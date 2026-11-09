TSMC 구마모토 진출 2년, 반도체 초호황과 환경 우려 공존

TSMC 자회사 JASM이 진출한 일본 구마모토현은 반도체 산업 성장으로 일자리가 늘어나는 한편, 지하수 고갈과 땅값 상승 등 환경·사회적 갈등도 심화되고 있다. 기업의 투자 효과와 지역 주민의 피해 균형 논의가 필요한 시점이다.

대만 TSMC 의 일본 합작법인인 JASM 공장이 구마모토현 기쿠요마치에 가동된 지 2년차에 접어들면서, 해당 지역은 반도체 산업의 초호황과 함께 예상치 못한 사회적·환경적 균열을 동시에 경험하고 있다. 이재명 정부가 추진하는 3대 메가프로젝트의 성공 사례로 주목받는 이 프로젝트는 AI 산업 주도권 확보를 목표로 하지만, 실제 현장은 기대와 우려가 교차하는 복합적인 양상을 띠고 있다. 구마모토 방문 취재를 통해 살펴본 현재 상황은 거대 자본의 유입이 지역 경제에 낙수효과를 가져올 수 있는지, 그리고 수도권을 제외한 비수도권이 단순히 공장의 입지로서만이 아닌 사람과 기업이 모이는 도시로 성장할 수 있는지에 대한 심층적 질문을 던진다.

JASM 공장 가동과 구마모토 지역 경제 활력

JASM 제1공사는 도쿄돔 크기의 클린룸을 갖추고 있으며, 이곳에서는 12나노에서 28나노 공정 반도체를 매달 약 5만 5000장 생산하고 있다. 이와 함께 제2공장 건설 현장에서는 건설 크레인들이 바쁘게 움직이며, 원래 계획했던 6나노에서 3나노 반도체 생산으로 공정 규모를 상향 조정하는 등 생산 능력 확장에 박차를 가하고 있다. 출근 시간대 JR 하라미즈역 앞에서는 TSMC, 소니, 도쿄일렉트론 등 입주사 명찰을 걸고 셔틀버스를 이용하는 직원들의 긴 줄이 이어진다. 대만이나 중국, 동남아시아에서 파견 온 직원들과 현지 '벤더'들이 섞인 이 풍경은 구마모토 교외가 글로벌 반도체 공급망의 핵심 거점으로 자리 잡고 있음을 보여준다.

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이러한 산업의 활기는 구마모토 청년층에게도 뚜렷한 기회로 작용하고 있다. 재일동포 2세 청년은 채용 공고가 눈에 띄게 늘었고 경쟁이 치열해졌다고 전하며, 국립 구마모토대학의 이공계 학부생과 대학원생들 역시 JASM 취업에 대한 강한 기대감을 드러냈다. 기계공학 박사과정에 재학 중인 야마하타는 주변에 JASM에 취업한 사례가 많으며, 급여와 근무조건이 타 지역보다 우수해 지역에 머물고 싶다고 밝혔다. 또한 전자공학 전공 학부생 아미는 인턴십 경험 등을 통해 반도체 수요가 지속적으로 증가할 것임을 인지하고 있었으며, 일부 대학생들은 단순 청소나 식당 알바라도 높은 시급을 찾아 JASM 인근으로 몰리는 현상이 발생할 정도로 고용 효과가 확산되고 있다.

물리적 변화도 빠르게 진행 중이다. 기쿠모치와 베드타운 격인 오즈마치에는 신축 주거단지와 비즈니스호텔, 쇼핑몰이 새로 문을 열었으며, 대만인 출장객 증가에 따라 대만 식료품점과 커뮤니티 시설이 생겨났다. 하지만 이러한 번영의 이면에는 인프라 부담도 커지고 있다. 택시기사 리에는 출퇴근 시간대 교통 체증이 심해져 2차선 도로 확장과 JR 노선 공항 확장이 필요하다고 지적했으며, 오즈마치 시청 관계자는 많은 사람들이 지역을 찾게 된 것은 감사하지만 교통 혼잡이 주요 과제로 부상했다고 전했다. 초등학교 교사 사토 요시코는 외국 학생의 유입으로 다양성은 늘어나고 있으나, 이에 따른 사회적 조정 과정이 필요함을 강조한다.

