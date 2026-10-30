SK그룹, 2027년 사장단 인사 발표…아시아·미국 사업 확장과 기술 경쟁력 강화 목표

SK그룹은 2027년 사장단 인사를 통해 글로벌 사업 확대와 핵심 기술 경쟁력 강화를 중점으로 두고, 70년대생 3명과 기존 사장들의 안정적인 재임을 조합한 균형 잡힌 인사 구조를 공개했다. 수펙스추구협의회(SUPEX) 의장과 SK이노베이션, SK하이닉스 등 핵심 자회사들의 경영진이 재배치되며, 동남아 시장 진출을 가속화한다는 전략이 강조됐다.

SK그룹 은 이번에 2027년 사장단 인사 를 단행해 핵심 경영진의 신뢰와 글로벌 사업 확장, 기술 경쟁력 강화를 동시에 추구했다. 올해 1월 사단 인사 후보가 11명으로 줄어든 가운데, 승진자는 3명으로 초점을 맞추어 사업별 전문성을 강화했다.

SK그룹의 견고한 경영 체제와 기업문화가 이렇게 보도되며, SK의 차별화된 인사 전략이 주목된다. 그룹의 핵심인 수펙스추구협의회(SUPEX) 의장인 최창원 부회장이 올해 말 선임된 이후 2028년까지 재임한다. 최 부회장은 SK그룹 회장의 사촌 동생으로, 자산 구조개선과 포트폴리오 리밸런싱을 통해 그룹 재무구조를 개선해 온 평가를 받고 있다. SUPEX 의장은 SK그룹의 전반적인 전략 방향을 조율하고, 그룹의 성장과 재정 건전성을 유지하는 역할을 담당한다.

Also read 2027년 한국경제 예측: 반도체 호황과 금융시장 변동성

SK하이닉스 AI 메모리 전문 인력 영입 강화

이와 함께 SK이노베이션의 전략본부장 권영수가 SUPEX의 사장 역할로 승진하며, SK이노베이션의 지속가능성 및 신에너지 사업 확대를 앞장선다. SK하이닉스는 AI 메모리 시장에서의 성장성을 강조해 2022년 3월부터 회사의 회장직을 맡고 있던 곽노정 대표를 유임하기로 했다. 이와 동시에 미주 지역 사업을 담당할 '미주총괄' 직책이 신설되었으며 전반적인 글로벌 전략을 강화한다. SK하이닉스의 압축·가슴(High Bandwidth Memory, HBM) 및 SOC AMM 등 AI 메모리 기술 개발을 이끈 안현이 '개발총괄' 사장으로 승임했다.

미국 현지 빅테크 고객사와의 협력을 강화하고 대형 수주를 확대하려는 전략이며, 차세대 반도체 기술과 제품 개발 간 연계도 강화된다. SK하이닉스의 대표적 글로벌 담당자 윤풍영도 SK하이닉스 코퍼레이트센터의 리더로 선임되었다. SK(주)에서는 장용호 CEO를 유임하고, SK이노베이션 대표직에서 물러난 뒤 SK(주) 경영에 전념한다. SK(주)는 포트폴리오 관리 전문가인 김선혁을 전략부문장으로 승진시키는데, 이는 그룹의 멤버십과 자산 관리 효율을 높이는 데 기여한다.

Advertisement

에너지 분야 신임 CEO 선임과 신사업 투자

에너지 부문에서도 전면 업데이트가 이루어졌다. SK이노베이션의 새 CEO로 정승일이 선임되었으며, 그는 산업통상자원부 차관을 역임하고 한국가스공사와 한국전력공사 사장을 겸임하여 전력·가스 산업과 에너지 정책에 대한 폭넓은 경험을 지닌 인물이다. SK(주) 운영을 총괄해온 강동수 사장은 SK이노베이션과 SK에너지 대표이사로 전임하며, 안정적 현금 흐름 확보와 미래 신사업에의 투자를 연결해 선순환 구조를 구축할 예정이다. 또한 SK그룹은 동남아 지역 총괄 직책을 신설해 추형욱 사장을 배치했다.

AI, 친환경, 첨단소재 등의 핵심 영역에서 현지 R&D와 사업화를 가속화해 성장 잠재력이 높은 동남아 시장에서 새로운 기회를 확보하고자 한다. SK지오센트릭의 CEO가 SK엔무브를 이끄는 김원기 사장이 고부가가치 화학사업 전환과 수익성 개선을 선도한다.

SK그룹 2027년 사장단 인사 완료와 전략 발표

SK디스커버리 대표로 윤병석이, SK가스 사장으로 송경열이 선임되며, SK그룹은 12일 CEO 세미나에서 새 경영진을 중심으로 내년 사업 전략을 논의한다. 1970년대생 4명이 연합해 인사 구조를 완성했으며, SK그룹 관계자는 "기존 주력 사업의 경쟁력을 강화하고, 안정적인 수익 구조와 글로벌 기술 혁신을 가속화할 인사"라며 전략적 취지를 밝혔다. SK그룹은 실질적인 인사를 통해 '신뢰와 성장'이라는 두 축을 잡고, 글로벌 세상을 향한 적극적인 대외활동과 지속가능성 전략을 동시에 추진하고 있다.

내부 구조의 안정적인 채우기와 외부 시장에서의 확장이라는 이중 목표가 SK그룹의 2027년 사장단 인사의 핵심 비전이다.