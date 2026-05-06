‘마이클’ 논란 속 흥행과 음악 역주행…평론가 vs 관객 극명한 평점 차이

마이클 잭슨의 생애를 담은 영화 ‘마이클’이 평론가와 관객 사이에서 극명한 평점 차이를 보이며 논란을 일으키고 있다. 영화는 평론가들의 혹평을 받지만, 관객들은 마이클 잭슨의 음악과 춤을 체험하는 스크린 콘서트처럼 받아들이고 있다. 개봉 첫 주말에 전 세계 3212억 원의 오프닝 성적을 기록하며 흥행 성공을 거두었고, 마이클 잭슨의 음악도 역주행 중이다. 영화는 마이클 잭슨의 성장 과정과 음악적 성취를 담아냈지만, 평면적인 이야기와 캐릭터로 비판받고 있다.

‘마이클’은 올해 가장 논란이 되는 영화로 자리매김했다. 뉴욕타임스는 ‘이 영화는 평면적이고 인간미가 느껴지지 않는다’고 혹평했고, BBC는 ‘대화는 도로 표지판처럼 뉘앙스가 없고, 잭슨의 공연 재현조차 지루하다’고 비판했다.

반면 관객들은 마이클 잭슨의 음악과 춤을 체험하는 스크린 콘서트처럼 영화를 받아들이고 있다. 영화 평점 사이트 로튼토마토에서 평론가 점수는 39%에 불과하지만, 관객 점수는 97%에 달하는 등 극명한 평점 차이를 보이고 있다. 이 영화는 단순한 전기영화를 넘어 팝스타의 유산과 관련된 문화적 논쟁의 중심에 서게 됐다. 흥행 측면에서도 성공적인 출발을 보였다.

개봉 첫 주말에 전 세계 2억1740만 달러(약 3212억 원)의 오프닝 성적을 기록하며 퀸을 다룬 ‘보헤미안 랩소디’와 ‘오펜하이머’를 제치고 전기영화 최고 기록을 세웠다. 다만 둘째 주에는 ‘악마는 프라다를 입는다 2’에 밀려 2위로 내렸지만, 누적 전 세계 흥행은 4억2390만 달러(약 6263억 원)에 이른다. 영화 개봉 이후 마이클 잭슨의 음악도 역주행 중이다. 미국 내 스트리밍이 전주 대비 95% 증가했고, 빌보드 차트에서도 ‘빌리 진’이 핫 100 38위, 글로벌 200 8위에 재진입하는 등 음악적 영향력도 재확인됐다.

앨범 ‘스릴러’와 ‘넘버 원스’도 각각 빌보드 200 7위와 13위를 차지하며 화제다. 앤트완 퓨콰 감독의 ‘마이클’은 성인 마이클 잭슨을 중심으로 그의 성장 과정과 음악적 성취를 담아냈다. 잭슨파이브 시절부터 솔로 아티스트로 성장하는 과정, 웸블리 공연에서의 ‘배드’ 공연까지를 따라간다. 영화는 강압적인 아버지 조 잭슨과의 갈등을 주요 줄기로 삼지만, 그의 내면과 음악에 미친 영향은 깊게 파고들지 못한다.

가족과 독립, 복종과 자유, 천재성과 고립감 등 극적인 요소들은 장면으로 제대로 구현되지 않고 나열되는 형식에 그친다. 퀸시 존스와 존 브랭카 같은 핵심 인물들도 주변 인물로만 묘사되며, 영화의 완성도를 떨어뜨린다. 영화가 혹평을 받는 이유는 소송과 재촬영으로 인해 반쪽짜리 완성도가 된 데 있다. 원래는 아동 성추행 의혹까지 다루는 계획이었지만, 당사자 등장 금지 조항을 뒤늦게 확인해 관련 분량을 모두 버리고 시나리오를 뜯어고쳤다.

