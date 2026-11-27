SK하이닉스 개인 투자자 평균 매입가는 160층대이며, 삼성전자도 20만원대 초입으로 나타났다. 두 종목 보유자의 다수가 손실 구간에 처해 있어 주가 회복 부담이 크다.

최근 한국 증시를 이끌고 있는 SK하이닉스 와 삼성전자 에 대한 개인 투자자들의 평균 매입 단가가 시장 대비 높은 수준을 기록하며 큰 부담으로 작용하고 있다. NH투자증권 의 데이터에 따르면, SK하이닉스 투자자들의 평균 매입가는 160만 원대인 '160층'으로 집계되었고, 이 중 80% 이상이 손실 구간에 머물고 있다. 이는 주가 변동성에 민감한 개인 투자자들이 고점에서 매수한 경우의 위험성을 보여주는 구체적인 통계적 증거이다.

데이터를 살펴보면 NH투자증권 고객 50만 6,852명의 SK하이닉스 평균 매입 단가는 25일 기준 159만 1,980원으로 나타났다. 이는俗称인 '160층'이라는 표현이 현실과 일치함을 보여준다. 이러한 높은 평균 단가로 인해 전체 보유 고객 중 약 80%에 해당하는 투자자들이 현재 평가손실을 보고 있는 상황이다. 다른 증권사의 데이터 역시 유사한 양상을 보이는데, 키움증권의 영웅문 앱을 이용한 투자자 절반 가까이의 매입 단가는 166만 원 선을 기록했다.

Also read 러 국방부 'Tu-160 전략폭격기, 동해 상공서 계획된 비행'(종합)

수익률 하위 권에 속하는 투자자들의 매입 단가는 더욱 높은 수준을 형성하고 있어 손실의 깊이가 깊어지고 있다. 키움증권 기준으로 수익률 하위 30%에 해당하는 기준 가격은 약 197만 원이었으며, 하위 10%의 경우 약 248만 원까지 치솟았다. 이는 주가가 오를수록 더 높은 가격에 매수한 투자자들이 손실을 더 크게 보고 있음을 의미한다. 만약 해당 날짜 오전 주가인 106만 5,000 원 기준일 때 197만 원에 매수한 투자자는 약 46%의 평가손실을, 247만 원에 매수한 투자자는 약 57%의 평가손실을 보게 된다.

삼성전자의 경우도 개인 투자자들의 매입 단가가 높아 많은수가 손실 구간에 머물러 있다. NH투자증권 고객 110만 8,564명의 삼성전자 평균 매입 단가는 19만 8,236원으로 집계되었다. 이는 같은 기간 종가인 17만 7,700 원보다 약 2만 7,500 원 높은 가격이다. 결과적으로 전체 보유 고객 중 65.85%에 해당하는 투자자들이 손실 구간에서 벗어나지 못하고 있으며, 이는 투자자 3명 중 2명꼴로 마이너스 수익률을 기록하고 있음을 뜻한다.

Advertisement

삼성전자 투자자의 수익률 분포를 분석하면 상위 50%의 매입 단가는 20만 8,871 원으로 나타났고, 상위 90% 경계에는 31만 1,528 원이 표시되었다. 이는 현재 주가인 17만 3,500 원과 비교할 때 상당히 높은 가격대에 진입한 투자자들이 상당수 존재함을 보여준다. 높은 가격에 주식을 매수한 이들은 주가가 상승하지 않는 한 본전을 찾기가 어려울 뿐만 아니라, 추가 하락 시 손실 확대가 우려되는 상황이다.

두 종목은 최근 증시 조정 과정에서도 개인 투자자들이 집중적으로 매수했던 대표적인 종목이다. 주가가 떨어질 때마다 저가 매수에 나섰으나, 예상보다 긴 하락세가 지속되면서 높은 평균 매입 단가가 큰 걸림돌로 작용하고 있다. 일부 개인 투자자들은 단가 절감을 위해 추가 매수를 고려하기도 하지만, 곧 지출해야 할 자금을 주식에 묶어두는 전략은 위험할 수 있다는 우려가 나온다. 이러한 수치들은 각 증권사 고객을 대상으로 집계한 것으로, 전체 국내 투자자의 실제 손익을 완벽하게 대변하지는 않는다는 점에 유의해야 한다.