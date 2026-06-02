SK그룹 회장, 엔비디아 CEO와 대만 회동, AI 메모리 협력 강화

최태원 SK그룹 회장이 대만 타이베이를 찾아 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 만났다. 올해만 세 번째 회동이다. 최 회장은 1일(현지시간) 대만에서 개막한 ‘GTC 타이베이 2026’에 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장과 함께 참석해 황 CEO 기조 연설을 직접 들었다. 황 CEO는 이날 차세대 GPU 플랫폼 ‘베라 루빈’ 양산 로드맵과 아태지역 파트너십 현황을 소개했다. 기조 연설 뒤 양사의 경영진들은 비공개 미즈니스 미팅을 열었다.

최태원 SK그룹 회장이 대만 타이베이를 찾아 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 만났다. 올해만 세 번째 회동이다. 최 회장은 1일(현지시간) 대만에서 개막한 ‘GTC 타이베이 2026’에 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장과 함께 참석해 황 CEO 기조 연설을 직접 들었다.

황 CEO는 이날 차세대 GPU 플랫폼 ‘베라 루빈’ 양산 로드맵과 아태지역 파트너십 현황을 소개했다. 기조 연설 뒤 양사의 경영진들은 비공개 미즈니스 미팅을 열었다. 공개된 사진에는 황 CEO와 최회장, 곽 대표 등 양사의 핵심 경영진이 활짝 웃으며 어깨동무를 한 모습이 담겼다. 회사 관계자는 ‘SK하이닉스가 시가총액 1조 달러를 달성한 기념비적인 상황에서 양사 경영진이 만나 그 깊은 의미를 함께 나눴다’고 설명했다.

그러면서 이번 대만 회동이 ‘AI 메모리 분야에서 함께 이뤄낸 성과를 되새기고 AI 인프라의 새로운 지평을 함께 열어가겠다는 의지를 확인하는 뜻깊은 시간’이었다고 밝혔다. 황 CEO 역시 전일 대만 타이베이 다안구에서 ‘코리아 파트너 나이트’ 행사 도중 한국 기자들과 인터뷰에서 HBM 복잡성을 해결할 네 가지 요소를 설명하며 SK하이닉스와 긴밀한 필요성을 강조했다. 이번 깜짝 회동에서 양사는 AI 산업의 미래와 잠재력, 그리고 파트너십 전반에 대해 얘기한 것으로 보인다. 엔비디아는 이미 SK하이닉스 등 메모리 업체들과 새로운 HBM 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

엔비디아가 하반기 출시할 새로운 AI 컴퓨팅 플랫폼 ‘베라 루빈’에 신제품 6세대 HBM(HBM4)를 탑재하는 만큼 HBM 공급 계약 가격을 최대 100%가량 대폭 인상했다는 관측이 나온다. 한편 황 CEO는 5일 한국 방문을 앞두고 있다. 당일에는 국내 대기업수장들과 ‘제2 깐부 회동’을 계획 중이다. 황 CEO는 이번 방한 일정에 대해 전날 ‘한국에서 치킨을 먹으러 갈 수도 있고 삼겹살도 구워 먹을 수 있을 것’이라면서 ‘치킨·삼계탕·삼겹살 등 나는 한국 음식을 정 말 좋아한다’고 밝혔다.

두 수장은 올해 들어 유독 자주 만남을 갖고 있다. 지난 2월 실리콘밸리에 이어 3월 새너제이 GTC 2026에서 재회했다. 이번 대만 회동까지 벌써 세번째다. 황 CEO의 예정된 방한이 이뤄지면 네번째 만남이 된다





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AI GPU HBM AI 메모리 엔비디아 SK하이닉스 대만 회동 협력

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