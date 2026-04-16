TSMC, AI 훈풍 타고 역대급 1분기 실적… ASML도 호조, 테슬라 AI 칩 개발 박차

글로벌 1위 파운드리 TSMC가 AI 반도체 수요 증가에 힘입어 시장 예상치를 뛰어넘는 사상 최대 1분기 실적을 기록했습니다. ASML 역시 AI 투자 확대에 따른 매출 증가를 발표했으며, 일론 머스크 테슬라 CEO는 차세대 AI 칩 ‘AI5’ 설계 완료를 알리며 자체 AI 반도체 개발에 속도를 내고 있습니다.

글로벌 1위 파운드리 기업인 대만 TSMC 가 시장의 예상을 뛰어넘는 사상 최대 분기 실적을 달성하며, 지난해 2분기부터 이어온 최대 실적 행진을 4개 분기 연속 이어갔습니다. 이러한 호실적은 인공지능(AI) 서버 투자의 확대에 따른 반도체 슈퍼사이클의 훈풍이 지속되고 있음을 보여줍니다. TSMC 는 지난 1분기, 전년 동기 대비 35.1% 증가한 1조1341억 대만 달러(약 53조 원)의 매출과 58.3% 급증한 5725억 대만 달러(약 26조 원)의 순이익을 기록했다고 발표했습니다. 이는 시장의 기대치였던 5433억 대만 달러를 크게 상회하는 수치입니다.

TSMC의 최고재무책임자(CFO)인 웬들 황은 1분기 실적이 최첨단 공정 기술에 대한 강력한 수요에 힘입은 것이며, 이러한 긍정적인 흐름이 2분기에도 이어질 것이라고 전망하며 AI 반도체 시장의 견고함을 재확인했습니다. TSMC는 2분기 매출 전망치를 390억~402억 달러(약 57조 4000억~59조 2000억 원)로 제시했으며, 연간 매출 역시 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

반도체 슈퍼사이클의 긍정적인 영향은 글로벌 소재, 부품, 장비(소부장) 업체들에게도 확산되고 있습니다. 최근 실적을 발표한 세계 1위 반도체 노광 장비 업체인 네덜란드 ASML 역시 시장의 예상치를 웃도는 호실적을 기록했습니다. ASML은 1분기에 87억 6700만 유로(약 15조 2400억 원)의 매출과 31억 5800만 유로(약 5조 4900억 원)의 영업이익을 올렸습니다. 계절적 비수기의 영향으로 전 분기 대비 매출은 9.8% 감소했지만, 전년 동기 대비로는 13% 성장했으며, 영업이익 또한 15.3% 증가했습니다. 특히 ASML은 AI 관련 인프라스트럭처 투자가 확대되면서 반도체 산업의 성장세가 더욱 굳건해질 것으로 예상하며, 올해 연간 매출 가이던스를 360억~400억 유로로 상향 조정했습니다.

주목할 만한 점은 전체 노광 장비 시스템 매출에서 한국으로의 수출 비중이 직전 분기 22%에서 두 배 이상 높아져 한국이 ASML의 최대 고객으로 부상했다는 것입니다.

한편, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 차세대 AI 칩 ‘AI5’ 설계 완료를 공식적으로 발표하며, 자율주행 및 로봇 분야를 중심으로 자체 AI 반도체 개발 전략에 박차를 가하고 있습니다. 머스크 CEO는 자신의 소셜 미디어 X를 통해 테슬라 AI 칩 설계팀이 ‘AI5 테이프아웃(tape-out)’을 완료했다고 밝혔습니다. 테이프아웃은 반도체 설계를 최종 확정하고 생산 공정으로 이관하는 단계로, 이는 설계 중심에서 양산 단계로 전환되었음을 의미합니다. 그는 이 칩의 생산을 지원한 삼성전자와 TSMC에 감사를 표했습니다. 머스크 CEO는 이어 차세대 칩 로드맵으로 ‘AI6’와 ‘도조(Dojo)3’를 언급하며 향후 계획을 공개했습니다. 현재 ‘AI5’는 삼성전자와 TSMC가 공동으로 생산을 담당하고 있으며, ‘AI6’는 삼성전자가 전량 생산할 예정인 것으로 알려졌습니다. 머스크 CEO는 ‘AI6’ 역시 이르면 올해 12월 테이프아웃이 가능할 것이라고 언급한 바 있습니다.





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TSMC AI 반도체 ASML 테슬라 실적

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