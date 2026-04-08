SK, 고의 패배 논란…팬들의 분노와 KBL의 조사

서울 SK가 안양 정관장과의 경기에서 패배하며 고의 패배 의혹에 휩싸였다. 플레이오프 상대 선택을 위한 전략적인 패배였는지, 선수들의 부진이었는지에 대한 논란이 일고 있으며, 팬들의 비난과 KBL의 조사가 진행 중이다.

어떤 팀은 절실히 이기고 싶었고, 어떤 팀은 '절실하게' 이기고 싶지 않은 듯한 경기였다. 서울 SK는 8일 안양 정관장 아레나에서 열린 안양 정관장 과의 2025-26 LG전자 프로농구 6라운드 최종전에서 65-67로 패배했다. SK는 이번 시즌 마지막까지 상위권 경쟁을 펼쳤으나, 정관장 과의 경기에서 패배하며 DB에 3위 자리를 내주고 4위로 플레이오프 에 진출하게 되었다. 이로 인해 5위 소노와 6강 플레이오프 에서 맞붙게 되었다. 이번 경기는 SK와 정관장 모두 주축 선수들의 휴식을 위해 그동안 출전 기회가 적었던 선수들을 대거 투입했다. 따라서 전체적인 경기력은 다소 아쉬움을 자아냈다. 그러나, 봄 농구를 앞둔 두 팀에게 이번 경기는 큰 부담이 없는 상황이었다. 정관장 은 이미 4강 플레이오프 직행을 확정 지었기에 승패가 크게 중요하지 않았다. 물론 결과에 따라 플레이오프 대진이 변경될 수 있는 변수는 있었지만, 굳이 무리할 필요는 없었다. 반면 SK는 상황이 달랐다.

정관장과의 경기가 진행되는 동안 KCC가 DB, 소노가 KT에게 패배하면서 SK는 플레이오프 상대를 선택할 수 있는 기회를 얻었다. 정관장전에서 승리하면 KCC와 만나고, 패배하면 소노와 맞붙게 되는 상황이었다. SK 입장에선 2승 4패로 열세인 KCC보다 4승 2패로 우세한 소노를 상대하는 것이 심리적으로 유리했다. 하지만 접전이 예상되었던 정관장전을 쉽게 포기하는 것은 프로 선수로서의 책임을 다하지 않는 행위로 비춰질 수 있었다. 선택의 기로에 놓인 SK는 곧 그 결과를 보여주었다. 4쿼터 2분 23초, 이민서가 팀 파울 상황에서 불필요한 자유투를 내주는 파울을 범하며 SK는 역전을 허용했다. 이는 일반적인 경기에서는 이해하기 어려운 플레이였으며, 중요한 경기였다면 패배로 이어질 수 있는 위험한 행동이었다. 심지어 4쿼터 1분 17초에는 실책 후 수비 전환에 소극적인 모습을 보였다. 정관장은 주현우의 속공 득점으로 동점을 만들었고, 이후 정관장 역시 이해하기 힘든 플레이를 선보였다. 경기 종료 20초 전, 65-65 동점 상황에서 김세창은 공격 시도를 전혀 하지 않고 SK에게 공격권을 넘겨주었다. 이어 13.5초를 남기고 갑작스러운 파울 작전을 펼쳤는데, 팀 파울이 남아있지 않아 상대의 공격 시간을 줄이기 위한 작전도 아니었다. SK에 이어 정관장 역시 패배를 자초하는 듯한 행동을 보였다. 문제는 SK의 자유투였다. 김명진이 두 개의 중요한 자유투를 모두 놓친 것이다. 신인 선수가 클러치 상황에서 자유투를 놓치는 것은 충분히 있을 수 있는 일이지만, 두 번째 자유투가 림에도 닿지 않은 것은 심각한 모습이었다. 유도훈 감독은 즉시 작전 타임을 불렀고, 다음 공격에서 주현우가 결승 득점을 성공시키며 결국 정관장이 승리했다. 정관장의 전략이 빛을 발한 순간이었지만, SK의 수비는 부자연스러웠고 의심을 자아냈다. 마지막 공격에서도 성의 없는 모습을 보인 SK는 결국 패배하며 4위로 플레이오프에 진출하게 되었다. 4쿼터 막판부터 이어진 SK의 공격과 수비는 정상적인 플레이라고 보기 어려웠으며, '고의 패배'를 의심하게 만들 정도로 실망스러웠다. SK는 결국 KCC가 아닌 소노를 선택했고, 어쩌면 그들이 원하는 목표를 달성했을지도 모른다. 하지만 팬들은 이러한 부자연스러운 패배에 분노하며 SK를 비난했다. 최소한의 자존심조차 지키지 못한 SK의 마지막 경기 모습은 팬들에게 실망감을 안겨주었다. 마지막까지 최선을 다하지 않는 팀을 누가 진심으로 응원할 수 있을까? 최선을 다해 승리하려 했지만 패배했다면, 팬들은 그들을 이해하고 격려했을 것이다. KCC에게 패배하여 6강 플레이오프에서 탈락했더라도 지금과 같은 비난은 없었을 것이다. 그러나 SK는 너무나 실망스러운 모습으로 소노를 선택했다. 만약 소노에게 패배한다면, 최종전에서 보여준 모습은 더욱 부끄러운 결과가 될 것이다. 한편 SK 관계자는 경기 고의 패배 의혹에 대해 부인하며, 아쉬운 부분이 있었지만 고의는 아니었다고 해명했다. KBL 역시 현재 상황을 파악 중이며, 5경기가 동시에 진행되어 상황 파악에 시간이 필요하다는 입장을 밝혔다. KBL 관계자는 SK와 정관장의 경기에 대한 분석을 통해 판단을 내릴 것이라고 전했다.이번 경기는 단순히 승패를 넘어, 프로 선수로서의 책임감과 팬들을 대하는 자세에 대한 중요한 질문을 던졌다. SK는 승리를 위한 간절함 대신, 이해하기 어려운 선택을 함으로써 팬들의 실망과 비난을 자초했다. 농구는 단순한 스포츠를 넘어, 선수들의 열정과 노력, 그리고 팬들과의 소통을 통해 더욱 빛나는 가치를 지닌다. 이번 사건은 팬들에게 실망감을 안겨주었지만, 앞으로 SK가 진정한 프로 정신을 보여주고 팬들의 기대를 충족시킬 수 있기를 기대한다.더 나아가, 이번 경기는 KBL 전체에 대한 성찰의 기회를 제공한다. 리그는 선수들의 공정한 경쟁을 보장하고, 팬들에게 즐거움을 선사해야 할 책임을 지닌다. 고의적인 패배 의혹은 리그의 신뢰를 훼손하는 심각한 문제이며, KBL은 이러한 의혹을 철저히 조사하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다. 선수들은 프로 정신을 바탕으로, 팬들에게 최고의 경기력을 보여주기 위해 노력해야 한다. 팬들은 선수들의 노력을 존중하고, 긍정적인 응원을 보내야 한다. 이러한 상호 작용을 통해 KBL은 더욱 발전하고 팬들에게 사랑받는 리그로 성장할 수 있을 것이다. 이번 사건을 계기로 KBL은 투명하고 공정한 리그 운영을 위해 노력하고, 팬들과의 소통을 강화하여 팬들의 신뢰를 회복해야 할 것이다. 팬들은 선수들의 열정을 응원하고, 리그의 발전을 위해 지속적인 관심을 가져야 할 것이다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SK 고의 패배 농구 KBL 정관장 플레이오프 논란

