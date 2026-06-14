SK 회장, 아트센터 관장 재산 분할 파기환송심 재회

노소영 아트센터 나비 관장이 5월 13일 서울고등법원에서 열린 최태원 SK그룹 회장과의 재산 분할 파기환송심 조정기일에 출석하고 있다. 노관장과 최 회장은 15일 이혼 재산분할 조정을 위해 2년 2개월 만에 법정에서 재회한다.

노소영 아트센터 나비 관장 이 5월 13일 서울고등법원에서 열린 최태원 SK그룹 회장 과의 재산 분할 파기환송심 조정기일에 출석하고 있다. 김종호 기자 최태원 SK그룹 회장 과 노소영 아트센터 나비 관장 이 15일 이혼 재산분할 조정을 위해 2년 2개월 만에 법정에서 재회한다.

서울고법 가사1부(부장 이상주)는 15일 최 회장과 노 관장의 재산분할 2차 조정 기일을 진행한다. 2차 기일에서는 양측이 재산분할의 규모, 방법, 기준 등을 논의할 것으로 예상된다. 최 회장과 노 관장의 법정 대면은 항소심 마지막 변론 기일이었던 2024년 4월이 마지막이었다. 1차 기일에는 노 관장만 나와 양측 입장만 확인하고 마쳤다. 법원이 SK 주식을 공동재산으로 보고 분할 대상으로 인정할지가 첫 쟁점이다. 항소심은 노 관장의 아버지인 노태우 전 대통령의 비자금 300억원이 SK그룹 성장의 종잣돈이 됐다고 보고 재산분할액을 1조3808억원으로 늘렸다.

전체 공동재산을 4조원으로 산정하고 노 관장 기여를 인정하면서다. 그러나 지난해 10월 16일 대법원은 노 전 대통령 비자금이 불법 자금인 점을 들어 SK에 유입됐다고 해도 노 관장의 기여 내용에서 배제해야 한다는 취지로 판단하고 서울고법으로 돌려보냈다. 법조계에서는 최근 재판부가 양측에 보낸 문서에서 ‘SK 주식은 부부 공동재산’이라는 취지의 내용이 담겼다는 해석도 나왔다. 최태원 SK그룹 회장이 8일 오전 서울 종로구 SK 서린빌딩에서 엔비디아-SK 협력 관련 언론브리핑을 하고 있다.

뉴스1 SK 주식이 분할 대상으로 인정된다면 최근 급등분이 가액 산정에 영향을 미칠지가 중요한 판단 대상이다. 재산분할 기준 시점을 항소심 변론 종결일인 2024년 4월 16일로 하느냐, 파기환송심의 변론 종결일로 하느냐에 따라 가액이 세 배 이상 차이 날 수 있다. 2024년 4월 SK 주가는 16만원으로, 최 회장이 보유한 SK 주식 가액은 2조700억원이었으나 최근 주당 60만원 수준까지 크게 오르면서 가액도 뛰었다. 최 회장 측은 SK 주식은 상속‧증여받아 결혼 전부터 갖고 있던 재산(특유재산)이므로 분할 대상이 아니라는 입장이다.

반면 노 관장 측은 자신이 양육 등 가사노동을 담당하며 경영을 뒷받침한 만큼 기여도를 고려해 공동재산으로 봐야 한다는 입장이다. 조정이 결렬되면 재판부는 대법원 판결 취지에 따라 재산분할 비율과 액수를 다시 산정해 판결하게 된다. 김보름 기자 kim.boreum1@joongang.co.k





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