‘서열 훈련’ 명분으로 푸들 10분간 짓눌러 학대…대법원 유죄 확정

애견 훈련사가 ‘서열 훈련’을 이유로 푸들을 10분 이상 짓눌러 다치게 한 행위가 동물 학대에 해당한다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원은 원심 판결을 확정하며 동물 학대에 대한 엄중한 책임을 강조했다.

서울 서초구 대법원 에서 애견 훈련사의 동물 학대 행위에 대한 최종 판결이 내려졌다.

‘서열 훈련’을 명분으로 푸들을 10분 이상 짓눌러 상해를 입힌 애견 유치원장 A씨에게 벌금 300만원이 확정된 것이다. 대법원 1부는 동물보호법 위반 및 재물손괴 혐의로 기소된 A씨의 원심 판결을 확정하며, 동물 학대에 대한 엄중한 책임을 강조했다. A씨는 2024년 7월 자신이 운영하는 애견 유치원에 맡겨진 푸들을 훈련하던 중, 손을 물린 것에 대한 대응으로 푸들의 턱을 붙잡고 다리 사이에 끼운 후 약 14분간 뒷목을 짓눌러 치아 탈구 등의 상해를 입힌 혐의를 받았다. A씨의 체중이 80kg이 넘는 성인 남성인 반면, 피해견의 무게는 3.5kg에 불과했다는 점이 사건의 심각성을 더한다.

재판 과정에서 A씨는 사람이나 다른 개를 무는 행위를 예방하기 위한 ‘서열 잡기 훈련’이었으며, 치아 탈구는 피해견이 A씨의 손을 물다가 빠진 것이라고 주장했지만, 법원은 이를 받아들이지 않았다. 1심과 2심 모두 A씨의 주장을 배척하고 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 내린 바 있다. 법원은 A씨의 최초 목적이 훈육이었더라도, 피해견이 다치는 것을 인지한 후에도 10분가량 가혹 행위를 지속했다는 점에서 정당성이 인정될 수 없다고 판단했다.

특히 2심 재판부는 “피고인은 피해견을 몸으로 누르는 과정에서 치아가 탈구되고, 대변을 지리는 등 학대 피해 증상을 보이는 것을 목격하고도, 그릇된 ‘서열 잡기 훈련’이라는 생각에 사로잡혀 행위를 지속했다”며 미필적 고의가 인정된다고 명확히 밝혔다. A씨는 피해견이 고령이라 치아가 빠진 것이라고 주장했지만, 법원은 “고령인 점이 치아 탈구에 영향을 미칠 수는 있지만, 직접적인 원인은 피해견의 고령을 알면서도 학대로 나아간 피고인의 행위”라고 지적했다. 대법원 역시 원심 판결에 법리적 오류가 없다고 판단하고 이를 확정했다.

대법원은 “애견 유치원 원장으로서 피해견의 치아에 문제가 생겼음을 인지한 순간부터는 고통을 최소화하는 다른 통제 방식을 모색했어야 함에도 불구하고 압박 행위를 지속했다”며 “이때부터는 사회통념상 인정될 수 있는 정당한 수준을 벗어난 행위”라고 강조했다. 이번 판결은 동물 학대에 대한 사회적 경각심을 높이고, 동물 보호에 대한 법적 책임을 강화하는 중요한 계기가 될 것으로 보인다. 또한, 훈련이라는 명목 하에 이루어지는 동물 학대 행위에 대한 경고 메시지를 전달하며, 동물 복지에 대한 사회적 관심을 촉구하고 있다.

향후 애견 훈련 업계에서는 이번 판결을 계기로 훈련 방식에 대한 재검토와 안전 교육 강화가 이루어질 것으로 예상된다. 동물 학대는 명백한 범죄 행위이며, 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다는 점을 명심해야 한다. 이번 사건은 동물 보호에 대한 지속적인 관심과 노력이 필요함을 다시 한번 보여주는 사례이다





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