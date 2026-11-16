SK 나이츠, 속공 15점 만점 경기로 현대모비스 꺾고 2연패 탈출

SK 나이츠가 현대모비스 레이벌스를 상대로 92-76 압승을 거두며 2연패의 늪에서 탈출했다. 3연승 질주에 나선 SK의 승부처와 핵심 선수들의 활약을 살펴본다.

서울 SK 나이츠 가 빠른 전환 공격과 수비적인 강점을 결합한 완벽한 경기력으로 2연패의 고비를 넘었다. SK 나이츠 는 2026~2027 KBL 정규리그 16일 서울 잠실학생체육관에서 열린 현대모비스 레이벌스와의 원정 경기에서 92-76으로 승리했다.

이로써 SK 나이츠는 지난 11일 창원 LG 트윈스와 13일 부산 케이씨씨 소닉붐에게 연달아 패하며 가라앉았던 팀 분위기를 단번에 반전시켰다. 특히 이번 승리로 SK 나이츠는 현대모비스를 상대로 리그 3연승 행진을 이어가며 팀 사기를 크게 높였다.

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압도적인 전환공세와 수비적 안정감

SK 나이츠의 승리를 견인한 가장 큰 요인은 단연 빠른 전환 공격이었다. SK 나이츠는 경기 내내 빠른 발을 앞세워 상대가 수비 태세를 갖추기 전 슛을 성공시켰으며, 이를 통해 단 15점만을 포함하여 득점의 상당 부분을 차지했다. 이는 '속공의 팀'이라는 SK 나이츠의 오랜 명성을 그대로 보여준 대목이다.

수비 부문에서도 SK 나이츠는 현대모비스를 압도했다. SK 나이츠는 경기 내내 35개의 턴오버(턴오버)를 잡으며 상대의 실수를 치명타로 연결했다. 반면 현대모비스는 26개의 턴오버를 허용했으며, SK 나이츠는 이에 따른 15점의 득점 기회를 놓치지 않고 모두 득점으로 변환했다.

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또한 SK나이츠는 21개의 도움(어시스트)을 기록하며 현대모비스의 14개보다 훨씬 뛰어난 패스워크를 보였다. 공격 효율성에서도 격차가 뚜렷했는데, SK나이츠의 2점 슛 성공률은 무려 76%에 달한 반면, 현대모비스는 49%에 그쳤다.

스타 플레이어들의 균형 잡힌 활약상

SK 나이츠의 공격은 특정 선수에게만 의존하지 않고 고르게 분산된 점이 돋보였다. 자밀 워니는 28점(12 스틸, 6 어시스트)을 기록하며 공격의 중심에서 팀을 이끌었다. 안영준은 18점(8 스틸, 4 어시스트)과 김낙현은 14점(5 어시스트)을 보탬하며 뒷받침했다.

전희철 SK 나이츠 감독은 이번 경기에서 여러 선수를 기용하며 선수들의 체력 관리에 주력했다. 이러한 ротация(선발 교대) 전략의 효과는 벤치 멤버들의 활약으로 증명되었다. 벤치 선수들은 총 23점을 합작하며, 현대모비스 벤치의 13점보다 훨씬 높은 생산력을 보여주었다.

경기 후 인터뷰에서 안영준은 자밀 워니의 첫 쿼터 공격적인 플레이가 경기 흐름을 주도하는 데 큰 역할을 했다고 평가했다. 그는 공수 양면에서 다양한 역할을 수행하는 자밀 워니가 힘들고 지치더라도 선수들이 최선을 다하고 있다고 언급하며 팀의 헌신을 강조했다.

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현대모비스의 난관과 리그 순위 변화

현대모비스의 오마리 스펠맨은 33점(3점슛 21점 포함, 성공률 64%)을 넣으며 개인적으로 돋보였지만, 팀 승리로 이어지지 못했다. 최근 좋은 모습을 보이고 있는 박무빈도 15점(3 스틸, 6 어시스트)을 기록했으나, 다른 선수들이 대부분 한 자릿수 득점에 그치며 공격력에 균열이 생겼다.

현대모비스는 두 명의 외국인 선수 부상으로 인해 대체 선수들로 전력을 꾸려야 했고, 이우석의 허벅지 근육 파열로 인한 결장은 팀에 큰 악재로 작용했다. SK나이츠는 이우석이 빠진 현대모비스의 약점을 공략하며 안영준의 공격을 살려 1쿼터부터 24-19로 리드를 잡는 데 성공했다.

이 결과로 인해 KBL 정규리그 순위에도 변화가 생겼다. 현대모비스는 4승 11패로 10위에서 머무른 반면, SK나이츠는 7승 5패로 3위를 유지했다. SK나이츠는 2위 안양 정관장 썬더(10승 4패)와의 승차를 2경기로 좁히며 상위권 경쟁에서 더 나은 위치를 확보했다.