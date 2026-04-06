SNS·온라인 급증하는 유사수신 사기…원금 보장 미끼, 투자금 편취

온라인 플랫폼을 통해 불특정 다수를 대상으로 원금 보장과 고수익을 약속하며 투자금을 가로채는 유사수신 사기가 급증하고 있다. 유튜브, SNS 등을 통해 미래 성장 산업 투자를 유도하며 피해 규모가 커지고 있으며, 정부는 촘촘한 예방 및 단속 대책 마련을 촉구하고 있다.

SNS 를 통해 불특정 다수에게 접근하여 원금 보장을 미끼로 투자금을 가로채는 유사수신 사기가 기승을 부리고 있다. A씨는 유튜브에서 드론 제작 사업에 투자하면 고수익을 배분해주겠다는 B업체의 홍보 영상을 보고 3000만원을 투자했다. 원금 보장 약속을 믿고 투자했지만, 결국 약속은 지켜지지 않았고 A씨는 투자금을 모두 잃었다. B업체는 실제 존재하지 않는 사업을 내세워 자금을 끌어모은 뒤 잠적했기 때문이다. 이러한 사례는 신기술 투자 기회를 제공하는 것처럼 속여 투자금을 가로채는 유사수신 사기의 전형적인 수법을 보여준다. 온라인 을 중심으로 빠르게 확산되며 피해 규모도 심각하게 커지고 있어, 각별한 주의가 요구된다. 2023년에서 2024년 사이 유사수신 행위 위반 적발 건수가 두 배 가까이 증가한 것은 이러한 심각성을 방증한다. 금융 시장의 불안정성이 커질수록 유사수신 사기는 더욱 기승을 부리는 경향을 보이며, 투자자들의 주의가 절실하다.

\최근 유사수신 사기는 온라인 플랫폼을 적극적으로 활용하는 특징을 보인다. 유튜브, 소셜네트워크서비스(SNS) 등 온라인 채널을 통해 불특정 다수에게 접근하여 드론, 수소에너지, 인공지능(AI), 가상자산 등 미래 성장 산업에 대한 투자 기회를 제공하는 것처럼 꾸며 투자를 유도한다. 부동산 및 재테크 상담을 해주는 척하며 신뢰를 쌓은 후 투자를 권유하는 수법도 흔하게 사용된다. 이들은 고수익과 원금 보장을 강조하며, 투자자들의 심리를 교묘하게 이용한다. 특히, 시장 변동성이 커질 때 가짜 뉴스를 퍼뜨려 투자 심리를 자극하고, 투자자를 모집하는 수법도 등장했다. 과거에는 고령층을 대상으로 오프라인 사업설명회를 통해 접근하는 경우가 많았지만, 현재는 젊은 층까지 피해 대상이 확대되고 있다. 이러한 변화는 유사수신 사기의 진화된 수법과 타겟층 확대를 보여준다. 금융감독당국은 고수익과 원금 보장을 약속하는 투자는 존재하지 않으며, 온라인상의 투자 성공 후기나 신기술 사업 투자 제안은 반드시 사업 실체를 확인해야 한다고 강조하며, 투자자들의 각별한 주의를 당부하고 있다. 투자를 결정하기 전, 해당 사업의 실체, 운영 주체의 신뢰도, 그리고 제시된 수익률의 현실성을 꼼꼼하게 검토해야 한다.\이정문 의원은 이러한 유사수신 사기의 심각성을 인지하고, 과거 고령층을 주로 노리던 수법에서 벗어나 모든 세대를 대상으로 확산되고 있는 현실에 맞춰 촘촘한 예방 및 단속 대책 마련을 촉구했다. 유사수신 사기는 불법적인 금융 활동으로, 투자자들에게 막대한 피해를 입힐 뿐만 아니라 금융 시장의 건전성을 저해하는 심각한 문제다. 따라서, 정부와 관련 기관은 범죄 수법의 변화에 발맞춰 예방 교육 강화, 온라인 상의 불법 행위 감시 강화, 불법 행위자에 대한 강력한 처벌 등 다각적인 노력을 기울여야 한다. 또한, 투자자들은 금융 상품 선택에 신중을 기하고, 의심스러운 제안에는 즉시 관련 기관에 신고하는 등 적극적인 자세를 취해야 한다. 고수익을 보장하는 투자는 존재하지 않으며, 원금 보장 또한 허황된 약속일 수 있음을 명심하고, 합리적인 투자를 통해 안전한 금융 생활을 영위해야 한다. 유사수신 사기의 피해를 예방하기 위해서는 개인의 주의와 함께 사회 전체의 노력이 필요하다





