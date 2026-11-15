SK그룹, 'AI 플라이휠' 구축 추진…3대 전략 축 중심으로 재편

SK그룹은 AI 반도체, 인프라, 에너지 등 3대 전략 축을 중심으로 'AI 플라이휠' 선순환 구조를 구축하겠다고 발표했다. 각 계열사의 역할과 실행 과제를 점검하며 그룹 전체의 AI 컴퍼니 전환을 가속화한다.

SK그룹 은 인공지능(AI) 시대를 맞아 기존 사업의 틀을 깨고 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 ' AI 플라이휠' 구축을 핵심 전략으로 발표했다. 최태원 SK그룹 회장은 2026년 11월 15일, 지난 12일부터 14일까지 경기도 이천 SKMS연구소에서 열린 ' 2026 CEO 세미나'에서 이 같은 비전을 제시했다. 이 행사에는 최태원 회장, 최재원 수석부회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 그리고 주요 계열사 최고경영자(CEO) 등 50여 명이 참석하여 그룹의 향후 방향성을 논의했다.

SK그룹 AI 플라이휠 전략의 핵심 구조

SK그룹이 제시한 'AI 플라이휠'은 반도체 경쟁력이 AI 팩토리 사업의 성장을 촉진하고, 팩토리 확장이 다시 에너지와 AI 서비스 수요를 창출하는 선순환 구조를 의미한다. 최태원 회장은 기조 발제를 통해 모든 멤버사가 기존 영역을 넘어 아직 찾지 못했던 기회 속에서 새로운 역할을 찾아야 한다고 강조했다. 이어 AI 서비스와 토큰 이코노미까지 연결되는 이 구조를 만들어 가야 한다고 당부하며, 이를 통해 스스로를 AI 컴퍼니로 재정의해야 한다고 언급했다.

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이번 세미나에 참석한 경영진은 AI 반도체, 인프라, 에너지 등 3대 축을 중심으로 새로운 영역에서 각 멤버사가 주도적으로 역할을 발굴하고 실행해야 한다는 데 뜻을 모았다. 이는 단순한 기술 도입을 넘어, 그룹 내 시너지를 극대화하고 지속 가능한 성장을 이끌어내기 위한 구조적인 변화이다. 특히 기존 사업의 틀을 깨고 새로운 기업을 만들어야 한다는 메시지 하에, 각 계열사는 자신의 본원적 경쟁력을 바탕으로 AI 전략에 참여하기로 했다.

계열사별 구체적인 실행 과제와 역할

SK그룹은 AI 플라이휠을 뒷받침할 기초 체력 강화 방안도 구체화했다. 경영진은 기존 사업의 경쟁력 강화를 위한 '포트폴리오 리밸런싱 2.0'을 지속적으로 추진하며, 현금창출력에 기반한 자본 배분 기준에 따라 재무 건전성과 미래 투자 간의 균형을 맞출 방침이다. 이러한 재정적 기반 위에서 각 계열사는 분야별 전문성을 살린 구체적인 실행 과제를 전개하고 있다.

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먼저 SK하이닉스는 AI와 디지털 트윈을 결합한 스마트 팹 고도화를 추진하고 있다. 이는 반도체 생산 공정의 효율성을 높이고 품질을 관리하는 데 핵심적인 역할을 한다. SK이노베이션은 설비와 운전 데이터를 활용한 수율 개선에 나서고 있으며, 배터리 및 에너지 저장 시스템(ESS) 분야의 경쟁력을 강화할 계획이다. 이러한 노력은 AI 팩토리 사업의 성장을 지원하는 기반이 된다.

SK텔레콤은 AI 기반 네트워크 및 서비스 자동화를 통해 생산성과 고객 경험을 혁신하는 중이며, 이는 AI 서비스 수요 창출에 기여한다. SK 관계자는 이번 CEO 세미나가 그동안의 체질 개선 과정을 돌아보고, AI 플라이휠 전략 속에서 각 멤버사의 역할과 실행 과제를 점검한 자리라고 설명했다. 또한 앞으로도 본원적 경쟁력을 높이고 실행력을 강화해 나가겠다고 밝혔다.

그룹의 재정적 안정과 미래 투자 균형

SK그룹의 AI 전략은 단순한 기술 투자가 아닌, 재무적 건전성과 밀접하게 연관되어 있다. 경영진은 현금창출력을 기준으로 자본을 배분하며, 단기적인 재무 안정성과 장기적인 미래 투자 사이에서 균형을 맞추려고 한다. 이는 AI 플라이휠이 안정적인 자금 흐름을 바탕으로 지속적으로 회전할 수 있도록 설계된 부분이다.

포트폴리오 리밸런싱 2.0은 이러한 전략의 일환으로, 비핵심 사업의 정리나 효율화를 통해 핵심 사업인 AI 반도체와 에너지 분야에 자원을 집중하는 방향이다. 이를 통해 그룹은 AI 팩토리 확장에 필요한 자금을 확보하고, 다시 이를 에너지 및 서비스 수요로 이어가는 선순환 고리를 완성해 나갈 것이다.

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향후 전망과 AI 컴퍼니 전환 가속화

SK그룹은 이번 세미나를 통해 AI 시대에 맞는 기업 구조 조정을 마무리하고, 본격적인 실행 단계로 진입할 준비를 마쳤다. 최태원 회장의 주장처럼 기존 사업의 틀을 깨고 스스로를 AI 컴퍼니로 재정의하는 과정은 그룹의 가치를 재평가하는 계기가 될 전망이다. 특히 AI 플라이휠 구조가 안착할 경우, SK그룹은 반도체, 에너지, 통신 등 다양한 분야에서 시너지를 내며 글로벌 경쟁력을 한 단계 높일 것으로 기대된다.

앞으로 SK그룹의 각 계열사는 앞서 논의된 역할과 실행 과제를 빠르게 이행해야 한다. SK하이닉스의 스마트 팹 고도화, SK이노베이션의 수율 개선, SK텔레콤의 서비스 혁신 등이 구체적으로 어떻게 성과로 이어질지 주목된다. 이러한 노력들이 모여 AI 플라이휠이 효과적으로 회전한다면, SK그룹은 4차 산업혁명의 중심에서 새로운 성장이 성장을 이끄는 모델로 자리매김할 것이다.