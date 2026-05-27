SK하이닉스 시총 1조 달러 돌파…코스피 사상 첫 8400선

SK하이닉스가 장중 시가총액 1조 달러를 넘어서며 국내 증시 두 번째 1조 달러 기업이 됐다. 코스피도 8400선을 돌파하며 사상 최고치를 갱신했다.

27일 SK하이닉스 가 장중 시가총액 1조 달러 를 돌파하며 국내 증시에 새로운 이정표를 세웠다. 이날 오전 9시 39분 기준 SK하이닉스 는 전일 대비 9.06% 오른 223만 8000원에 거래되며 시가총액 1589조 3263억원을 기록했다.

이로써 SK하이닉스는 삼성전자에 이어 국내에서 두 번째로 시총 1조 달러 클럽에 가입했으며, 아시아 기업 중에서는 대만 TSMC와 삼성전자에 이어 세 번째다. 삼성전자는 지난 6일 국내 기업 최초로 이 클럽에 진입한 바 있다. 이날 코스피 지수는 장중 사상 처음으로 8400선을 돌파하며 8450.26까지 치솟았다. 오전 9시 6분에는 올해 들어 19번째 매수 사이드카가 발동되는 등 폭발적인 상승세를 보였다.

코스피는 전날보다 2.42% 오른 8242.12로 출발한 후 오전 9시 43분 현재 4.02% 상승한 8370.71을 기록 중이다. 외국인과 기관이 각각 763억원과 2426억원 순매수하며 지수를 끌어올린 반면 개인은 2464억원 순매도했다. 이 같은 급등세는 간밤 뉴욕증시에서 마이크론 테크놀로지가 19.29% 급등하는 등 반도체주 강세가 영향을 미쳤다. 또한 이날 삼성전자와 SK하이닉스의 단일종목 레버리지 ETF가 새로 상장되면서 반도체 대형주로 수급이 몰린 것도 주요 요인이다.

마이크론 실적 호조와 AI 반도체 수요 증가에 대한 기대감이 국내 증시로 이어진 것으로 분석된다. S&P 500과 나스닥도 각각 사상 최고치를 경신했다. 한편 개별 종목별로는 삼성전자가 6.52% 상승한 31만 8500원에 거래되며 시총 1위 자리를 공고히 했다. SK스퀘어도 10.50% 급등하며 동반 상승했다.

반면 코스닥 시장은 외국인과 기관의 순매도에 밀려 1.79% 하락한 1151.53을 기록하며 대조를 보였다. 전문가들은 반도체 업황 개선과 AI 관련주 강세가 지속된다면 추가 상승 가능성이 있다고 전망했다. 그러나 일각에서는 단기 급등에 따른 차익 실현 매물과 변동성 확대를 경계해야 한다는 목소리도 나온다. 이번 SK하이닉스의 1조 달러 클럽 가입은 한국 증시의 위상을 높이는 계기가 될 뿐만 아니라 글로벌 반도체 시장에서의 경쟁력을 재확인한 사건으로 평가된다.

향후 삼성전자와 함께 AI 및 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서의 주도권 확보가 주가에 추가적인 모멘텀을 제공할 것으로 보인다. 투자자들은 글로벌 경제 지표와 반도체 업계의 실적 발표에 주목하며 신중한 접근이 필요할 것으로 조언된다





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SK하이닉스 시가총액 1조 달러 코스피 8400 반도체주 레버리지 ETF

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