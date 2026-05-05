‘윤 어게인’ 심판 촉구…이광재, 하남갑 보궐선거 승부수

이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 한겨레와의 인터뷰에서 자신의 비전과 정책 방향을 제시하며, ‘윤석열 전 대통령과 결별’을 촉구했다. 교통 문제 해결과 지역 발전을 위한 강력한 의지를 밝혔다.

이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보는 6·3 지방선거와 함께 치러지는 하남갑 보궐선거 에 출마하며, 하남시 신장동의 한 카페에서 한겨레와의 인터뷰를 통해 자신의 비전과 정책 방향을 제시했다.

하남갑은 지난 총선에서 추미애 후보와 이용 후보 간의 치열한 접전 끝에 추미애 후보가 1199표 차로 승리한 지역으로, 이번 보궐선거는 그만큼 중요한 의미를 지닌다. 이 후보는 3선 의원 경험과 강원지사 역임, 그리고 민주당 성남시 분당갑 지역위원장 활동을 통해 쌓은 정치적 경험을 바탕으로 하남갑 지역에 깊이 뿌리내리고 지역 발전에 기여하겠다는 의지를 밝혔다. 특히, 그는 하남갑이 분당과 강원도와 인접해 있어 익숙하며, 당선된다면 지역 주민들의 삶에 실질적인 변화를 가져오기 위해 최선을 다할 것이라고 강조했다.

이 후보는 상대 후보인 이용 전 의원을 ‘윤석열 전 대통령의 호위무사’로 규정하며, ‘윤 어게인’의 힘이 커질 경우 건강한 보수가 쫓겨나고 여의도 정치가 전장으로 변질될 것이라고 우려를 표명했다. 그는 국민들이 이번 선거를 통해 국민의힘이 윤석열 전 대통령과 결별하고, 건강한 보수로 거듭날 수 있도록 심판해 줄 것을 촉구했다. 또한, 하남 지역의 요구와 당의 요청에 따라 하남에 터를 잡고 현안을 해결해 나갈 사람, 중도 보수층에게도 설득력 있는 후보가 필요하다는 점을 강조했다.

이 후보는 조국 후보와의 관계에 대해서는 검찰개혁과 정권 재창출을 위해 노력한 당사자로서 생각의 차이가 있을 수 있지만, 자신이 출마하는 것은 적절하지 않다고 판단했다고 설명했다. 지역구 의원이었던 추미애 의원의 이탈에 대한 아쉬움과 함께 이재명 대통령과 추미애 경기지사와의 협력을 통해 하남과 정부, 경기도, 국회를 연결하는 강력한 네트워크를 구축하겠다는 포부를 밝히기도 했다.

이 후보는 하남 지역의 가장 중요한 과제로 교통 문제 해결을 꼽았다. 3기 신도시 교산지구 3호선(송파·하남선)과 9호선(강동·하남선) 하남 구간의 신속한 착공을 위한 예산 확보를 최우선 과제로 제시했으며, GTX-D, 위례신사선 하남 연장도 적극적으로 추진하겠다고 약속했다. 또한, 송파·성남과 학군이 달라지는 불합리한 상황을 해결하여 하남 주민들의 교육 환경 개선에도 힘쓰겠다고 밝혔다. 이 후보는 자신이 지역을 잘 알고 있다는 점을 강조하며, 현안을 파악하는 것을 넘어 해결 경로를 알고 국회와 정부를 움직여 실제로 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추고 있다고 주장했다.

실제로 원외 시절 15년 동안 해결되지 않던 성남비행장 고도제한 문제를 현역 의원들을 분당으로 불러 해결한 경험을 예시로 제시하며, 자신의 문제 해결 능력을 입증했다. 마지막으로, 국민의힘의 이번 공천이 자정 능력이 없음을 보여주었다고 비판하며, 국민들이 건강한 보수를 선택하여 대한민국이 준내전 상태로 치닫는 것을 막아야 한다고 강조했다. 또한, 국정조사를 통해 검찰의 과도한 수사와 기소가 확인되었으며, 특검을 통해 진상조사하고 국민적 판단을 들어보는 것이 맞다고 주장했다





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