‘제주에 혼자 살고 술에 약해요’ 6년 만의 신작 ‘재회통일이 되면 고향에 소주 한 잔만 따라줘요’ 피난민 할아버지의 말을 떠올리며 쓴 분단과 통일의 시인 이원하

6년 만에 새로운 시집을 발표한 시인 이원하. 분단과 통일, 전쟁을 주제로 한 시들을 통해 현실의 문제를 다루며 독자들에게 깊은 울림을 선사한다. 할아버지의 기억과 파주에서의 경험을 바탕으로 쓴 시집은 낯설지만, 환영스럽고, 흥미로운 작품들로 가득하다.

시인 이원하가 6년 만에 두 번째 시집을 펴냈다. 낭만적인 감정, 사랑, 자연을 노래하는 강렬한 서정시를 기대했다면 다소 놀랄 수도 있다. 이 책은 분단, 통일, 전쟁을 다룬 시들로 채워져 있다. 시인은 제주도를 탐구했던 공간에 이어 이번에는 남과 북의 경계에 위치한 경기도 파주를 공간으로 삼았다.

“동공은 번지고/ 후각에 논란이 일고/ 갈 곳은 사라지고/ 도달한 곳은/ 파주이다” (「구름이 하늘에 말라 오늘이 삼월」 중에서). “아무도 걷지 않는 곳이기에/ 전망대는 평화로만 가득하다” (「내일이 오기 전은 새벽」 중에서). 임진강 너머 북녘 땅이 한눈에 들어오는 파주에서 시인은 시집의 서두부터 자신이 서 있는 땅의 존재감을 선명하게 불러낸다. 시인은 파주의 공릉천, 대성동, 전망대, 심학산 등 구체적인 지명을 끊임없이 나열하며 책의 공간적 현실성을 강하게 드러낸다.

시의 이야기는 현실 사회의 사건으로 이어진다.

“좋은 징조 같기도 하고/ 재난 경보가 쏟아지고/ 생일인 줄 어떻게 알고/ 풍선을 보냈을까” (「술은 뼈만 남긴다」 수록). 수록작 ‘술은 뼈만 남긴다’에는 2024년 북한의 오물 풍선 살포로 대한민국 하늘이 뒤덮였던 기억이 담겨 있다.

“파주의 아이들이 교과서를 펼 때/ 북녘의 아이들은/ 토끼 가죽을 펴고 있다고 한다// 토끼 가죽을 바칠 수 없기에/ 학교에 갈 수 없는 아이의 아버지는/ 외화를 벌기 위해 나갔지만/ 임금을 가져오지 못하는 해외 파견 노동자이다” (「아이들이 책을 펼 때 아이들은 토끼 가죽을 펴고」 수록). 북한의 인권 문제를 다룬 시이다. 현실의 문제를, 특히 분단과 전쟁을 중심 주제로 다루는 젊은 시인의 시는 낯설면서도, 환영스럽고, 흥미롭다. 왜 분단의 시인가. 23일 전화 통화에서 시인 이원하는 할아버지에 대한 이야기를 꺼냈다.

시인은 원래 부다페스트 헝가리에서 머물면서 준비한 원고를 두 번째 시집으로 출간할 계획이었지만, 무산되었다. 부다페스트의 시들은 첫 시집과 내용이 많이 겹쳐서 당시 편집자로부터 새로운 시를 요청받았다. 복잡한 마음을 달래기 위해 시인은 고인이 된 할아버지가 남긴 책을 뒤적였다. 시인은 “할아버지가 돌아가시기 직전에 자비 출판한 책이 있었다.

그 책에는 ‘통일이 되면 고향은 북황해도 어딘가이니 한 번 가보아라’라는 구절이 담겨 있었고, ‘고향에 가면 소주 한 잔만 따라줘라. 그것만으로도 충분하다’라는 문장이 마음에 남아 있었다. 그 이후로 북쪽을 바라보고 관심을 갖게 되었다”라고 말했다. 마침 출판 단지가 위치한 파주에 정착한 것도 분단을 이야기하기에 공간적으로 적합했다.

시인은 일주일에 시 한 편을 쓰기로 결심하고 매주 임진각과 심학교 등 인근 장소를 돌아다녔다. 하루 종일 걸으면서 시적인 아이디어를 떠올렸다. 책은 ‘한 걸음’, ‘두 걸음’, ‘고발’, ‘세 걸음’이라는 부제로 나뉜 네 부분으로 구성되어 있다. 세 번째 부분인 ‘고발’은 이례적이다.

시인은 “세 번째 부분에는 발이 묶인 사람들의 삶을 고발하는 듯한 작품들이 많아서 ‘고발’이라는 부제를 붙였다”라며 “북한 이탈민들의 걸음을 생각하면서 한 걸음, 두 걸음, 세 걸음을 선택했다”라고 말했다. 많은 시가 직접적이고 생생한 주제를 다루고 있다는 점에서 서정성을 유지하는 데 대한 우려가 있었을 수도 있지만, 시인은 “할아버지를 생각하면서 서정적인 측면이 자연스럽게 스며드는 것 같았다”라며 “원고를 쓰는 1년 동안 사람을 만나지도 않고 외식을 한 번도 하지 않았다. 혼자 살면서 자연스럽게 서정의 영역으로 이동하게 되었다”라고 말했다





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