‘매국노’ 발언에 벌금… 표현의 자유 vs 모욕죄, 김부미 씨의 싸움

일본군 위안부 피해자 모욕 행위에 대한 비판 발언으로 모욕죄 고소를 당한 김부미 씨의 재판 과정과 그 의미를 심층적으로 다룹니다. 표현의 자유와 모욕죄의 경계, 그리고 역사적 정의에 대한 논쟁을 조명합니다.

만약 일본군 위안부 피해자를 노골적이고 지속적으로 모욕한 위안부법폐지국민행동 대표 김병헌 씨를 ‘매국노’, ‘쓰레기’라고 비난했다가 오히려 김 씨로부터 모욕죄 고소를 당한다면 어떨까요? 그리고 그 고소를 검찰이 받아들여 약식명령을 청구하고 법원이 벌금을 내린다면 어떨까요?

이는 단순한 가정이 아니라 실제로 벌어진 일입니다. 김부미 씨는 벌금 70만 원 약식명령에 불복하여 정식 재판을 청구했습니다. 아무리 가벼운 벌금이라도 유죄라는 의미이므로 받아들일 수 없다는 것입니다. 김부미 씨는 ‘평화의 소녀상’ 인근에서 일장기를 들고 기미가요를 부르며 소녀상에 검은 비닐봉투를 씌우거나 모욕적인 언사를 일삼은 김병헌 씨 등을 향해 지난해 7~8월에 걸쳐 ‘매국노’, ‘쓰레기’라고 발언했습니다.

이에 김병헌 씨는 모욕죄로 김부미 씨를 고소했습니다. 특이한 점은 한꺼번에 고소하지 않고, 건당 하나씩 총 세 차례에 걸쳐 고소장을 제출했는데, 경찰서도 모두 달랐다는 것입니다. 이 때문에 김부미 씨는 조사를 위해 여러 경찰서에 불려 다니는 불편을 겪어야 했습니다. 김부미 씨는 29일 오마이TV ‘이병한의 상황실’에 출연하여 ‘만약 판사가 제게 다시 벌금을 매긴다면 저는 한 푼도 낼 수 없다’며 ‘차라리 저는 노역을 살 것’이라고 강하게 주장했습니다.

그는 김병헌 씨를 향한 자신의 발언이 단순한 모욕이 아니라는 입장입니다.

‘저는 한 번도 소녀상을 단순한 물체로 보지 않았습니다. 일본군 성노예 피해자 할머니들의 억울함과 한을 담고 있는 상징으로 생각했고, 소녀상을 피해자 할머니들의 심정으로 바라보았기에 그 말(매국노, 쓰레기)이 나온 것입니다. 제가 그 자리에서 그들(일본군 위안부 피해자를 모욕하는 세력)을 꾸짖은 목적은 ‘이 나라에서 그런 매국 행위를 해서는 안 된다, 마음대로 이런 행위를 해서는 안 된다’라고 누군가가 분명히 말해야 하는 상황이었기 때문입니다.

’ 김부미 씨의 변호를 맡고 있는 정구승 변호사(법무법인 일로)는 ‘(매국노, 쓰레기 발언은) 김병헌 씨 개인의 인격을 겨냥한 것이라고 보기보다는, 그들이 하는 주장과 행동에 대한 비판으로 해석될 수 있다’며 ‘공적 장소에서 시위 형태로 이뤄진 의견 표명이기 때문에 표현의 자유를 좀 더 폭넓게 보호해야 한다’고 강조했습니다. 정 변호사는 또한 ‘(김부미 씨 발언이) 다소 과격하다고 생각하는 사람도 있을 수 있지만, 현장에 직접 가보고 생각이 많이 달라졌다’며 ‘저쪽(일본군 위안부 피해자 모욕 세력)이 훨씬 더 심각한 언행을 일삼고 있다’고 지적했습니다.

재판을 앞두고 기자회견에 갔을 때, 소녀상을 지키는 분들이 평생 겪어보지 못한 모욕감을 계속해서 느끼면서 활동하고 있다는 사실에 큰 충격을 받았다고 덧붙였습니다. 김병헌 씨는 일본군 위안부 피해자들을 모욕한 혐의로 이미 구속기소되어 있습니다. 그런 김병헌 씨가 모욕죄로 고소한 김부미 씨의 선고기일은 다음 달 28일 오후 2시입니다. 이 사건은 표현의 자유와 모욕죄의 경계, 그리고 역사적 정의에 대한 중요한 질문을 던지고 있습니다.

김부미 씨의 용기 있는 행동과 정구승 변호사의 헌신적인 변론이 앞으로 어떤 결과를 가져올지 귀추가 주목됩니다. 또한, 일본군 위안부 문제에 대한 지속적인 관심과 피해자 할머니들의 명예를 회복하기 위한 노력이 계속되어야 할 것입니다. 이 사건은 단순히 개인 간의 법적 분쟁을 넘어, 우리 사회의 정의감과 역사 의식을 시험하는 중요한 사건이라고 할 수 있습니다





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일본군 위안부 김부미 김병헌 모욕죄 표현의 자유 평화의 소녀상

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