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지하수 고갈 우려와 토지 가격 급등의 그늘

급격한 산업화는 지역 사회에 심각한 경제적·환경적 스트레스를 유발하고 있다. 구슈경제조사협회는 TSMC 등 반도체 설비 투자로 인한 10년간 구마모토의 경제 효과를 약 10조에서 13조엔(약 85조~111조원)으로 전망하며, 제2공장 완공 시 효과가 더욱 늘어날 것으로 분석한다. 그러나 이러한 거시적 수치는 소수의 대주주를 제외하고는 대부분의 서민과 소상공인에게 부정적 영향을 미치고 있다. 토지 가격이 급등하면서 영세 자영업자들은 임대료 부담으로 인해 가게를 접고 외곽으로 밀려나고 있으며, 채소 가게를 운영하는 기노시타는 일자리가 늘어났으나 집값 상승으로 생활이 어려워진 이들도 많다고 토로했다. 의료기관 두 곳까지 임차료 감당을 못해 문을 닫는 사례가 발생하며 지역 상권 구조가 흔들리고 있다.

가장 큰 불안 요인은 지하수 자원에 대한 우려다. 활화산인 아소산의 화산재 퇴적층이 두꺼운 구마모토는 빗물이 잘 스며들어 수돗물의 100%를 지하수로 공급할 정도로 수자원이 풍부하다. 하지만 엄청난 양의 물을 소비하는 반도체 공장의 본격 가동으로 지하수 고갈과 오염 가능성이 제기되고 있다. 수십 년간 깨끗한 지하수를 식수로 사용해 온 주민들 중 일부는 최근 수도관에 별도의 필터를 설치하는 등 건강을 염려하는 움직임이 나타나고 있다. 구마모토시가 5월부터 6월까지 실시한 시민 430명 대상 설문조사에서 77%가 지하수 수량 감소, 67%가 미래세대 영향을 걱정한다고 답했으며, 불안감을 느끼지 않는다는 응답은 단 4%에 그쳤다.

'지하수와 농업과 환경을 지키는 주민모임'은 이러한 우려를 대변하며 거리 캠페인과 세미나 등을 전개하고 있다. 시위에 참여한 후카다 히데미는 공장 건설로 인해 농지가 줄어들면서 지하수가 스며들 수 있는 땅 자체가 줄어드는 것을 우려했으며, 오염물질인 PFAS의 방류 중단을 촉구했다. 주민모임의 미야다 신이치는 아직 지역 발전 효과를 체감하는 사람은 극히 일부에 불과하다며, 정부가 기금을 조성해 지하수 문제, 교통 문제, 농업 피해를 해결하고 기업이 주민 설명회를 자주 개최할 것을 강력히 요구했다. 67%가 법률이나 조례를 통해 지하수 채취량을 규제해야 한다고 답하는 등, 환경 보호를 위한 법적 장치 강화에 대한 사회적 합의가 절실한 상태다.

구마모토 모델이 주는 한국 메가프로젝트 시사점

구마모토의 경험은 이재명 정부가 추진하는 반도체 메가프로젝트가 단순한 대규모 투자가 아니라 지역 사회 전체의 구조적 변화라는 점을 시사한다. 구마모토를 방문한 경향신문의 취재는 이 프로젝트가 한국 경제 성장의 새로운 모멘트가 될지, 아니면 기존 수도권 일극 체제를 고착화하거나 지역 갈등만 심화시킬지에 대한 경고를 담고 있다. 기업 중심의 성장 논리가 지역 공동체의 지속가능성과 충돌할 때, 정부는 어떻게 개입해야 하는가. 대기업의 투자가 지역 전체에 따뜻한 온기를 불어넣는 낙수효과를 내기 위해서는 기업뿐만 아니라 정부의 책임 있는 개입이 필수적이다.

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TSMC 구마모토 프로젝트의 성패를 가늠하기 위해서는 아직 시간이 더 필요해 보이지만, 이미 시작된 현상은 명쾌한 해답을 제시한다. 반도체 공장 하나가 모든 사회경제적 문제를 해결하는 만병통치약은 아니며, 동시에 온갖 혼란을 끄집어내는 판도라의 상자 역시 아니다. 오히려 이 사례는 첨단 산업 육성 과정에서 발생하는 환경 피해와 지역 주민의 생활 기반 붕괴를 어떻게 mitigation(완화)할 것인가에 대한 실질적인 정책 수단이 필요함을 보여준다. 구마모토에서 목격한 상충된 목소리들은 단순한 찬반을 넘어, 국가 자본주의 시대에 '기업가형 국가'로서 정부의 역할이 어떻게 재정의되어야 하는지에 대한 고민을 요구하고 있다.