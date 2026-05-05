‘빅 초이’ 최준용, 챔피언결정전 1차전 압도적 활약…KCC 기선제압

부산 KCC가 고양 소노와의 챔피언결정전 1차전에서 최준용의 활약을 맹점으로 승리하며 우승에 한 발짝 더 다가섰다. 최준용은 13점 4리바운드 5어시스트를 기록하며 소노의 수비를 완전히 무너뜨렸다.

부산 KCC 가 고양 소노 아레나에서 펼쳐진 2025-26 LG전자 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 고양 소노를 75-67로 꺾고 기선제압에 성공했다. 우승 확률 71.4%(20/28)를 안고 시작한 KCC 는 ‘슈퍼팀 라인업’의 모든 선수들이 뛰어난 활약을 펼치며 승리의 발판을 마련했다.

특히 ‘빅 초이’ 최준용은 13점 4리바운드 5어시스트를 기록하며 소노 입장에서 넘어야 할 거대한 산과 같은 존재감을 과시했다. 손창환 감독은 경기 전 최준용을 강지훈, 정희재, 임동섭 등 다양한 선수들을 활용하여 막겠다는 전략을 밝혔지만, 이는 효과를 보지 못했다. 최준용의 압도적인 존재감은 소노의 수비 플랜을 완전히 무너뜨렸다. 최준용은 경기 후 인터뷰에서 “1차전을 승리하게 되어 다행이다.

내일 모레 2차전이 열리는데 첫 경기를 한다는 생각으로 철저히 준비하겠다”고 소감을 밝혔다. 소노는 최준용을 봉쇄하기 위해 케빈 켐바오까지 투입하는 등 필사적인 노력을 기울였지만, 최준용을 효과적으로 제어하는 데 어려움을 겪었다. 오히려 송교창까지 막기 힘든 상황에 놓이며 수비 전체가 흔들리는 결과를 초래했다. 최준용은 자신의 경기 운영에 대해 “매치업에서 내 키가 더 큰 만큼 자신감을 가지고 적극적으로 공격해야 한다고 생각했다.

그렇게 해야 더 좋은 결과를 얻을 수 있다고 믿었다. 물론 나보다 뛰어난 선수가 있을 수 있지만, 나는 내가 더 뛰어나다고 생각해야 승리할 수 있다”고 말했다. 그는 또한 “사실 냉정하고 차분하게 경기를 풀어나갔다면 더 쉽게 승리할 수 있었을 것이다. 아쉬운 점들이 몇 가지 있었다.

쉬운 득점 기회를 놓치기도 했고, 불필요한 실책도 있었다. 다음 경기에서는 이러한 부분을 보완하여 더욱 좋은 경기를 펼치겠다”고 덧붙였다. 최준용과 ‘필준용’ 케빈 켐바오의 맞대결은 경기 전부터 많은 관심을 모았다. 두 선수가 직접적으로 맞붙는 시간은 많지 않았지만, 만날 때마다 치열한 기싸움이 벌어졌다.

최준용은 “사실 ‘필준용’과의 만남에 대해 특별한 생각은 없었다. 나는 오직 승리에만 집중하고 있다. 주로 송교창 선수와 매치업이 되는데, 충분히 그를 제압할 수 있다고 생각한다. 큰 걱정 없이 교창이에게 맡기고 나는 내 포지션에서 최선을 다할 뿐이다”라고 밝혔다. 2년 전 정규리그 5위에서 우승을 경험했던 최준용은 현재의 ‘슈퍼팀’과 과거의 ‘슈퍼팀’을 비교하며 허훈 선수의 중요성을 강조했다.

최준용은 “허훈은 우리나라 최고의 가드라고 생각한다. 예전에도 그랬고 지금도 그렇다. 그에게 공을 맡겨놓으면 마음이 편하다. 2년 전에는 1번 포지션에서의 공격이 많지 않았는데, 지금은 허훈 선수도 있고 이상민 감독님도 계셔서 1번 농구를 많이 하게 되고, 서로 잘 맞는 것 같다. 너무 편하고 좋다”고 전했다.

KCC의 승리는 최준용의 압도적인 활약과 허훈의 안정적인 경기 운영, 그리고 이상민 감독의 전략적인 지도력이 삼박자를 이루며 만들어낸 결과였다. 소노는 최준용을 막기 위한 전략 수정과 팀 전체의 조직력 강화가 필요한 상황이다. 챔피언결정전 2차전은 더욱 치열한 접전이 예상된다





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