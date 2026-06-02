Trip.com, 4년간 통신판매업 신고 누락 및 바우처 환불 위반으로 1천만 원 과태료

Trip.com이 국내에서 4년간 통신판매업 신고를 하지 않고, 항공권 환불을 바우처로만 제공한 혐의로 공정거래위원회로부터 1천만 원 과태료와 시정명령을 받았다. 이번 조치는 전자상거래법 위반에 따른 것이며, 소비자 보호 강화의 일환으로 시행된다.

Trip.com이 국내 외국 여행예약 플랫폼 중 이용자 수 1위를 차지하고 있음에도 불구하고, 약 4년간 전자상거래법에 따라 요구되는 통신판매업 신고 를 하지 않았던 사실이 밝혀졌다. 한국 공정거래위원회 는 2024년 1월 Trip.com 한국과 본사인 싱가포르 Trip.com에 대해 1천만 원의 과태료를 부과하고, 시정명령과 함께 환불 내역 보고를 강요했다.

위원회는 2020년 2월부터 2025년 7월까지 약 5년간 진행된 항공권 결제 건 중 13,010건(총 31억 5,500만 원 상당)을 기존 결제 수단이 아닌 항공사 바우처 형태로만 환불해 온 점을 중대한 위반 행위로 판단했다. 이와 동시에 Trip.com은 항공권 구매 단계에서 "항공사 정책에 따라 환불이 항공사 바우처로만 제공될 수 있다"는 안내창을 띄워 소비자에게 선택권을 제한했으며, 이는 소비자에게 불리한 환불 조건을 사전에 고지함으로써 환불 선택을 방해하는 행위로 평가되었다.

공정거래위원회는 전자상거래법 제23조에 따라 통신판매업자는 소비자가 결제에 사용한 방법과 동일하거나 그보다 유리한 방식으로 환불해야 한다고 명시하고 있다. 바우처만을 제공하는 방식은 이 조항에 위배되며, 특히 Trip.com과 같은 플랫폼이 예약·결제 과정을 직접 수행하고 있는 점을{이하 생략} 고려: . Trip.com은 전 세계 4억 명 이상의 회원을 보유한 글로벌 여행 플랫폼으로, 항공권, 숙박, 렌터카 등 다양한 여행 상품을 중개하고 있다.

모바일 분석 전문 기업 모바일인덱스에 따르면, 2024년 1월 기준 Trip.com의 한국 내 월간 활성 이용자 수는 269만 명으로, 외국 여행예약 서비스 중 최고치를 기록했다. 이러한 높은 이용자 수에도 불구하고, 신고 누락과 부당한 환불 방식이 적발되면서 소비자 신뢰에 큰 타격을 입혔다. 공정거래위원회는 이번 사건을 계기로 전자상거래업체들의 신고 의무와 환불 정책을 강화하고, 소비자 보호를 위한 제도 개선 방안을 모색할 예정이라고 밝혔다





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Trip.Com 통신판매업 신고 환불 바우처 공정거래위원회 소비자보호

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