SK하이닉스, 321단 QLC 낸드 기반 AI PC용 고성능 SSD 'PQC21' 출시

SK하이닉스가 321단 QLC 낸드플래시 기반의 고성능 SSD 'PQC21'을 개발하여 AI PC 시장 공략에 나섰습니다. 고용량, 고성능, 저전력 특성을 갖춘 이 제품은 AI PC의 효율적인 저장 요구를 충족시키며, 델테크놀로지스를 시작으로 본격적인 공급을 시작했습니다. QLC 기술과 SLC 캐싱 기술을 결합하여 성능을 극대화했으며, AI PC 시장에서의 스토리지 주도권을 확보하고 QLC 기반 cSSD 점유율 확대를 목표로 합니다.

SK하이닉스 가 321단 쿼드러플레벨셀(QLC) 낸드플래시 메모리를 기반으로 개발한 인공지능(AI) PC용 고성능 저장장치를 개발 완료하고 공급을 시작했습니다. 8일, SK하이닉스 는 자사가 최초로 개발한 321단 QLC 낸드 기반 솔리드스테이트드라이브( SSD ) 제품인 ' PQC21 '을 개발 완료하고 델테크놀로지스를 시작으로 고객사에 본격적인 공급을 시작했다고 밝혔습니다. 이 제품은 고용량, 고성능 , 저전력 특성을 갖춘 차세대 스토리지 솔루션으로, 특히 개인용 컴퓨터에서 AI를 활용하는 AI PC 환경에서 효율적인 저장 수요를 충족시키기 위해 개발되었습니다. SK하이닉스 는 향후 글로벌 주요 고객사들과 파트너십을 확대해 나갈 계획이며, 이를 통해 AI PC 시장 내 스토리지 주도권을 확보하고 QLC 기반 소비자용 SSD (c SSD ) 점유율을 확대하는 데 집중할 방침입니다.

PQC21은 1TB와 2TB의 두 가지 용량으로 출시되어 고객의 선택 폭을 넓혔으며, SLC 캐싱 기술을 적용하여 필요한 데이터를 신속하게 읽고 쓸 수 있도록 성능을 향상시켰습니다. SLC 캐싱 기술은 낸드의 셀당 저장 비트 수를 조절하여 일부 영역을 SLC처럼 활용하는 기술로, 데이터를 먼저 빠르게 기록한 뒤 원래 방식으로 재저장함으로써 쓰기 성능을 크게 향상시키는 효과를 가져옵니다. SK하이닉스는 이번 PQC21 공급을 발판 삼아 차세대 AI PC 시장을 선도하고 QLC 기반 cSSD 시장에서 경쟁력을 강화할 계획입니다.\PQC21의 핵심 기술은 고층 적층(321단)과 QLC 기술의 조합입니다. QLC는 셀 하나에 4비트를 저장하여 단위 면적당 메모리 용량을 극대화하는 기술입니다. 이 기술을 통해 SK하이닉스는 고용량 SSD를 개발하여 AI PC의 저장 요구 사항을 충족시킬 수 있었습니다. 고성능을 유지하면서도 저전력 설계를 통해 AI PC의 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. PQC21은 AI PC 환경에서 쾌적한 사용 환경을 제공하고, AI 기반 애플리케이션의 원활한 구동을 지원할 것입니다. SK하이닉스는 PQC21의 성공적인 시장 진입을 통해 AI PC 시대의 스토리지 시장에서 선두 주자로서의 입지를 굳건히 할 계획입니다. 또한, SK하이닉스는 고성능 낸드 솔루션 시장을 선도하기 위해 지속적인 기술 개발과 투자를 이어갈 것입니다.\글로벌 시장조사업체 IDC에 따르면, 세계 cSSD 시장에서 QLC 낸드가 차지하는 비중은 지난해 22%에서 2027년 61%로 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 QLC 낸드 기술이 더욱 발전하고, 소비자들의 고용량 스토리지에 대한 수요가 증가함에 따라 나타나는 현상입니다. SK하이닉스는 이러한 시장 변화에 발맞춰 QLC 기반 SSD 제품의 경쟁력을 강화하고, 시장 점유율을 확대할 계획입니다. SK하이닉스는 PQC21 출시를 통해 AI PC 시장의 성장에 기여하고, 동시에 자체적인 성장도 이끌어낼 것으로 기대하고 있습니다. SK하이닉스는 AI PC 시장에서의 리더십을 강화하고, QLC 낸드 기술의 경쟁력을 지속적으로 향상시켜 글로벌 스토리지 시장에서의 입지를 더욱 굳건히 할 것입니다. SK하이닉스의 지속적인 혁신과 기술 개발은 AI PC 시대의 스토리지 시장을 선도하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 이번 PQC21의 성공적인 시장 안착은 SK하이닉스의 미래 성장을 위한 중요한 발판이 될 것입니다





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