SF 영화, 가족주의를 넘어선 새로운 연대와 공존의 가능성을 묻다

2025년 개봉한 두 편의 SF 영화를 통해 가족주의의 허상과 새로운 가족, 공동체의 의미를 고찰한다. '아바타: 물의 길'은 가족의 갈등과 성장을 통해 가족주의의 모순을 드러내고, '프레이'는 기존 시리즈의 틀을 깨고 약자의 시선에서 새로운 연대와 공존의 가치를 제시한다. 두 영화는 각기 다른 방식으로 가족의 의미를 묻고, 인간관계와 사회에 대한 깊이 있는 질문을 던진다.

가족은 가장 오래되고 보편적인 인간 공동체 이며, 정체성의 기초를 형성한다. 그러나 가족의 가치를 과도하게 강조하는 가족주의 는 가족 자체와는 구별되어야 하는 근대적 이데올로기이다. 근대 이전 사회에서 가족은 생존과 재생산의 핵심 단위였으며, 개인의 정체성은 가족보다는 신분, 종교, 지역 공동체 에 더 깊이 연결되어 있었다. 가족주의 는 가족의 전통적인 기능이 약화된 근대 사회에서 부상했다. 이는 한국 사회에서도 마찬가지로 확인되는 현상이다. 산업화와 도시화는 가족을 자본주의적 생산 단위에서 밀어냈고, 근대 개인주의와 국가 제도의 확장은 혈연 공동체 의 역할을 축소했다. 이러한 축소 과정 속에서 가족은 역설적으로 개인의 삶을 지탱하는 마지막 안전망이자 정서적 안식처로 이상화되었다. 이는 수많은 문학 작품, 영화, 드라마에서 나타나는 가족주의 신화의 탄생으로 이어진다. 근대적 가족주의 는 국가와 시장이 제대로 감당하지 못하는 불안과 위험을 가족에게 전가하는 경향이 있다.

