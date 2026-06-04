SK와 한국 산업계가 주도하는 SMR 혁명, 테라파워 소듐냉각고속로의 미래와 가치

미국 와이오밍주에서 추진 중인 테라파워의 SMR 건설 현황과 SK그룹 및 국내 기업들의 참여, 그리고 AI 시대의 전력 수요 대응을 위한 차세대 원전 기술의 안전성과 경제성을 분석합니다.

미국 와이오밍주의 작은 도시 케머러는 해발 고도가 2천 미터를 넘어서는 고지대에 위치하며 인구가 3천 명에 미치지 못하는 매우 한적한 지역입니다. 와이오밍주 전체 면적이 한국의 약 2.5배에 달할 정도로 광활하지만 전체 인구는 60만 명도 되지 않는 척박한 환경입니다.

그러나 바로 이 외딴곳에 마련된 24헥타르 규모의 부지는 전 세계 에너지 패러다임을 바꿀 첨단 소형모듈원전(SMR) 상용화의 핵심 거점으로 변모하고 있습니다. 이곳에서 추진되는 프로젝트의 중심에는 빌 게이츠가 설립한 테라파워가 있으며, 그는 탄소 배출을 획기적으로 줄이면서도 폭증하는 전 세계 에너지 수요를 충족시킬 수 있는 유일한 대안으로 원자력을 지목했습니다. 게이츠는 원자력이 다른 어떤 청정 에너지원보다 안정적이며, 동시에 그 어떤 안정적인 에너지원보다 깨끗하다는 확신을 가지고 이 거대한 구상을 실행에 옮기고 있습니다.

이 혁신적인 여정에 한국의 SK그룹이 전략적 파트너로 함께하고 있다는 점은 매우 고무적입니다. SK㈜와 SK이노베이션은 지난 2022년 8월, 테라파워에 2억 5천만 달러라는 대규모 투자를 단행하며 2대 주주로서의 지위를 확보했습니다. 이러한 협력의 결실로 올해 3월 미국 원자력규제위원회(NRC)는 테라파워의 상업용 첨단 원전 건설을 최종 승인했습니다. 이는 NRC가 신규 상업용 원전 건설 허가를 내준 10년 만의 쾌거이자, 특히 300에서 500MWe급의 비경수로형 SMR과 같은 첨단 원전 건설을 승인한 최초의 사례라는 점에서 전 세계적인 주목을 받고 있습니다.

현재 현장에서는 소듐 테스트 시설이 건설되고 있으며, 이는 기존의 물을 냉각재로 사용하는 경수로형 원전과는 완전히 다른 차세대 기술인 소듐냉각고속로(SFR) 방식을 채택하고 있습니다. 소듐냉각고속로의 핵심은 냉각재로 액체 나트륨을 사용한다는 점입니다. 액체 나트륨은 무려 880도의 고온에서도 끓지 않는 특성을 가지고 있어, 대기압과 유사한 환경에서도 안정적인 가동이 가능합니다. 이는 엄청난 고압을 유지해야만 하는 기존 경수로형 원전과 비교했을 때 물리적인 위험성을 현저히 낮추는 결과로 이어집니다.

또한 원자로 자체가 지하에 설치되어 방사성 물질이 외부로 유출될 위험을 원천적으로 차단하며, 비상 상황으로 인해 전원이 완전히 차단되더라도 자연 냉각이 가능하도록 설계되어 폭발 가능성을 극도로 낮췄습니다. 과거 2011년 동일본대지진 당시 후쿠시마 제1원전에서 발생했던 노심 용융과 방사성 물질 유출 사고와 같은 비극을 방지할 수 있는 안전장치를 갖춘 셈입니다. 아울러 기존 원전에서는 사실상 불가능했던 출력 조정이 가능해 전력 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있으며, 모듈형 제작 방식을 통해 공사 기간을 단축하고 건설 비용을 기존의 절반 수준으로 낮출 수 있다는 경제적 이점까지 갖추고 있습니다.

한국 기업들의 역할은 단순한 자본 투자를 넘어 기술적 협력과 부품 공급으로까지 확장되고 있습니다. HD현대와 두산에너빌리티 등 국내 대표 중공업 기업들은 이미 수백만 달러 규모의 핵심 부품 주문을 받았으며, 2029년 초에는 이러한 부품들이 케머러 현장으로 운송되어 본격적인 조립 공정에 들어갈 예정입니다. 이러한 움직임은 최근 인공지능(AI) 산업의 폭발적인 성장과 밀접한 관련이 있습니다. AI 데이터 센터의 확산은 전력 수요의 기하급수적인 증가를 불러왔고, 이에 따라 빅테크 기업들의 SMR 투자가 가속화되고 있습니다.

세계경제포럼(WEF)은 2040년까지 SMR 시장이 연평균 22%씩 성장할 것으로 내다봤으며, 2050년에는 글로벌 원전 투자에서 SMR이 차지하는 비중이 최대 33%에 이를 것으로 전망하고 있습니다. SK이노베이션 측은 테라파워의 선진 기술과 경험을 바탕으로 한국 내 첫 번째 4세대 비경수로형 SMR 프로젝트를 성공적으로 이끌겠다는 포부를 밝히고 있습니다. 이는 단순히 전력난을 해소하는 것을 넘어 한국이 글로벌 첨단 에너지 시장의 주도권을 확보하는 전략적 교두보가 될 것입니다.

수치상으로 SMR의 사고 확률은 기존 원전의 100만분의 1 수준에서 10억분의 1 수준으로 낮아져 안전성이 1천 배 이상 향상되었으며, 사용후핵연료 발생량 또한 3분의 1 수준으로 감소하는 친환경성을 보여줍니다. 물론 원자력이라는 기술이 가진 근본적인 거부감을 없애는 것은 쉽지 않은 과제입니다. 하지만 테라파워는 5년 전부터 지역사회 소통 프로그램을 가동하고 수많은 주민 설명회를 개최하는 등 지역 주민들의 신뢰를 얻는 데 총력을 기울였습니다.

결과적으로 연방정부의 허가를 예정보다 9개월이나 빠르게 받아낸 것은 테라파워가 입증한 안전성의 견고함과 지역사회와의 성공적인 합의가 있었기에 가능한 일이었습니다. 2031년 상용화를 목표로 달려가는 이 프로젝트는 인류가 직면한 기후 위기와 에너지 갈등을 해결할 새로운 이정표가 될 것으로 기대됩니다





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SMR 테라파워 SK그룹 소듐냉각고속로 에너지전환

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