‘지구당 부활’ 논란 속 개정 정당법, 국민 정서 외면한 ‘밀실 입법’ 비판

더불어민주당과 국민의힘이 합의하여 국회를 통과한 개정 정당법이 과거 지구당의 폐해를 되살릴 수 있다는 지적이 제기되며 ‘지구당 부활’ 논란이 일고 있다. 거대 양당은 이를 부인하고 있지만, 헌법재판소의 합헌 결정과 국민적 상식에 역행하는 졸속 처리라는 비판을 받고 있다. 광역의회 비례대표 비율 상향 역시 양당의 기득권 강화로 이어졌다는 지적이다.

더불어민주당과 국민의힘이 합의하여 그제 자정에 국회를 통과한 개정 정당법 을 둘러싸고 ‘ 지구당 부활 ’ 논란이 거세게 일고 있다. 국회의원 지역구에 설치되는 당원협의회가 하나의 사무소를 운영할 수 있도록 허용한 신법이 2004년 폐지되었던 지구당의 폐해를 되살릴 수 있다는 비판의 목소리가 높다. 거대 양당은 일제히 ‘ 지구당 부활 이 아니다’라고 주장하고 있지만, 이는 국민 정서를 안중에 두지 않는 무책임한 태도라 할 수 있다.

정치권이 22년 전 지구당을 폐지했던 이유는 권력 실세와 현역 의원 중심으로 인한 사당화, 그리고 과도한 정치 비용을 막기 위해서였다. 당시에는 국회의원 지역구와 자치구 등에 당원협의회는 두되 사무소는 설치하지 못하도록 하는 타협안이 마련되었다. 10년 전 헌법재판소 역시 “정당 민주화가 충분히 이루어지지 않은 상황에서 사무소 설치를 허용할 경우 과거 지구당 제도의 폐해를 그대로 재연할 가능성이 매우 높다”는 취지로 합헌 결정을 내린 바 있다.

헌법재판소의 판단과 국민적 상식이 크게 달라지지 않았음에도 불구하고, 거대 양당이 이를 역행하는 법을 제정하면서 제대로 된 공청회 한 번 열지 않은 것은 명백한 직무유기다. 만약 원외 위원장들에게 최소한의 활동 공간이 필요하다는 현실론을 제기하고 싶었다면, 불법 자금 차단 등 국민적 공감을 얻을 수 있는 대안을 제시했어야 마땅하다. 그러한 노력 대신 양당은 시한을 4개월 이상 넘긴 선거구 획정 처리 과정에 이 법안을 끼워 넣기 식으로 통과시켰다. 이는 약세 지역 당선을 노리는 각 당의 이해관계가 맞아떨어진 결과로 분석된다.

소수 정당들은 “양당 중심의 정치 체제가 더욱 고착화되고 ‘돈 정치’가 심화될 것”이라며 강하게 반발하고 있다. 민주당과 국민의힘이 ‘짬짜미’ 식으로 합의한 이 법안은 지난 17일 오후 합의된 지 12시간도 채 되지 않아 본회의를 통과하는 초고속 처리를 보여주었다. 더불어 광역의회 비례대표 비율을 현행 10%에서 14%로 상향하는 공직선거법 개정안 역시 민주당(15%)과 국민의힘(13%)의 주장을 절충한 결과다.

소수 정당의 광역의회 진출 기회를 확대한다는 명분은 결국 양당의 기득권을 강화하는 방향으로 변질되었다. 이 과정에서 세금 30억 원이 추가로 투입됨에도 불구하고 이에 대한 제대로 된 설명이나 국민적 동의 절차는 부재했다. 국가의 근간과 민생에 중대한 영향을 미치는 사법 3법 등에 대해서는 소극적인 태도를 보이던 양당이 자신들의 잇속을 챙기는 데에는 눈 감추듯 처리하는 모습에 국민들은 깊은 허탈감을 느끼지 않을 수 없다.

이러한 행태는 기득권을 내려놓는 데서 출발해야 할 정치개혁이 오히려 퇴보하고 있음을 보여주는 단적인 예라 할 수 있다. 이처럼 이해관계에 따라 법안 통과 속도가 달라지는 것은 국민의 신뢰를 저버리는 행위이며, 정치권에 대한 불신을 심화시키는 결과를 초래할 뿐이다. 투명하고 공정한 절차를 통해 국민적 합의를 이끌어내야 하는 법안 처리 과정에서 이러한 밀실 합의와 끼워넣기식 통과는 매우 유감스러운 일이다.

개정 정당법을 통해 ‘돈 정치’가 다시금 판을 치고, 지역 기반의 풀뿌리 민주주의가 약화될 수 있다는 우려를 해소하기 위한 진정성 있는 노력과 재검토가 시급하다. 더불어 공직선거법 개정 역시 비례대표 비율 상향의 취지가 제대로 살려지지 못하고, 결국 양당의 몫을 늘리는 데에 그쳤다는 비판을 피하기 어렵다. 국민의 혈세가 추가로 투입되는 만큼, 그 필요성과 기대 효과에 대한 명확한 설명과 함께 국민적 공감대를 형성하는 노력이 반드시 선행되어야 할 것이다.

이러한 과정을 거치지 않은 법안 통과는 국민의 뜻을 무시하는 것이며, 정치 불신을 더욱 깊게 만들 뿐이다. 양당은 ‘국민을 위한 정치’를 하겠다는 약속을 다시 한번 되새기고, 과거의 잘못된 관행을 답습하지 않도록 스스로 경계해야 할 것이다. 정치개혁은 거창한 구호가 아닌, 국민의 삶과 직결된 정책 결정 과정에서의 투명성과 공정성을 확보하는 것에서부터 시작되어야 한다.

이번 개정 정당법과 공직선거법 개정 논란은 이러한 정치 개혁의 필요성을 다시 한번 절감하게 하는 계기가 되고 있다. 앞으로는 국민의 목소리에 귀 기울이고, 다양한 의견을 수렴하는 과정을 통해 더욱 신뢰받는 정치 문화를 만들어나가기를 기대한다.





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