SF 영화, 가족주의를 넘어선 새로운 가족의 의미를 묻다

2025년 개봉한 두 편의 SF 영화를 통해 가족과 가족주의에 대한 새로운 시각을 제시한다. 는 가족의 긍정적인 면과 더불어 가족주의가 지닌 모순을 드러내고, 는 기존 프레데터 영화의 틀을 깨고 약자의 시선으로 가족의 의미를 조명한다. 두 영화 모두 낡은 가족주의를 넘어선 새로운 가족의 형태와 가치를 제시하며, 혐오와 적대를 넘어 이해와 공존의 중요성을 강조한다.

가족은 가장 오래되고 보편적인 인간 공동체 이며, 정체성 의 기초를 형성한다. 그러나 가족의 가치를 과도하게 강조하는 가족주의 는 가족 그 자체와는 다른 근대적 이념이다. 과거 사회에서 가족은 생존과 번식의 단위였으며, 개인의 정체성 은 가족보다는 신분, 종교, 지역 공동체 에 더 깊이 연결되었다. 가족주의 는 가족의 전통적인 기능이 약화된 근대 사회에서 등장했다. 한국 사회에서도 이러한 현상을 확인할 수 있다. 산업화와 도시화는 가족을 자본주의 생산 단위에서 밀어냈고, 근대 개인주의와 국가 제도의 확장은 혈연 공동체 의 역할을 축소했다. 이런 과정에서 가족은 역설적으로 개인의 삶을 지탱하는 마지막 안전망이자 정서적 안식처로 이상화되었다. 이는 많은 문학 작품, 영화, 드라마에서 묘사되는 가족주의 신화의 탄생으로 이어진다. 근대적 가족주의 는 국가와 시장이 감당하지 못하는 불안과 위험을 가족에게 전가하며, 국가와 사회가 책임져야 할 돌봄, 빈곤, 불평등 문제를 가족의 책임으로 돌린다.

