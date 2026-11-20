AI眼镜 부정행위 사진으로 오해받은 Sitespace 이재연 대표의 사연과 교육청 특강 배경을 전합니다. 시각장애인 이동 지원 앱 개발사가 교육청에서 진행한 교육 현장의 진실과 후속 대응을 확인하세요.

스마트 안경 을 활용한 시험 부정행위 의혹 보도로 인해 'AI 글래스' 모델을 오인받은 Sitespace 의 공동대표 이재연 이 해당 사건의 진상을 밝히고 나섰다. 이재연 대표는 최근 여러 언론사를 통해 재사용된 사진으로 인해 실제 부정행위자로 오해받는 일이 발생하자, 자신의 신원과 당시 사정을 공개하며 공익을 위한 활동임을 호소했다.

이재연 대표는 시각장애인의 이동과 학습을 돕는 비영리 스타트업 Sitespace의 공동대표로, 스마트 안경 기술을 활용한 공공 서비스 개발에 주력해 왔다. 그는 교육 당국과의 협력을 통해 스마트 안경의 식별 방법과 기능을 전수하는 교육 프로그램에 참여했으나, 언론의 과도한 관심과 오보로 인해 혼란을 겪었다고 전했다.

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교육청 특강과 언론의 과잉 반응

4월 11일, 서울 용산구에 위치한 서울특별시교육청에서는 2025학년도 대학수학능력시험(CSAT) 대비 스마트 안경 전담 Headquarters 직원을 위한 교육이 진행되었다. 이 자리에서 Sitespace는 교육 담당자들에게 스마트 안경의 기능과 부정행위 식별 방법을 무료로 시연하며 협조를 요청했다.

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이재연 대표는 당시 업무 차 출석한 탓에 화장 없이 편한 차림으로 참석했으며, 언론의 취재를 예상치 못했다고 밝혔다. 그는