Samsung Electronics and OpenAI CEO to Discuss AI Transformation and Innovation

The CEO of OpenAI, Sam Altman, is visiting Seoul on October 1 to discuss AI transformation and innovation with Samsung Electronics employees. The event is being held to mark the official adoption of external AI services by Samsung Electronics, including ChattingGPT, Jemyna Enterprise, and Cloud, and to explore the impact of AI on business and work.

삼성전자가 생성형 AI 도입을 통해 AI 전환(AX)에 속도를 내는 가운데, AI 기술이 가져올 변화와 업무 혁신 방향에 대한 논의가 이뤄질 전망이다. 샘 올트먼 CEO가 1일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 방한하고 있다.

샘 올트먼 CEO는 이날 용산 대통령실에서 이재명 대통령을 예방할 예정이다. 이번 행사는 삼성전자가 최근 챗GPT, 제미나이 엔터프라이즈, 클로드 등 외부 생성형 AI 서비스를 사내에 공식 도입한 것을 계기로 마련됐다. 올트먼 CEO는 행사에서 AI 기술 발전이 가져올 변화와 AI 기반 업무 혁신 방향 등에 대해 강연할 예정이다. 삼성전자 임직원들과 AI를 활용한 업무 생산성 향상 및 일하는 방식 변화에 대한 의견도 나눌 것으로 전해졌다.

삼성은 최근 전 관계사를 대상으로 생성형 AI 도입과 AX 추진에도 속도를 내고 있다. 스타게이트 프로젝트는 오픈AI가 미국 소프트웨어 및 클라우드 기업 오라클, 일본 투자회사 소프트뱅크와 함께 미국 내 대규모 AI 데이터센터를 구축하는 프로젝트로, 4년간 5천억 달러(약 726조원)가 투입될 예정이다. 이를 위해 삼성전자와 SK하이닉스는 고급 메모리 칩 생산을 확대하고, 오픈AI의 고급 AI 모델을 구동하는 데 필요한 고성능·대용량 제품을 선보이기로 합의했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung Electronics Openai AI Transformation AI Innovation AI Adoption AI Impact On Business AI Impact On Work

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

젠슨 황 엔비디아 CEO, 닷새간 방한 마치고 출국...SK하이닉스·네이버·SK텔레콤과 AI 파트너십 체결젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일간의 한국 방문을 마치고 9일 출국했다. 그는 출국 전 취재진과 만나 한국의 뜨거운 환대에 감사함을 표하며, SK하이닉스와의 다년간 전략적 파트너십, 네이버 및 SK텔레콤과의 AI 클라우드 협력 등을 이번 방한의 주요 성과로 꼽았다. 황 CEO는 한국의 AI 산업 및 생태계 발전에 기여할 수 있어 기쁘다며, 로봇공학과 AI 인프라 분야의 한국 기업들과 협력 가능성을 높게 평가했다. 주요 기업 총수 및 정부 관계자 등과의 광범위한 협력 논의를 통해 한국 AI 생태계 강화를 위한 기반을 다졌다.

Read more »

젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 성과 발표, AI 협력 강화젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 방한 일정을 마치고 출국하며 AI 협력 강화에 대한 발표를 했다. 황 CEO는 SK하이닉스와 네이버·SK텔레콤과 인공지능(AI) 클라우드 파트너십을 맺고, 로봇공학과 AI 인프라 분야에 대한 한국 기업과의 파트너십을 강조했다.

Read more »

강렬했던 4박5일…“한국 기술 없인 AI 수퍼컴 못 만든다” 남기고 영국행젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 '한국 기술 없이는 첨단 AI 인프라를 구축할 수 없다'는 메시지를 남기고 9일 한국을 떠났다. 4박5일간의 방한 기간 SK하이닉스와 차세대 고대역폭메모리(HBM) 협력 확대를 공식화하고 현대자동차그룹, LG, 네이버, 서울대 연구진 등을 잇달아 만나며 한국 인공지능(AI) 생태계와의 협력 의지를 재확인했다. 황 CEO는 '엔비디아의 가장 큰 기여는 AI 산업과 AI 생태계를 구축하는 것'이라며 '한국 기술 없이는 오늘날의 첨단 AI 수퍼컴퓨터를 만들 수 없다'고 강조했다.

Read more »

엔비디아 CEO, 네이버 및 LG 그룹에 AI 협업 발표젠슨 황 CEO가 성남에서 네이버와 만나 공동 AI 팩토리 협력 합의. 이 한편, 방한으로 주가 변동·네이버·LG이 하락. SK텔레콤·SK네트웍스 등도 AI 인프라 협력 언급.

Read more »

한국 홀리고 떠난 젠슨 황, 남기고 간 손익계산서는젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 지난 5~9일 방한을 계기로 한국은 인공지능(AI) 산업을 지탱하는 메모리 반도체는 물론 AI 인프라와 피지컬 AI 등 차세대 분야에서도 핵심 거점으로 부상했다. 한국 기업들은 엔비디아와의 전방위적인 파트너십 강화를 통해 미래 AI 산업을 선점할 수 있는 발판을 마련했다. 그러나 동시에 엔비디아 중심 AI 생태계...

Read more »

젠슨 황이 남긴 ‘AI 보따리’ 선점 기회냐, 종속의 덫이냐젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·사진)의 지난 5~9일 방한을 계기로 한국은 인공지능(AI) 산업을 지탱하는 메모리 반도체는 물론 AI 인프라와 피지컬 AI 등 차세대 분야에서도 핵심 거점으로 부상했다. 한국 기업들은 엔비디아와의 전방위적 파트너십 강화를 통해 미래 AI 산업을 선점할 수 있는 발판을 마련했다. 그러나 동시에 엔비디아 중심 AI 생...

Read more »