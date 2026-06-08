SK하이닉스 단일종목 레버리지만 50%가량 급등하는 기현상

SK하이닉스 주가가 8% 가까이 떨어졌음에도 불구하고 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지'가 50%가량 급등하는 기현상을 보였다. 한국투자신탁운용의 ACE SK하이닉스단일종목레버리지는 이날 전장보다 49.70% 오른 3만원에 거래를 마쳤다.

한국투자증권과 한국투자신탁운용의 'ACE SK하이닉스 단일종목레버리지'가 8일 SK하이닉스 의 주가가 8% 가까이 떨어졌음에도 불구하고 50%가량 급등하는 기현상을 보였다. 한국거래소에 따르면 한국투자신탁운용의 ACE SK하이닉스 단일종목레버리지는 이날 전장보다 49.70% 오른 3만원에 거래를 마쳤다.

해당 종목의 주가는 장중 내내 하락세를 이어가다가 장 막판 갑자기 50% 가까이 튀어 올랐다. 이날 SK하이닉스는 7.68% 내린 191만1000원에 거래를 마감했다. 이에 따라 SK하이닉스 단일종목레버리지는 그 두 배인 15∼16%가량 하락하는 게 정상이었다. 실제로 해당 상품을 제외한 SK하이닉스 단일종목레버리지 6개는 모두 15∼18%가량 하락했다.

이번 이상거래는 유동성공급자(LP)의 호가 제출 의무가 없는 장 마감 직전에 호가가 벌어지면서 발생한 것으로 파악됐다. 호가가 튄 상황에서 시장가로 매수 주문을 체결한 투자자들의 주문이 체결된 것이다. ETF는 LP의 호가 제출을 통해 순자산가치와의 괴리율이 벌어지는 것을 막는다. 다만 오후 3시 20∼30분 동시호가 시간에는 LP의 호가 제출 의무가 면제된다.

이때 거래량이 적고 호가창이 얇은 상품의 경우 누군가가 비정상적인 가격으로 주문을 내면 가격이 크게 왜곡되는 일이 일어날 수 있다. 한투운용은 "이번 일을 계기로 LP 호가 체계를 점검하고, 추가적인 문제가 발생하지 않도록 주의를 다하겠다"고 말했다. 문제는 해당 시간 3만원에 해당 상품을 매수한 투자자다. 다음날 개장하면서 LP가 다시 유동성 공급에 나서면 주가가 본래 가격으로 되돌아가기 때문이다.

다른 SK하이닉스 단일종목 레버리지 수준인 1만6000원 선으로 내려간다면 3만원에 매수한 투자자들은 50% 안팎의 손실을 보게 된다. 과거 비슷한 사례를 비춰볼 때 손실분을 보상받기는 어려울 것이라고 업계 관계자들은 보고 있다. 이번에 해당 종목을 3만원에 매수한 투자자는 개인보다는 기관이 많은 것으로 알려졌다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SK하이닉스 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 유동성공급자 호가 제출 의무 ETF LP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Samsung, SK Hynix to Record Record-Breaking Profits in 2nd QuarterSamsung Electronics and SK Hynix are expected to record record-breaking profits in the 2nd quarter, driven by the surge in memory chip prices due to the memory shortage and the 'supply-side premium' market.

Read more »

젠슨 황 엔비디아 CEO와 최태원 SK 회장, 서울에서 두 번째 '깐부회동'...치맥과 폭탄주로 우의 다져젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 최태원 SK 회장이 서울 강남구 깐부치킨에서 비공식 만남을 가졌다. 두 사람은 프로야구 유니폼 차림으로 등장해 눈길을 끌었으며, 양측 수장과 주요 임원들이 동석해 치킨과 맥주를 나누며 스몰토크를 나눴다. 최근 AI 반도체 협력 논의와 관련해 공식적인 회담과 달리 친근한 분위기에서 파트너십을 강화하는 자리가 되었다.

Read more »

주말 ‘깐부 회동’ 마친 젠슨 황, 본격 비즈니스 행보...SK·LG와 ‘AI 동맹’방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 SK·LG그룹 최고경영진과 연쇄 회동을 가졌다. 데이터센터 인프라 구축부터 차세대 메모리 개발, 로봇·모빌리티용 핵심 부품 협업을 총망라하는 인공지능(AI) 생태계 조성에 본격 시동을 걸었다. SK하이닉스는 AI 팩토리 구축에 필요한 차세대 메모리를 엔비디아와 공동개발하고, SK텔레콤은 AI 팩토리를 기가와트(GW)급 스케일로 확장해나갈 계획이다.

Read more »

젠슨 황, 한국 AI 동맹 강화…SK·LG·현대차·네이버와 차세대 협력 청사진젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국 주요 기업을 방문, 피지컬 AI와 AI 인프라 분야 협력 방안을 발표하며 차세대 AI 시장 선점에 나섰다.

Read more »

SK hynix shares drop 8%, but the leverage ETF soars 50%, what happened?On the 8th, even though SK hynix shares fell by nearly 8%, the ‘ACE SK hynix Single-Stock Leverage’ ETF (exchange-traded fund) that uses SK hynix as its underlying asset surged by about 50%. Korea ...

Read more »

젠슨 황, 삼성·SK·LG·현대차 CEO들과 잇단 회동…AI 생태계 협력젠슨 황 엔비디아 CEO가 방한 중 삼성전자·SK·LG·현대차 등 주요 그룹 총수와 연쇄 회동을 가지며 AI 데이터센터, 메모리 반도체, 로봇, 모빌리티 분야 협력을 논의했다. 특히 SK와는 AI 팩토리용 메모리 공동개발, LG와는 로보틱스 협력 강화, 현대차와는 모빌리티 AI 적용 등을 약속했다.

Read more »