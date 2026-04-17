그리스 라리사 공군기지에 정체불명의 스텔스 항공기가 긴급 착륙해 관심이 쏠리고 있다. 초기 B-2 폭격기 추정에서 벗어나, 미국의 극비 스텔스 무인 정찰기 RQ-180일 가능성이 제기되면서 그 존재와 역할에 대한 궁금증이 증폭되고 있다. 이 항공기는 한반도 안보 상황과도 깊은 연관성을 가질 수 있다는 분석이 나온다.

지난달 18일, 그리스 라리사 공군기지에 꼬리 날개가 없는 독특한 형태의 항공기가 착륙해 세간의 이목을 집중시켰다. 매끈한 유선형 디자인을 자랑하는 이 비행체는 곧 ‘라리사의 여인(Lady of Larissa)’이라는 별명으로 불리게 되었다. 겉모습만으로도 첨단 스텔스 기술이 적용되었음을 짐작게 하는 이 항공기는 그리스 공군 소유의 라리사 비행장에 착륙했는데, 이 곳은 미 공군이 MQ-9 리퍼와 같은 무인기를 운용하는 주요 거점 중 하나이기도 하다. 초기 현지 언론 보도에서는 기체 결함으로 인해 미국 공군 의 B-2 스피릿 전략폭격기가 긴급 착륙한 것으로 추정되었으나, 이후 군사 전문 매체들의 분석을 통해 이 항공기의 실체가 미국의 극비 스텔스 무인 정찰기 RQ-180 일 가능성이 높다는 주장이 제기되었다.

에이비에이션 위크지는 지난 2월과 3월에 걸쳐 캘리포니아 에드워즈 공군기지와 오클라호마주 팅커 공군기지에서 출발한 수송기들이 라리사에 연이어 도착한 사실을 확인했으며, 특히 에드워즈 공군기지는 과거 RQ-180이 시험 비행을 진행했던 곳이라는 점에서 이러한 추정을 뒷받침한다. RQ-180은 미국 정부가 존재 자체를 공식적으로 인정한 적이 없는 극도의 보안 속에 개발 및 운용되고 있는 프로젝트다. 따라서 정확한 제원이나 임무 수행 능력에 대한 정보는 공개되지 않았으며, 그동안 단편적인 정보만이 언론을 통해 흘러나왔을 뿐이다. 특히 최근 이란을 대상으로 수행된 ‘장대한 분노(Epic Fury)’ 작전에서 RQ-180이 정찰 임무를 담당했을 것이라는 추측이 나오고 있다. 이는 한반도 정세와도 무관하지 않은 흥미로운 지점이다. 더욱이, 지난 1월 3일에는 미국령 푸에르토리코의 미군 시설 인근에서 RQ-180의 선배격인 RQ-170이 포착되기도 했다. 당시 RQ-170은 베네수엘라 관련 작전인 ‘확고한 결의(Absolute Resolve)’에 투입된 것으로 알려졌으며, 이는 록히드마틴의 제임스 타이클렛 회장도 일부 시인한 바 있다. RQ-170과 RQ-180과 같은 첨단 무인기들의 활약은 단순한 군사적 성능을 넘어, 국제 정세와 전략적 균형에 미치는 영향력을 시사한다. RQ-170과 RQ-180은 겉보기에는 일반적인 항공기와 크게 다르지 않아 보일 수 있다. 그러나 이 두 항공기가 가진 스텔스 능력과 첨단 정찰 기능은 단순한 무기 체계를 넘어, 전쟁의 양상을 근본적으로 변화시킬 잠재력을 지니고 있다. 특히 이러한 고성능 무인 정찰기의 등장은 한반도와 같은 민감한 지역에서의 군사적 긴장감 고조와 작전 수행 방식의 변화를 예고한다. 예를 들어, 지난 1월 3일 푸에르토리코에서 포착된 RQ-170은 베네수엘라에 대한 미국의 군사적 압박 수단으로 활용될 가능성을 보여주었다. 또한, 이란을 겨냥한 ‘장대한 분노’ 작전 참여 추정은 중동 지역의 불안정한 정세 속에서 미국의 정보 수집 및 감시 능력이 강화되고 있음을 시사한다. 이러한 맥락에서, RQ-170과 RQ-180의 움직임은 단순히 군사적 호기심을 넘어, 한반도의 안보 상황과도 긴밀한 연관성을 가질 수 있다. 잠재적인 위협에 대한 사전 정보 수집, 적의 동향 파악, 그리고 전략적 우위 확보를 위해 이러한 첨단 무인기들은 핵심적인 역할을 수행할 수 있기 때문이다. 북한의 핵·미사일 위협이 지속되는 상황에서, 이러한 미국의 첨단 정찰 자산들은 잠재적인 위협을 탐지하고 억지력을 강화하는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 김정은 북한 국무위원장이 최근 구축함의 무기 체계 시험 발사를 참관하는 모습이 포착된 것처럼, 동북아 지역에서의 군사적 경쟁과 긴장은 여전히 현재 진행형이다. 따라서 RQ-180과 같은 첨단 스텔스 무인 정찰기의 존재와 그 활동에 대한 면밀한 분석은 한반도의 안보 환경을 이해하는 데 필수적이라 할 수 있다





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