maekyungsns / 🏆 15. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

유사수신 사기 투자 원금보장 SNS 온라인 피해 예방

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

전지현·전종서와 셀카…마크롱, K 스타들과 화기애애지난 2~3일 방한 일정을 마친 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 배우 전지현, 그룹 스트레이 키즈 멤버 필릭스와 함께 찍은 ‘셀카’와 영상 등을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올려 화제다. 이번 방한 일정에서 마크롱 대통령 부부는 한국 문화에 큰 관심을 드러냈다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

‘왕사남’ 1600만 관객 돌파…역대 흥행 2위 ‘극한직업’ 기록 눈앞에영화 ‘왕과 사는 남자’가 5일 오전 누적 관객수 1600만명을 돌파했다. ‘왕과 사는 남자’ 투자·배급사 쇼박스는 5일 “‘왕과 사는 남자’가 개봉 61일째인 5일 오전 1600만 관객을 돌파했다”고 에스엔에스(SNS)에 알렸다. 이번 주중 역대 개봉영화 흥행 순위

더 많은 것을 읽으십시오 »

스텔스기 감청도 가능? AI 앞세워 미군 작전 노출하는 중국 기업들이란 전쟁 국면에서 중국 민간 기업들이 미군 동향을 노출하는 정보 서비스를 앞세워 새로운 시장을 키우고 있다는 외신 분석이 나왔다. 4일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 중국 민간 기업들은 공개 출처 정보(OSINT)를 AI로 분석해 중동 내 미군의 이동 경로, 전력 배치, 항모전단 보급 패턴 등을 소셜미디어(SNS)에 노출하고 있다. WP는 '중국 정부는 이란 전쟁과 공식적으로는 거리를 두고 있다'면서 '그러나 지난 5년간 중국의 육성 정책으로 성장한 이들 기업은 이번 전쟁을 수익 창출 기회로 삼고 있다'고 평가했다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

동원F&B, 고추참치 글로벌 공략 GOCHU TUNA 브랜드 론칭동원F&B가 팝스타 카디 비의 SNS 먹방으로 미국 매출이 급증한 고추참치 해외 진출을 본격화하기 위해 신규 브랜드 GOCHU TUNA를 론칭한다. 덜 매운맛과 더 매운맛 등 제품 라인업을 세분화하고, K푸드와 매운맛 선호 확산에 발맞춰 글로벌 시장 공략을 가속화할 예정이다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

[자막뉴스] 적진서 미군 구출 전말...'이란과 협상 타결 가능성' 트럼프 경고트럼프 대통령은 오늘 낮 SNS 트루스 소셜에 '미 동부 시간 화요일 오후 8시'라는 짧은 글을 올렸는데요.이란 발전소 등 공격을 유예하기로 한 시한을 하루 앞...

더 많은 것을 읽으십시오 »

美 “성공한 작전” VS 이란 “신의 은총”…더 위험해진 전쟁지난 주말 미국이 이란의 공격으로 추락한 F-15E 전투기 조종사와 장교 2명을 구조한 작전을 두고 미국과 이란 모두 '성공'이라 평가하며 전의를 불태우고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 앞서 SNS 트루스소셜을 통해 이번 작전에 대해 '미군은 지난 몇 시간 동안 역사상 가장 대담한 구조 작전 중 하나를 성공적으로 마쳤다'며 '미국 조종사 2명이 각각 적진 깊숙한 곳에서 구조된 것은 군 역사상 처음 있는 일'이라고 치켜세웠다. 이란군은 또 이스라엘 하이파 정유소, 아랍에미리트(UAE) 합샨 가스 시설과 알 루와이스 석유화학 공장, 바레인 시트라 석유화학 공장도 공습했다고 밝혔다.

더 많은 것을 읽으십시오 »