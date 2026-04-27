‘캡틴 쏘니’ 손흥민, 2026 북중미 월드컵 핵심 선수로 선정!

미국 ‘폭스 스포츠’가 2026 북중미 월드컵 출전 48개국 주요 선수들을 선정, 대한민국에서는 손흥민 선수가 이름을 올렸습니다. ‘폭스 스포츠’는 손흥민 선수의 뛰어난 실력과 리더십을 강조하며, 이번 월드컵에서의 활약을 기대했습니다.

손흥민 선수는 ‘쏘니’라는 애칭으로 널리 알려진 대한민국 축구의 상징적인 존재입니다. 그는 국가대표팀의 주장으로서 팀을 이끌고 있으며, 팬들에게 깊은 사랑과 존경을 받는 에이스 선수입니다. 최근 미국 스포츠 매체 ‘폭스 스포츠 ’는 다가오는 2026년 북중미 월드컵 에 출전하는 48개국 주요 선수들을 선정하여 발표했는데, 대한민국에서는 손흥민 선수가 당당히 그 이름을 올렸습니다.

‘폭스 스포츠’는 손흥민 선수를 “대한민국 축구의 주장이며 에이스로서, 팬들의 뜨거운 지지를 받는 선수”라고 소개하며 그의 뛰어난 실력과 리더십을 강조했습니다. 또한, 손흥민 선수가 대한민국 국가대표팀 역사상 최다 출전 기록을 보유하고 있으며, 역대 최다 득점 기록 경신에도 박차를 가하고 있다는 점을 언급했습니다. 특히, 이번 월드컵에서 새로운 기록을 세울 가능성이 매우 높다고 전망했습니다. 손흥민 선수는 지난 2022년 카타르 월드컵에서 포르투갈과의 경기에서 극적인 승리를 이끌어내며 대한민국을 16강으로 진출시키는 데 결정적인 역할을 했습니다.

비록 16강에서 브라질에 패배하여 아쉽게 탈락했지만, 그의 활약은 많은 팬들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 현재 손흥민 선수는 미국 메이저 리그 사커(MLS)의 LA FC에서 뛰어난 경기력을 선보이며 올 시즌 MLS 어시스트 부문에서 선두를 달리고 있습니다. 이러한 활약은 그의 기량이 여전히 최고 수준임을 입증하는 것입니다. 이번 북중미 월드컵은 손흥민 선수에게 있어 사실상 ‘라스트 댄스’가 될 가능성이 높습니다.

그는 2014년 브라질 월드컵에서 처음으로 월드컵 무대에 데뷔한 이후, 2022년 카타르 월드컵까지 총 3회 월드컵에 출전하여 3골을 기록했습니다. 대한민국 축구 역사상 월드컵에서 3골을 넣은 선수는 손흥민 선수 외에 안정환, 박지성 선수뿐입니다. 만약 손흥민 선수가 북중미 월드컵에서 추가 득점을 기록한다면, 대한민국 축구 역사상 월드컵 최다 득점 선수가 되는 영광을 안게 될 것입니다. 그의 뛰어난 득점 능력과 현재의 경기력을 고려할 때, 이러한 가능성은 충분히 높다고 할 수 있습니다.

‘폭스 스포츠’는 대한민국 국가대표팀의 파워 랭킹을 20위로 평가했습니다. 매체는 “대한민국의 핵심 선수는 손흥민이다. 그들은 좋은 전력을 갖추고 있으나 조 편성 운이 따르지는 않았다. 조별리그 모든 경기를 멕시코에서 치르게 된다”고 분석했습니다.

이번 파워 랭킹에서 대한민국과 같은 A조에 속한 경쟁국 중 멕시코는 14위로 평가받았으며, 체코는 29위, 남아프리카공화국은 45위에 올랐습니다.

‘폭스 스포츠’는 대한민국과 함께 A조에 편성된 멕시코, 남아프리카공화국, 체코의 주요 선수들에 대해서도 언급했습니다. 멕시코의 라울 히메네스, 남아프리카공화국의 라일 포스터, 체코의 토마스 소우첵이 각각 선정되었으며, 이 세 선수 모두 프리미어리그에서 활약하고 있다는 공통점을 가지고 있습니다. 손흥민 선수는 2024-25시즌까지 토트넘 홋스퍼의 핵심 선수로 활약했으며, 2025년 후반기부터는 LA FC에서 새로운 도전을 이어가고 있습니다. 그의 끊임없는 노력과 뛰어난 실력은 대한민국 축구의 미래를 밝히는 희망의 불씨가 되고 있습니다





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