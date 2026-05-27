‘오이디푸스’ 제작 발표회: 인간의 진한 붙임, 배우 최수종의 도전

27일 서울 신당동 충무아트센터에서 열린 연극 ‘오이디푸스’ 제작 발표회에서 배우와 제작진이 참석한 가운데, 최수종이 고대 그리스 ‘테베’의 왕을 연기하는 ‘오이디푸스’ 역을 맡고, 양준모가 더블 캐스팅됐다. 이 작품은 고전 비극『오이디푸스 왕』을 원작으로 하는 연극으로, 신탁에 따라 아버지를 죽이고 어머니와 결혼하는 테베 왕 오이디푸스의 비극적인 운영을 담고 있다.

‘오이디푸스’ 앞에 인간이라는 단어를 붙이고 싶었다” 27일 서울 신당동 충무아트센터에서 열린 연극 ‘오이디푸스’ 제작 발표회에서 참여한 배우와 제작진. 연합뉴스 오는 7월 4일 서울 세종문화회관 M씨어터에 개막하는 연극 ‘오이디푸스’의 서재형 연출은 ‘ 최수종 과 양준모 의 ‘오이디푸스’는 인간이 진하게 붙은 좀 더 밀도 있고 선명한 ‘오이디푸스’로 관객에게 선보일 것’이라고 말했다. 27일 서울 신당동 충무아트센터 소극장에서 열린 제작 발표회를 통해서다.

‘오이디푸스’는 고대 그리스 3개 비극 작가 중 한명인 소포클레스가 기원전 429년에 발표한 것으로 전해지는 고전 비극『오이디푸스 왕』을 원작으로 하는 연극이다. 신탁에 따라 아버지를 죽이고 어머니와 결혼하는 테베 왕 오이디푸스의 비극적인 운영을 담았다. 이 작품을 통해 최수종은 지난 2017년 ‘하늘로 가지 못한 선녀씨 이야기’ 이후 약 9년 만에 연극 무대에 선다. 최수종은 주역인 ‘오이디푸스’를 맡는다.

다양한 사극에서 왕 역할을 맡으며 ‘왕 전문 배우’라는 애칭을 얻은 최수종이 고대 그리스 ‘테베’의 왕을 연기한다. 최수종은 이 역할에 대해 ‘거대한 도전이자 에너지를 요구하는 매력적인 인물’이라며 ‘인물을 표현하기 위해 미묘한 감정선 하나하나를 연출을 믿고 따라가고 있다’라고 말했다. 연극 무대에 다시 서게 된 이유에 대해 최수종은 ‘이순재, 박근형, 신구, 박정자 선생님 같은 대선배들의 연극 무대를 보며 많이 반성했다’라며 ‘저 연세에도 또렷한 발성과 에너지로 관객과 호흡하는 모습을 보고 꼭 연극을 다시 해야겠다고 생각했다’라고 했다.

배우 최수종이 27일 서울 신당동 충무아트센터에서 열린 연극 ‘오이디푸스’ 제작 발표회에 참석했다. 연합뉴스 그는 ‘최수종만의 오이디푸스를 어떻게 연기할 것인지를 고민하고 있다’라며 ‘연습 첫 일주일은 위약금을 물고서라도 관두고 싶었다’라고 토로하기도 했다.

‘오이디푸스’ 역으로 뮤지컬 ‘영웅’, ‘명성황후’, ‘브로드웨이 42번가’ 등에 출연한 양준모가 더블 캐스팅됐다. 그는 ‘왕이지만 신 앞에 선 티끌 같은 인간의 모습을 표현하는 데 중점을 두고 있다’라고 말했다. 왕비 ‘이오카스테’ 역은 서영희·임강희가, 극의 흐름을 이끄는 ‘코러스 장’ 역은 임병근·이형훈이 맡는다. 박정자와 남명렬은 각각 ‘테레시아스’와 ‘코린토스 사자’역을 맡아 극에 무게감을 더한다.

이 작품의 박수이 프로듀서는 ‘극장까지 시간과 비용을 들여서 와야 하는 공연이 OTT 등에 비해 진입장벽이 높은 게 사실’이라며 ‘그럼에도 불구하고 공연만이 가지고 있는 현장성, 동시대성이 있다.

‘오이디푸스’를 극장에서 봤을 때 큰 울림, 특별한 시간을 공유하는 추억을 느낄 수 있을 것’이라고 강조했다. 서재형은 ‘오이디푸스’에 대해 ‘인간의 의지를 관객에게 잘 전달하는 작품’이라며 ‘변동성이 많은 시대에 대한민국 관객이 의지를 갖고 한걸음 한걸음 잘 걸어가라는 응원의 의미를 담았다’라고 전했다.

‘오이디푸스’는 오는 8월 23일까지 관객을 만난다. 하남현 기자 ha.namhyun@joongang.co.k





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

연극 고전 비극 소포클레스 고대 그리스 테베 왕 오이디푸스 최수종 양준모 고대 그리스 테베의 왕 연기 역할 역할에 대한 도전 연습 극장까지 시간과 비용을 들여서 와야 하는 공연 OTT 현장성 동시대성

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'김포공항 화장실서 유사 폭발물…용의자 추적 중'김포공항 국제선 입국장에서 뇌관이 없는 유사 폭발물이 발견됐다고 뉴시스가 27일 보도했다.28일 뉴시스에 따르면 전날(27일) 오후 2시30분쯤..

Read more »

손흥민, 6월 A매치 축구대표팀 발탁…대표팀 명단 보니손흥민(27·토트넘)이 6월 축구국가대표 A매치에 소집된다.파울루 벤투 축구대표팀 감독은 27일 서울 종로구 신문로 축구회관에서 이란·호주와의 ..

Read more »

89살 근로정신대 피해 할머니 “죽기 전에 사죄받고 싶다”양금덕 할머니의 호소는 가까운 거리에서도 잘 들리지 않을 때가 많았다. 일본 우익들이 ‘일-한 단교’라고 쓴 펼침막을 건 차량에 확성기를 달고 뒤에서 나타나 “한국으로 꺼져라”라고 소리쳤기 때문이다. 89살 근로정신대 피해 할머니 “죽기 전에 사죄받고 싶다”

Read more »

신규 확진자 27명...지역 발생 15명 확산세 '주춤'신규 확진자 27명 늘어…닷새 만에 20명대로 떨어져 / 신규 확진자 27명 가운데 ’지역 발생’ 15명 집계 / 쿠팡 물류센터 관련 확진 영향 이어져…확산세는 주춤

Read more »

011·017 ‘영원히 안녕’…SKT 2G 서비스 27일 종료에스케이텔레콤(SKT)의 2세대(2G) 통신 서비스가 27일 역사 속으로 사라진다. 26일 업계에 따르면, 에스케이텔레콤은 27일 0...

Read more »

문 대통령 “판문점 선언은 평화의 이정표…다시 대화 시작할 시간”문재인 대통령은 4·27 판문점 선언 3주년인 오늘 “판문점 선언은 누구도 훼손할 수 없는 평화의 이정표”라며 “이제 오랜 숙고의 시간을 끝내고 다시 대화를 시작해야 할 시간이 다가오고 있다”고 말했다.

Read more »