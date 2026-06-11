SSG닷컴, 기본의 가치 담은 가성비 베이커리 널담 패밀리 슬랩브레드 출시

SSG닷컴이 건강 트렌드를 넘어 빵 본연의 맛과 합리적인 가격에 집중한 PNB 상품 널담 패밀리 슬랩브레드를 출시하며 HMR 베이커리 시장의 경쟁력을 강화합니다.

최근 식품 시장에서는 저당, 고단백, 저칼로리 등 건강 지향적인 기능성 제품들이 주류를 이루고 있지만, 역설적으로 이러한 트렌드 속에서 가장 기본이 되는 맛과 품질에 집중한 제품들이 새로운 주목을 받고 있습니다.

SSG닷컴은 이러한 소비 심리를 정확히 파악하여 간편식의 본질인 합리적인 가격과 보관의 용이성, 그리고 무엇보다 빵 본연의 뛰어난 맛을 모두 잡은 식사빵 제품을 선보이며 소비자들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있습니다. 이번에 화제가 되고 있는 주인공은 바로 널담 패밀리 슬랩브레드입니다. 이 제품은 화려한 수식어보다는 덜어냄의 미학을 통해 맛의 본질만 남기는 데 집중했으며, 이는 최근 건강 베이커리 열풍 속에서도 변치 않는 기본의 가치를 찾는 고객들의 니즈를 관통한 전략으로 풀이됩니다.

SSG닷컴이 이번 신제품을 기획하게 된 배경에는 그동안 전개해온 베이커리 라인업의 성공적인 경험이 자리 잡고 있습니다. 이미 가성비와 맛을 동시에 충족시킨 다양한 가정간편식과 베이커리 상품들이 연달아 히트를 치며 고객들의 높은 호응을 얻었습니다. 대표적으로 유명 베이커리 브랜드인 밀도와 협업하여 출시한 식빵은 누적 판매량이 40만 개를 돌파하는 경이로운 기록을 세웠으며, 지난 3월에 출시한 모닝롤 역시 출시와 동시에 해당 카테고리 매출 상위권에 진입하며 기본에 충실한 빵에 대한 시장의 강력한 수요를 입증했습니다.

윤정원 SSG닷컴 HMR개발운영팀 MD는 초기 출시 상품들이 목표치를 훨씬 상회하는 판매 실적을 거두면서 상품 개발의 방향성을 더욱 확고히 할 수 있었다고 밝혔습니다. 특히 슬랩브레드는 고객의 관점에서 오래 두고 먹어도 처음 샀을 때처럼 맛있는 빵을 만드는 것에 최우선 가치를 두어 간편식의 본질적인 경쟁력을 확보했다는 평가를 받습니다. 제품의 품질을 결정짓는 핵심은 제조 공법에 있습니다. 널담 패밀리 슬랩브레드는 프랑스 정통 방식의 천연 르뱅을 사용하여 장시간 저온 숙성하는 과정을 고집했습니다.

르뱅 발효는 일반적인 이스트 발효보다 시간이 오래 걸리지만, 빵 특유의 깊은 풍미와 쫄깃한 식감을 구현하는 데 최적화된 방법입니다. 여기에 고온에서 빠르게 구워내는 기술을 접목하여 빵 내부에 큼직한 기공을 살려냈으며, 이를 통해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 이른바 겉바속촉의 완벽한 식감을 완성했습니다. 최근 많은 베이커리 제품들이 영양 성분을 조절하기 위해 맛이나 식감에서 일부 타협하는 경우가 많지만, 이번 신제품은 오히려 빵 본연의 풍미와 질감을 극대화하는 정공법을 택함으로써 차별화를 꾀했습니다. 또한 식사용 빵으로서의 실용성과 보관 편의성을 극대화한 점도 눈에 띕니다.

가로 20센티미터, 세로 30센티미터의 큼직한 사이즈에 무게가 600그램에 달하는 대용량 제품임에도 불구하고, 오븐에서 구워낸 직후 즉시 급속 냉동하는 방식을 적용했습니다. 이 급속 냉동 기술은 갓 구운 상태의 수분과 식감을 그대로 가두어 보존함으로써, 소비자가 집에서 해동했을 때 매장에서 갓 나온 빵과 유사한 품질을 느낄 수 있게 합니다. 상온에서 자연 해동한 후 에어프라이어나 프라이팬으로 가볍게 조리하면 전문 베이커리 수준의 풍미를 간편하게 즐길 수 있습니다. 활용 방법 또한 다양합니다.

단순하게 버터나 소금, 치즈를 곁들이는 것은 물론이고, 노브랜드의 치즈돈까스나 치킨까스 같은 다른 HMR 제품과 조합하여 돈까스 샌드위치 형태로 밀프렙을 준비하면 한 끼 식사 비용을 4,000원대 수준으로 낮출 수 있어 경제적인 식단을 원하는 1인 가구와 주부들에게 큰 매력으로 다가갈 것으로 보입니다. 비즈니스 모델 측면에서도 이번 제품은 단순한 상품 출시 이상의 의미를 갖습니다. 건강 베이커리 제조 분야에서 독보적인 노하우를 가진 브랜드 널담과 협업하여 탄생한 PNB(Private National Brand) 상품이기 때문입니다.

PNB는 유통사의 인프라와 제조사의 전문성이 결합된 형태로, SSG닷컴은 단독 상품을 통해 고객에게 차별화된 가치와 선택지를 제공하고, 제조사인 널담은 대형 유통 플랫폼을 통해 판로를 획기적으로 확대하는 윈윈 상생 모델을 구축한 사례입니다. SSG닷컴 HMR개발운영팀은 그동안 바바김밥, 설성목장, 하남쭈꾸미 등 이미 시장에서 검증된 유명 브랜드들과 협력하여 PNB 간편식을 꾸준히 선보이며 상품 경쟁력을 강화해왔습니다.

앞으로도 SSG닷컴은 단순한 가격 경쟁력을 넘어, 엄격한 품질 관리가 뒷받침된 가성비 베이커리와 가정간편식 라인업을 지속적으로 확대하여 소비자들의 식문화 수준을 높이고 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 계획입니다





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