The Significance of St. Paul's Cathedral in Rome

St. Paul's Cathedral in Rome, built over the tomb of St. Paul, is a symbol of peace and unity. It was built outside the city walls of ancient Rome, as the Roman law prohibited burying the dead inside the walls due to hygiene concerns. Despite being a symbol of peace, the cathedral was severely damaged by a fire in the 20th century. However, with the help of various organizations and individuals, the cathedral was rebuilt and now serves as a reminder of the importance of unity and peace in the Christian faith.

조승현 가톨릭평화방송 신문(cpbc) 보도주간 성 바오로 대성당은 사도 바오로의 무덤 위에 세워져 있다. 고대 로마제국의 성 밖에 세워졌는데, 당시 로마법은 위생을 포함한 여러 이유로 성벽 내부에는 시신을 묻을 수 없었기 때문이다.

초기 교회 박해 시대, 베드로와 바오로 모두 성 밖에 있는 공동묘지에 묻었다. 훗날 베드로의 무덤에는 베드로 대성당이, 바오로 무덤에는 바오로 대성당이 세워졌다. 이를 포함해 프란치스코 교황이 묻혀있는 산타 마리아 마조레 대성당, 옛 교황청이었던 라테라노 대성당을 로마 4대 성당(바실리카)이라고 부른다. 교회가 세상에 문 열고 밖으로 나가자는 현대 교회의 전환을 마련한 것이 공의회다.

바오로는 ‘일치의 사도’라고 불린다. 당시 초기 그리스도교 신자들은 대부분 유대인이었다. 유대인은 스스로를 하느님에게 선택받은 특별한 민족이라고 생각했다. 당연히 유대인을 제외한 이방인은 밥도 같이 먹지 말아야 하는 불결한 존재였다.

아무리 예수가 서로 사랑하라고 해도 자신들이 가지고 있었던 전통과 마음을 바꾸는 건 쉽지 않았다. 유대인은 입으로 사랑과 평화를 말하면서도 손과 발은 이방인을 업신여겼다. 하지만 바오로는 보란 듯이 이방인들에게 다가가 아무 조건 없이 동등한 형제자매로 받아들였다. 유대인들은 충격을 받았다.

거기다 바오로는 로마의 신분제와 여성 차별에 맞서 어떤 인간도 차별받지 말아야 한다고 선언했다. 몸에는 서로 다르게 생긴 지체들이 있지만 이들이 모여 결국 하나의 몸을 이루듯이, 세상도 ‘다양성 안에서 일치’를 이루어야 한다고 바오로는 가르쳤다. 차별과 배제라는 경계선을 허물기 위해 노력하던 바오로는 그리스도교 역사 안에서 최초의 ‘평화운동가’일지도 모르겠다. 그래서 베드로 대성당이 교황의 권위와 가톨릭교회의 중심을 상징한다면, 바오로 대성당은 바오로의 ‘평화와 일치의 영성’을 품고 있다.

그리하여 바오로 대성당은 ‘평화와 일치’에 관련해 세계사적으로 중요 무대로 자주 등장했다. 성 요한 23세 교황이 제2차 바티칸공의회 개최 선포를 성 바오로 대성당에서 했다. 교회가 성당 안에만 머물지 않고 창문을 열고 밖으로 나가자는 현대 교회의 전환을 마련한 것이 공의회다. 두꺼운 성당 문을 연 가톨릭교회는 개신교나 정교회 등 다른 그리스도교를 ‘이단’이 아닌 ‘갈라진 형제’로 인정했다.

현대 그리스도교 일치 운동(에큐메니컬 운동)의 신호탄이 쏘아 올려진 역사적 장소가 바로 바오로 대성당이다. 지금도 교황은 ‘그리스도교 일치 주간’의 마지막 날이며 ‘성 바오로의 회심 축일’인 1월 25일에 바오로 대성당에서 다양한 그리스도교 교파와 함께 일치의 기도를 바치고 있다. 작년 레오 14세 교황이 성공회 명목상 수장인 찰스 3세 영국 국왕과 기도를 드린 곳도 바오로 대성당이다. 1534년 헨리 8세의 수장령 선포 이후 약 500년 만에 가톨릭 수장과 영국 국왕이 함께 기도했다.

이 만남을 기념하기 위해 바오로 대성당 내부에는 영국 왕실 문장과 교회 일치를 상징하는 라틴어 문구 ‘Ut unum sint(그들이 모두 하나가 되게 해주소서)’가 새겨진 특별한 의자가 영구적으로 설치되었다. 앞으로 어떤 영국 국왕이 로마에 와도 이 의자를 사용할 수 있다. 일치에 대한 가톨릭교회의 의지 표현이다. 이런 평화의 상징인 바오로 대성당에 큰불이 났었다.

바오로의 무덤 주변을 제외하고 대부분이 소실되었다. 교회는 다시 성당을 짓기로 결심했다. 세계 여러 곳에서 성당 재건을 위한 도움이 손길이 모였다. 가톨릭 신자들뿐만 아니라 정교회의 러시아, 이슬람교의 이집트, 개신교를 포함한 유럽 각국의 왕실이 성금과 힘을 보태주었다. 2000년 전 바오로 사도가 외쳤던 “모두가 하나”라는 일치의 정신이 바오로 대성당에 곳곳에 오롯이 새겨져 있다.

이재명 대통령이 바티칸을 방문한다. 세계 평화의 상징인 레오 14세 교황을 만나고 일요일에는 성 바오로 대성당에서 열리는 ‘평화와 연대를 위한 미사’에도 참석한다고 한다. 전쟁과 분열, 혐오와 증오가 우리의 언어가 된 이때. 빈 두 손을 모아 올리는 기도가 한반도뿐만 아니라 전 세계에 울리는 평화와 일치의 종소리가 되길 기도한다





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