평면적인 이야기와 캐릭터로 비판받지만, 관객이 열광하는 이유는 마이클 잭슨의 음악과 춤을 생생하게 재현했기 때문이다. 잭슨파이브 시절의 ‘후스 러빙 유’와 ‘아일 비 데어’ 공연, 솔로 시절의 ‘돈트 스톱 틸 유 겟 이너프’ 등 그의 음악적 진화 과정을 담아내며 감흥을 자아낸다. 특히 1983년 모타운 25주년 공연에서의 ‘빌리 진’ 장면은 자파 잭슨이 마이클 잭슨의 상징적인 요소들을 완벽하게 재현하며 영화의 절정을 만든다. 다만 영화는 재연 이상의 감흥을 제공하지 못한다.

무대는 뜨겁지만, 그 무대에 이르기까지의 내적 갈등과 성장 과정에 대한 충분한 설명이 부족하기 때문이다.

‘보헤미안 랩소디’에서 프레디 머큐리의 매력과 밴드 내부의 긴장, 음악이 만들어지는 순간의 쾌감을 쌓아올린 것과 비교하면 부족한 부분이다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

마이클 잭슨 영화 흥행 음악 평론가

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“압구정을 따내야 진짜 1등 아파트” 현대 vs DL 사활 건 수주전쟁서울 강남 재건축 최대 격전지로 꼽히는 압구정5구역의 시공사가 이달 말 선정된다. 압구정동 일대 6개 구역 중에서 유일하게 경쟁 입찰로, ...

Read more »

정원오 “소아진료체계 완성” vs 오세훈 “서울형 키즈카페 2배로”여야 서울시장 후보 어린이 공약 대결

Read more »

강릉시장 김중남 37.1% vs. 김홍규 30% 박빙6·3 지방선거 강릉시장 후보 대진표 확정 후 첫 여론조사에서 더불어민주당 김중남 후보(37.1%)와 국민의힘 김홍규 후보(30.0%) 간 지지율 격차가 7.1%p로 오차범위(±4.0%p) 내로 좁혀졌다. 김중남 후보는 기존 40% 안팎에서 37.1%로 하락했고, 김홍규 후보는 30% 수준을 유지했다. 정당 지지도는 민주당 38.7%, 국민의힘...

Read more »

조국 측 “거짓말 반복” vs 김용남 “말꼬리잡기”…신경전 과열서로의 과거 행적을 두고 공개 설전이 끊이지 않고 있는데, 5일에는 이태원 참사에 대한 김 후보의 과거 발언을 두고 양측이 공방을 벌였다. 박 대변인이 이날 공개한 당시 발언 전문에 따르면 김 후보는 '(이태원 참사의) 직접적인 원인은 바로 이 참사가 일어나던 10월 29일 광화문에서 집회하고 용산까지 행진했던 그 집회 시위'라며 '민주당의 주장처럼 비효율적으로 경찰력이 배치돼서 참사가 일어났다고 하면, 보다 많은 경찰력이 배치됐던 그 집회와 시위를 원인으로 지목할 수 있다'고 했다.

Read more »

재벌 그룹 간 온도차 극명…삼성·SK·HD현대 호황 vs LG·롯데 부진반도체·조선 등 초호황 산업을 주력으로 하는 삼성·SK·HD현대그룹은 재무 여건이 개선되고 있지만, 화학·배터리 부진으로 LG·롯데그룹은 경고등이 켜지고 있다. 주요 그룹들의 사이클 산업 의존도가 커지면서 경제 전반으로 부진이 확산될 수 있다는 우려도 제기된다.

Read more »

정선 알파인경기장 존치 논란…체육회 vs 환경단체 갈등 재점화2018 평창올림픽을 위해 건설된 정선 알파인경기장의 존치 여부를 둘러싸고 대한체육회와 환경단체, 지역 주민 간의 갈등이 재점화됐다. 대한체육회는 국제 규격의 유일한 동계 스포츠 시설인 알파인경기장을 보존해야 한다고 주장하지만, 환경단체와 지역 주민들은 7년간의 협의 끝에 이룬 사회적 합의를 무시한 무리한 요구라고 반박하고 있다. 산림유전자원보호구역 훼손 논란과 경제성 문제까지 겹치며 갈등은 더욱 복잡해지고 있다.

Read more »