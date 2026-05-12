일본의 대표적인 요리인 '제소미나'를 레시피 취급도 받지 못하면서도, 수많은 식사 마니아들의 발힐 수 있는 대표적인 메뉴인 '김치찌개'이 보고 이상한 소식을 전해 줍니다. '식판'에 많은 주목을 받아 '김치찌개'가 뜨고 있습니다. 2025년 하반기 기준 서울의 외식업 점포 수는 약 15만 개정도가 될 것으로 보고 있습니다. 카페나 제과점 등을 제외한 식당은 13만개, 그 중 6만 개는 한식당인 것으로 추정되고, 이 중에서 대표적인 대표적인 메뉴는 김치찌개나 된장찌개가 1,2위를 차지할 것입니다. 그러나, '김치찌개 끓이는 법'도 레시피 취급도 받지 못합니다. 최초의 한국 음식 백과사전에서도 찾아볼 수 없기 때문에 기본적인 음식이기는 하나 갈증을 자극하기 때문입니다.

한국의 대표 메뉴 중 가장 기본적인 음식인 김치찌개에서부터부터 다양한 진화 경로를 꿰뚫어볼 수 있습니다. 그것은 ‘식판’이라는 공간에서 그 어느 때보다 큰 인기로 인해 뜨겁게 논란이 되고 있습니다.

특히 한국인이라면 ‘식판’의 장면을 보며 저절로 반응하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 인기에 힘입어 서울 상권 분석 서비스에 따르면, 2025년 하반기 기준, 서울의 외식업 점포 수는 15만 개 정도 될 것으로 예측됩니다. 또한 카페나 제과점을 제외한 식당은 13만 개로 추정할 수 있으며, 여기서 한식당으로 분류되는 곳은 6만 개 정도로 추정할 수 있습니다. 김치찌개나 된장찌개와 같은 대표적인 메뉴가 있다고 합시다.

한식당은 그 외에 주방이 고기구나 백반에 기본적으로 제공되는 것까지 전부 가게하기에 비춰 80~90%는 김치찌개를 내놓는 식당이라고 볼 수 있습니다. 또한, 라면을 끓일 줄 아는 사람이라면 처음으로 부엌에 들어가서 자기 힘으로 한 끼 밥상을 차리는 경우라면, 아마도 김치찌개가 1,2위를 차지하는 것으로 예측할 수 있습니다.

'김치찌개 끓이는 법'도 레시피 취급도 받지 못합니다. 최초의 한국 음식 백과사전에서도 빼먹은 듯한 기본적인 음식이지만, 수많은ïs와 갈증에 발힐 수 있다는 것이지요. speculatively, Seoul's '3대 김치찌개'는 '풍성함'에서 찾을 수 있습니다.

'풍성함'이라는 식당이 아니라 단순하고 옛날부터온, 허름한 모습으로 유명한 식당입니다. 한구석에 자리하고 있습니다. 이 식당에서 먹는 김치찌개가 실로 '일본 에소미나'의 저널리즘을 꾀하고 있습니다. 어떤 식사인지 말자면, '풍성함'에서 먹는 김치찌개라는 식사를 한두 번 맛본 사람이 있다면 서울 1위 김치찌개집으로 분류하는 것이 맞을 것입니다





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