칩 'AI5'의 설계 완료를 공식화하며 자율주행 및 로봇 분야를 중심으로 한 자체 AI 반도체 전략에 박차를 가하고 있다. 머스크 CEO는 15일(현지시간) 자신의 소셜미디어 X를 통해 AI5의 테이프아웃(설계 완료)을 마쳤다고 발표했다. 그는 이 칩 생산에 협력한 삼성전자와 TSMC에 감사를 표하며, AI6 및 도조(Dojo)3와 같은 차세대 칩 로드맵을 공개했다. 현재 AI5는 삼성전자와 TSMC에서 생산 중이며, AI6는 삼성전자가 전량 생산할 것으로 알려져 향후 테슬라의 자체 칩 개발 및 생산 역량이 더욱 강화될 전망이다. 이는 AI 기술 발전에 따른 첨단 반도체 수요 증가는 물론, 이를 뒷받침하는 파운드리 업계의 지속적인 성장과 더불어 자체 칩 개발을 통한 기술 경쟁력 강화 노력이 글로벌 시장에서 어떻게 전개될지 주목하게 만든다. 특히 한국 기업들이 이러한 흐름 속에서 중요한 역할을 수행하고 있다는 점은 시사하는 바가 크다





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