이러한 상황에서 가족은 보호의 공간이자 동시에 압박의 감옥이 되며, 애증의 대상이 된다. 가족을 위한다는 명분 아래 개인의 선택은 제한되고, 가족 내부의 불평등과 폭력은 은폐되기 쉽다. 가족 간의 사랑이라는 이름으로 덮을 수 없는 갈등과 충돌을 억누르려는 시도가 발생한다. 2025년에 개봉한 두 편의 SF 영화 와 에서 발견되는 흥미로운 주제는 바로 이러한 오래된 가족과 가족주의에 대한 탐구이다.\두 영화 모두 막대한 제작비를 들여 화려한 영상미를 선보이지만, 관객이 인간으로서 공감하는 부분은 단순히 시각적 즐거움만은 아니다. 의 이야기는 특별하지 않다. 두 편의 이야기가 이어진다. 하늘 사람(지구인)과 판도라 원주민의 대립 구도에 재의 부족 망콴과 그 지도자 바랑이 개입하면서 갈등 양상이 복잡해진다. 판도라 행성 부족이 모두 판도라의 어머니 에이와를 따르지 않는다는 점이 드러나지만, 이야기는 예상 가능한 방향으로 전개된다. 망콴 부족의 개입으로 플롯이 다소 복잡해지긴 했지만, 결국 단순한 대립과 해결로 이어진다. 여러 평론가들이 지적했듯이, 아바타 시리즈를 이끌어가는 핵심 서사는 익숙하다. 미국 서부 개척 시대의 백인과 원주민의 대립을 연상시키는 설정과 판도라 원주민의 모습과 생활 방식은 이러한 연상을 더욱 강화한다. 즉, 이 영화는 원주민의 시각에서 사건을 바라보는 수정주의 서부극의 SF 버전이라고 할 수 있다. 또한, 1편부터 3편에 걸쳐 묘사되는 인류의 제국주의적 면모는 현재 진행 중인 불법적인 이란 침공에서도 확인할 수 있다. 제국주의는 여전히 끝나지 않았다. 3편에서 주목할 만한 점은 2편에서 시작된 가족 분열의 전개, 제이크 설리 가족의 관계 묘사에 집중한 부분이다. 는 2편에서 죽음을 맞이한 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 설리 가족이 겪는 내적 갈등에 초점을 맞춘다. 네테이얌의 죽음은 남은 가족에게 깊은 트라우마를 남기고, 아들의 죽음에 인간의 책임이 있다고 믿는 네이티리는 입양한 인간 아이 스파이더에게 분노를 쏟는다. 이는 역전된 인종주의의 형태로 나타난다. 제이크는 네이티리의 마음을 이해하면서도 가족으로 받아들인 스파이더를 지키려 노력한다. 스파이더는 혈연 관계는 아니지만, 가족의 의미를 되묻는 중요한 역할을 한다. 스파이더는 자신의 특별한 출생 배경 때문에 정체성의 불안을 느끼고, 설리 가족에게 짐이 된다고 자책하지만, 영화 후반부에는 가족을 지키는 데 중요한 역할을 한다. 키리 또한 특별한 출생의 비밀을 가지고 있으며, 에이와와 특별한 관계를 맺으며 판을 바꾸는 역할을 한다. 오히려 가족 간의 갈등은 피를 나눈 설리 부부와 둘째 아들 로아크의 관계에서 더욱 두드러진다. 네이티리의 슬픔과 원망, 로아크의 죄책감은 가족의 복잡한 면모를 보여준다. 설리 부부는 큰아들을 잃고 남은 가족을 지키기 위해 헌신하며, 이러한 모습은 가족주의로 이어진다. 부모는 자식을 보호하려 하지만, 성장한 자식은 부모의 울타리를 벗어나 세상으로 나아가려 한다. 이것이 자연스러운 세상의 이치이며, 3편에서 로아크 캐릭터가 갖는 의미이다. 나는 이런 부분을 더욱 깊이 있게 다뤘다면 의 서사가 더욱 풍성해졌을 것이라고 생각한다. 기존 시리즈의 낡음을 극복하고 새로운 생명을 불어넣는 관점과 각색은 새로운 가족의 의미를 더욱 명확하게 보여준다.\은 이전 시리즈와 마찬가지로 인간과 외계인(프레데터)의 대립 구도를 설정하고 인간의 시점에서 이야기가 전개된다. 이는 관객이 인간 캐릭터에 쉽게 동일시할 수 있기 때문이다. 이러한 대립 구도에서 선한 인간은 약하고, 악한 외계인은 강하게 묘사된다. 그러나 은 이러한 상투적인 구도를 뒤집어 프레데터의 시점에서 이야기가 전개된다. 프레데터에게 개성을 부여하고, 인간 캐릭터는 등장하지 않는다. 인간을 닮은 합성 인간(휴머노이드)만 등장한다. 주인공 덱은 야우차라는 프레데터 종족에 속하며, 강자가 아닌 약자(prey)의 입장에 놓인다. 야우차 종족의 가족관은 오직 힘의 논리가 지배하며, 전근대적이고 원시적이다. 이는 현재의 국제 정세와도 연관 지어 볼 수 있다. 야우차는 약한 가족 구성원을 제거하고, 경쟁에서 낙오한 자를 돕지 않는다. 야우차 부족에게 '나약함을 용서하는 것은 나약함의 증거'가 된다. 주인공 덱은 야우차 부족 내에서 도태될 위기에 놓여 있다. 덱은 자신의 가치를 인정받기 위해 야우차 부족이 두려워하는 강력한 생명체 칼리스크를 사냥하러 떠난다. 은 덱이 겪는 위험과 싸움을 생생하게 보여주며, 플롯, 서사, 캐릭터 설정, 주제 의식, 액션 구성 모두 인상적이다. 특히, 마지막 부분에서 덱이 복수를 이루고 독립을 외치는 장면은 통쾌함을 선사한다. 이미지, 음향, 음악 역시 훌륭하다. 이 영화는 기존 시리즈를 비틀어 새로운 이야기를 만들어내는 방식을 보여준다. 특히, 덱이 겪는 모험을 통해 자신의 정체성을 확인하고, 새로운 가족, 새로운 부족을 형성하는 과정이 중요하다. 야우차 족의 가치관에 따라 덱은 처음에는 모든 것을 혼자 해결하려 하지만, 죽음의 행성에서 겪는 고난과 합성인간 티아, 그리고 버드와의 새로운 관계를 통해 변화한다. 덱은 혈연으로 맺어진 가족이나 부족이 아닌, 자발적 의지와 선택으로 만들어지는 가족과 부족의 가치를 깨닫는다. '늑대의 리더는 살육을 많이 해서가 아니라 무리를 잘 지켜줘서 리더'라는 티아의 말처럼, 덱은 감수성의 중요성을 깨닫는다. 덱, 티아, 버드가 구성하는 새로운 가족과 부족의 탄생은 영화의 결말을 더욱 돋보이게 한다. 결국, 우리는 이러한 SF 영화를 통해 현재 우리 사회에서 인간이 살아가는 가족, 공동체, 사회, 그리고 국제 관계의 모습을 다시 한번 생각하게 된다. 혐오와 적대, 말살의 시각이 아닌, 이해와 협력, 공존이 우리를 진정으로 인간답게 만든다는 진실을 재확인한다





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