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KBL판 르브론 꿈꾸는 라건아, '불멸의 기록' 좌우할 변수KBL판 르브론 꿈꾸는 라건아, '불멸의 기록' 좌우할 변수 라건아 서장훈 KBL 통산리바운드 이준목 기자

Read more »

챔프전 판도를 바꾼 서울 SK 전희철 감독의 지략챔프전 판도를 바꾼 서울 SK 전희철 감독의 지략 프로농구챔프전 오재현 김선형 전희철감독 서울SK 이준목 기자

Read more »

KBL 순위싸움, SK-현대모비스 접전, LG 8連승!SK는 KCC를 연장승부 끝에 제압하며 선두 자리 공고, 현대모비스는 소노를 제압하며 SK를 반경기 차로 추격. LG는 DB를 완파하며 8연패에서 벗어나 8연승을 달성.

Read more »

'서로 다른 길 갈 때 온 듯'...KBL 외국인 MVP 워니, SK 떠나나최근 6시즌 동안 프로농구(KBL) 최고의 외국인 선수로 군림한 자밀 워니(31·미국)가 소속팀 서울 SK와 결별을 결심한 것으로 보이는 글을 썼다. 한국에서 만난 사람들은 내 마음에 영원히 남을 것'이라며 '6년이 지난 지금, 이제는 서로 다른 길을 가야 할 때가 온 것 같다'고 밝혔다. 2019년부터 SK에서만 뛰며 네 차례 외국인 최우수선수(MVP)를 차지한 그는 올 시즌이 끝나면 코트를 떠나겠다고 인터뷰를 통해 여러 차례 밝혔다.

Read more »

고교졸업 직후 국대 '괴물 신인'…'온몸 던져 공격·수비하죠'KBL 특급신인 다니엘 인터뷰엄마는 한국인, 아빠는 영국인용산고 졸업 후 서울 SK 직행데뷔 두달 만에 국가대표 발탁농구 월드컵 예선 2연전 출전'감격의 눈물 흘리신 할아버지장점 살려 KBL 전설되겠다'

Read more »

“주총시즌서 배당증가 압력 확인”...담아야 할 업종은 [오늘 나온 보고서]SK, 한화, LG, HD현대, CJ 등 국내 주요 지주사 전반에 대해 ‘비중 확대’ 의견을 담은 분석이 나왔다. 3월 정기 주총시즌이 막을 내린 가운데 지주사들이 제도 변화와 주주환원 압박이라는 새로운 국면에 접어들었다는 판단이다. 7일 대신증권은 지주업종에 대해 새롭게 ‘비중확대(Overweight)’ 의견을 냈다. 전날 종가가 31만4000원인 SK에

Read more »