‘봄의 남자’ 최준용 맹활약! KCC, 정관장 꺾고 플레이오프 1차전 완승

최준용의 압도적인 활약에 힘입어 KCC가 정관장을 꺾고 플레이오프 1차전에서 승리했습니다. KCC는 챔피언결정전 진출 가능성을 높였습니다.

‘봄의 남자’ 최준용 이 맹활약하며 부산 KCC 가 안양 정관장 을 상대로 플레이오프 1차전에서 완승을 거두었다. KCC 는 24일 안양 정관장 아레나에서 열린 2025-26 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 91-75로 승리하며 챔피언결정전 진출 가능성을 78.6%까지 끌어올렸다.

KCC는 DB와의 6강 시리즈를 3전 전승으로 마무리하며 상승세를 이어왔고, 정관장과의 경기에서도 압도적인 체급과 화력을 과시했다. 최준용은 21점 9리바운드 4어시스트 3블록슛이라는 뛰어난 활약을 펼치며 팀 승리를 이끌었고, 숀 롱(27점 14리바운드 5어시스트)과 허웅(15점 2리바운드 4어시스트)도 훌륭한 지원 사격을 펼쳤다. 허훈과 송교창 역시 각각 9점, 11점을 기록하며 팀에 기여했다.

반면 정관장은 조니 오브라이언트(18점 6리바운드)와 렌즈 아반도(12점 6리바운드 3스틸), 박지훈(11점 3리바운드 5어시스트 2스틸 2블록슛), 전성현(11점) 등이 분전했지만 KCC의 벽을 넘지 못하고 패배했다. 경기는 KCC의 초반부터 강력한 공격력으로 시작되었다. 허훈, 허웅, 최준용, 송교창이 정관장의 수비진을 흔들었고, 숀 롱의 높이 또한 정관장의 조니 오브라이언트를 압도했다.

하지만 KCC는 수비에서 아쉬움을 드러내며 오브라이언트와 전성현에게 득점을 허용하기도 했다. 1쿼터는 KCC가 31-25, 6점 차로 리드하며 마무리했다. 2쿼터 초반 KCC는 실책을 연발하며 흐름을 내주었지만, 허훈과 허웅, 롱의 득점을 통해 점수차를 유지했다. 정관장의 추격에 위기를 겪기도 했지만, 최준용의 블록슛과 팁인으로 전반을 46-43으로 마무리했다. 후반전에서는 허웅과 최준용의 활약이 돋보였다. 허웅은 림 어택, 최준용은 컷인 득점을 통해 KCC를 다시 달아나게 했고, 롱은 골밑을 장악하며 팀에 안정감을 더했다.

특히 최준용은 연이은 3점슛을 성공시키며 정관장의 추격 의지를 꺾었다. 하지만 박지훈에게 버저비터 3점슛을 허용하며 4쿼터를 71-61, 10점 차로 시작했다. 4쿼터에서도 최준용의 활약은 계속되었다. 워싱턴의 슛을 블록슛으로 저지하고 골밑 득점을 통해 KCC의 리드를 이끌었다. 숀 롱은 압도적인 높이와 파워로 정관장 골밑을 지배했고, 송교창의 림 어택으로 KCC는 승기를 잡았다.

최준용과 허훈의 도움을 받은 롱은 3연속 득점을 성공시키며 86-66, 20점 차까지 격차를 벌렸다. 정관장은 마지막까지 추격했지만, KCC는 집중력을 잃지 않고 경기를 마무리하며 승리했다. 이번 경기에서 최준용은 21점 9리바운드 4어시스트 3블록슛이라는 뛰어난 기록을 남기며 ‘봄의 남자’다운 면모를 보여주었다. KCC는 이번 승리를 통해 챔피언결정전 진출에 한 발짝 더 다가섰으며, 정관장은 플레이오프에서 탈락할 위기에 놓였다.

KCC의 다음 경기는 정관장과의 2차전으로, 챔피언결정전 진출을 위한 중요한 승부가 될 것으로 예상된다





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