‘HBM의 아버지’ 김정호 교수, 한국 반도체 미래 전망 제시…“AI 생태계 리더로 도약해야”,

김정호 KAIST 교수가 AI 시대 반도체 산업의 현재와 미래에 대한 심도 있는 분석과 함께 한국 반도체 기업의 나아갈 방향을 제시했습니다. HBM 기술의 선구자로서 메모리 산업의 핵심 동력과 경쟁력 강화 방안을 강조했습니다.

최근 반도체 시장은 삼성전자 와 SK하이닉스 의 예상치를 뛰어넘는 실적으로 뜨겁게 달아오르고 있다. 이러한 호황의 배경에는 인공지능 (AI)의 발전이 있으며, AI 성능 향상의 핵심은 메모리 용량과 속도 증대라는 것이 ‘ HBM 의 아버지’로 불리는 김정호 KAIST 전기·전자공학부 교수의 진단이다.

김 교수는 20년 넘게 고대역폭메모리(HBM)를 연구하며 HBM 개념 정립 및 상용화 설계에 직접 참여해왔다. 그는 현재의 반도체 호황이 단순한 업황 회복이 아닌 산업 구조 변화의 시작이며, 한국 반도체 기업이 ‘제조 강국’에서 ‘AI 생태계 리더’로 도약할 절호의 기회라고 강조한다. 특히, 소프트웨어 인력 확충과 자체 AI 모델 및 서비스 생태계 구축을 위한 집중 투자를 당부한다. 김 교수는 구글의 AI 메모리 압축 기술 ‘터보퀀트’가 단기적으로 메모리 수요를 감소시킬 수 있지만, 현실적인 스케일업 과정에서 해결해야 할 과제가 많다고 분석한다.

또한, GPU의 발열 및 면적 문제로 인해 HBM이 AI 성능을 좌우하는 ‘메모리 갑(甲)’의 시대를 열 것이라고 전망한다. 삼성전자의 HBM 기술 부진 극복 노력과 HBM4 경쟁 구도에 대해서는 삼성의 메모리 설계, 파운드리 제조, 첨단 패키징 역량을 바탕으로 엔비디아의 독주를 견제하고 빅테크와의 협력을 통해 게임체인저가 될 수 있다고 평가한다. SK하이닉스는 TSMC와의 연합을 통해 HBM3E까지 좋은 성과를 거두었지만, HBM4부터는 삼성의 강점이 부각될 것이라는 분석이다.

김 교수는 향후 3년 내 삼성과 SK하이닉스의 합산 영업이익이 1000조원에 육박할 수 있다고 예측하며, 코스피 7000 시대를 이끌 잠재력으로 평가한다. 하지만 막대한 이익을 미래 투자에 집중해야 한다고 강조하며, 특히 삼성의 경우 소프트웨어 인재 투자와 자체 AI 모델 구축에 집중해야 한다고 조언한다. 또한, 반도체 산업의 특성을 고려하여 노사 간의 상생과 협력을 통해 국가 경제 성장에 기여해야 한다고 강조한다. 정부에는 이공계 인재 양성 및 기초 연구 생태계 조성, 기업 투자 지원을 위한 규제 완화 등을 당부한다.

김정호 교수는 서울대 전기공학과를 졸업하고 미국 미시간대에서 전기공학 박사학위를 취득했으며, 삼성전자 메모리사업부 수석 엔지니어를 거쳐 1996년 KAIST 교수로 부임했다





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