국가와 사회가 책임져야 할 돌봄, 빈곤, 불평등 문제를 가족의 책임으로 돌리면서, 가족은 보호의 공간인 동시에 압박의 감옥이 되는 모순적인 상황에 놓인다. 이는 결국 가족 구성원 간의 애증의 감정을 야기하고, 가족을 위한다는 명분 아래 개인의 선택을 제한하며, 가족 내부의 불평등과 폭력을 은폐하는 결과를 초래한다. 가족 간의 사랑이라는 이름으로 덮어지지 않는 갈등과 충돌을 억누르려는 시도 또한 이어진다. 2025년에 개봉한 두 편의 SF 영화 와 에서 우리는 이러한 오래된 가족과 가족주의에 대한 흥미로운 주제를 발견할 수 있다. 두 영화 모두 막대한 제작비를 투입하여 화려한 영상미를 선보이지만, 관객이 인간으로서 공감하는 부분은 단순한 시각적 효과를 넘어선다. 는 가족의 의미를 묻는 특별한 이야기를 전달하며, 2편의 이야기를 이어나간다. 하늘 사람(지구인)과 판도라 원주민의 대립 구도에 재의 부족 망콴, 그 지도자 바랑(우나 채프린)이 개입하면서 갈등은 더욱 복잡해진다. 판도라 행성의 모든 부족이 판도라의 어머니 에이와를 따르지 않는다는 설정은 주목할 만하다. 그러나 예상 가능한 전개로 이어진다. 망콴 부족의 개입으로 플롯이 다소 복잡해지기는 하지만, 결국 단순한 대립과 해결로 귀결된다. 많은 평론가들이 지적했듯이, 아바타 시리즈의 핵심 서사는 낯익은 구조를 보인다. 이는 미국의 서부 개척 시대, 또는 서부 약탈 시기의 백인과 원주민의 대립을 연상시킨다. 무엇보다 판도라 원주민의 모습과 생활 방식이 이를 뒷받침한다. 이 영화는 수정주의 서부극의 SF적 변주라고 볼 수 있으며, 1편부터 3편에 이르기까지 판도라를 점령하려는 인류의 제국주의적 면모는 현재 진행 중인 불법적인 이란 침공에서도 확인할 수 있다. 제국주의는 여전히 끝나지 않았다. 3편에서 가장 눈에 띄는 부분은 2편에서 시작된 가족 분열의 전개와 제이크 설리(샘 워싱턴)와 네이티리(조 샐다나) 가족의 관계 묘사에 집중했다는 점이다. 는 2편에서 사망한 첫째 아들 네테이얌의 죽음으로 인한 슬픔에 초점을 맞춘다. 네테이얌의 죽음은 남은 가족에게 깊은 트라우마를 남기고, 아들의 죽음에 대한 책임을 인간에게 돌리는 네이티리의 분노는 입양아 스파이더에게 향한다. 이는 역전된 인종주의의 양상을 보인다. 제이크는 네이티리의 심정을 이해하면서도 가족으로 받아들인 스파이더를 지키려 노력한다. 스파이더는 혈연 관계가 아니지만, 가족의 의미를 묻는 중요한 역할을 수행한다. 스파이더는 특별한 출생 배경 때문에 정체성 혼란을 겪지만, 영화 후반부에서는 가족을 지키는 데 기여한다. 키리(시고니 위버) 역시 특별한 출생의 비밀을 지닌 인물로서, 에이와와의 특별한 관계를 통해 판을 바꾸는 역할을 한다. 가족 간의 갈등은 피를 나눈 설리 부부와 둘째 아들 로아크(브리튼 달튼)의 관계에서 더욱 두드러진다. 네이티리의 원망과 로아크의 죄책감은 가족의 복잡한 면모를 보여준다. 설리 부부는 큰아들을 잃은 슬픔 속에서도 남은 가족을 지키기 위해 노력하며, 여기서 가족은 가족주의로 나아간다. 부모는 자식을 보호하려 하지만, 자식은 성장하면서 부모의 울타리를 벗어나 세상으로 나아가려 한다. 이것이 바로 자연스러운 세상의 이치이며, 3편에서 로아크 캐릭터가 갖는 의미이다. 나는 이러한 부분을 더욱 깊이 있게 다뤘다면 의 서사가 더욱 풍성해졌을 것이라고 생각한다. 낡은 시리즈에 생기를 불어넣는 새로운 관점, 각색을 보여주는 사례인 은 새로운 가족의 의미를 더욱 명확하게 제시한다. 의 이전 시리즈가 그랬듯이, 이러한 외계인 영화는 인간과 외계인(프레데터)의 대립 구도를 기본으로 하고 인간의 관점에서 이야기를 전개한다. 이는 관객이 인간 캐릭터에 동일시하기 쉽기 때문이다. 이러한 대립 구도에서 선한 인간은 약하고, 악한 외계인은 강하게 묘사된다. 그리고 외계 존재는 프레데터(약탈자)로 그려진다. 그러나 은 이러한 상투적인 구도를 뒤집어, 프레데터의 시점에서 이야기를 풀어낸다. 프레데터에게 개성을 부여하고, 인간 캐릭터는 등장하지 않으며 인간을 닮은 합성 인간(휴머노이드)만 등장한다. 이전 시리즈와 달리 주인공은 덱이라는 이름을 갖고, 야우차라는 프레데터 종족에 속한다. 영화에서 덱은 강자가 아닌 약자(prey)이며, 혼자 힘이 아닌 다른 존재와의 협력을 통해 살아남아야 한다. 설리 가족과는 달리, 야우차 종족의 가족관은 힘의 논리에 지배당하며, 이는 전근대적이고 원시적인 특징을 보여준다. 지금 이란 침공에서 확인할 수 있는 몰락하는 제국의 모습과 유사하다. 이러한 태도는 야우차가 가진 고도의 문명 수준과 흥미로운 대조를 이룬다. 야우차는 약한 가족/부족 구성원을 제거하고, 경쟁에서 낙오한 자를 돕지 않는다. 야우차 부족에게 '나약함을 용서하는 것은 나약함의 증거'이다. 나는 이 장면에서 현재의 현실에서 발견되는 힘의 논리와 불한당의 관점을 엿본다. 불한당에게 법과 윤리는 아무 의미가 없으며, 오직 힘의 지배만이 중요하다. 주인공 덱은 힘의 논리가 지배하는 야우차 부족에서 도태될 위기에 놓인다. 그는 종족 평균보다 체구가 작고 전투력도 부족하다. 한마디로 실패자(loser)이다. 덱은 부족에게 자신의 가치를 인정받기 위해 야우차 부족이 두려워하는, 우주에서 가장 위험한 행성에서 강력한 생명체인 칼리스크를 사냥하러 떠난다. 은 덱이 겪는 위험과 싸움을 생생하게 보여준다. 플롯, 서사, 캐릭터 설정, 주제 의식, 액션 구성 모두 인상적이며, 특히 덱이 복수를 이루고 독립을 외치는 마지막 장면은 통쾌하다. 이미지, 음향, 음악 역시 훌륭하다. 이미 알려진 시리즈를 뒤틀어 새로운 이야기를 만들어내는 감독의 역량이 돋보인다. 특히 내가 주목한 부분은 덱이 모험을 통해 자신을 발견하고, 새로운 가족, 새로운 부족을 형성하는 과정이다. 야우차 족의 가치관에 따라 덱은 처음에는 모든 것을 혼자 해결하려 하지만, 죽음의 행성에서 겪는 고난, 합성인간 티아(엘 패닝)와의 만남, 그리고 버드(티아가 붙인 이름)와의 새로운 관계를 통해 변화한다. 덱은 혈연으로 맺어진 가족이나 부족이 아닌 자발적인 의지와 선택으로 만들어지는 가족과 부족의 가치를 깨닫는다. '늑대의 리더는 살육을 많이 해서가 아니라 무리를 잘 지켜줘서 리더'라는 티아의 말처럼, 덱은 감수성의 중요성을 깨닫게 된다. 이는 자신과 다른 존재를 무조건 배척하는 제국주의적 시각과는 정반대의 태도이다. 결국, 서로 이질적인 존재였던 덱, 티아, 버드가 이루는 새로운 가족과 부족의 탄생을 보여주는 영화의 결말이 감동적이다. SF 영화를 통해 우리는 현재 우리가 살아가고 있는 가족, 공동체, 사회의 모습을 다시 한번 생각해 보게 된다. 혐오, 적대, 말살이 아닌 이해, 협력, 공존이 우리를 인간답게 만든다는 진실을 다시 한번 확인한다





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