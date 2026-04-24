“지지율 저조는 내부 갈등 탓…정동영 장관 해임 건의안 제출할 것” 장동혁 대표 발언

장동혁 국민의힘 대표가 정동영 통일부 장관 해임 건의안 제출을 예고하며, 한미 동맹 위기 및 내부 갈등에 대한 우려를 표명했습니다. 최근 미국 방문 결과와 지지율 하락 원인에 대한 분석을 담았습니다.

국민의힘 장동혁 대표는 정동영 통일부 장관 해임 건의안 제출을 예고하며, 이재명 대통령이 정 장관을 옹호할 경우 한미 동맹 에 심각한 균열이 발생할 수 있다고 경고했다. 장 대표는 최근 미국 방문 결과, 미국 측이 정 장관의 대북 정보 유출 논란을 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 정보 공유 가 이미 중단되었다고 밝혔다.

미국은 정보 유출 재발 방지에 대한 확실한 보장과 약속을 요구하고 있으며, 한미 신뢰 회복 없이는 조인트 팩트시트의 실현도 어렵다는 입장이다. 장 대표는 이재명 정권이 이러한 심각성을 제대로 인식하지 못하고 있으며, 대한민국이 한미 동맹 위기를 넘어 체제 존속의 위기에 직면했다고 강조했다. 장 대표는 최근 발표된 전국지표조사(NBS)에서 국민의힘 지지율이 창당 이래 최저치인 15%를 기록한 것에 대해 내부 갈등이 주요 원인이라고 진단했다. 당내 분열로 인해 힘이 하나로 모이지 못하고 있다는 점을 인정하며, 지지율 회복을 위한 당내 단결의 필요성을 강조했다.

또한, 지방선거를 앞두고 당대표직 사퇴 여부에 대한 고민을 밝히며, 당대표로서의 책임과 지방선거 승리에 도움이 되는 방향을 신중하게 고려하겠다고 밝혔다. 이는 최근 자신의 거취를 둘러싼 당내 압박에 대한 간접적인 언급으로 해석된다. 한편, 장 대표는 방미 중 만난 미 국무부 인사의 직책 관련 논란에 대해 실무적인 착오가 있었다고 해명했다. 당이 사진을 배포하는 과정에서 차관보급으로 표기된 것은 실수였으며, 실제로는 차관 비서실장과 면담했다고 밝혔다.

장 대표는 국무부 인사와의 대화 내용 및 인적 사항 공개에 신중한 입장을 취하며, 미 국무부 측의 동의를 얻은 후에 공개 여부를 결정하겠다고 말했다. 박준태 당대표 비서실장은 미 국무부 측에서 현재 공개를 요청하지 않고 있다고 덧붙였다. 이번 사태는 정동영 장관 해임 건의안 제출과 더불어 국민의힘이 한미 동맹 강화와 내부 단결을 통해 지지율 회복에 나설 것임을 시사한다. 또한, 이재명 대통령의 외교 정책에 대한 비판적인 입장을 분명히 하며, 향후 정국 운영에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

국민의힘은 이재명 정권의 반미 친중 행보를 저지하기 위해 모든 노력을 기울일 것이라고 강조하며, 한미 동맹의 중요성을 역설했다. 이러한 강경한 태도는 향후 정치적 긴장감을 고조시킬 수 있으며, 여야 간의 갈등을 심화시킬 가능성이 있다





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